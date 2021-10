Retail Miete zu hoch: Die Outdoormarke Mammut verlässt Basel

Der Spezialist für Bergmode und Ausrüstung hat den Mietvertrag an der Gerbergasse 48 nicht verlängert und baut sein Lager in Basel Ende Januar 2022 ab. Als Grund gibt ein Sprecher unter anderem «ein anhaltend hohes Mietniveau» an. Die Liegenschaftseigentümerin ist keine Unbekannte.