Bostadel Senioren hinter Gittern – wenn das Gefängnis an Grenzen stösst Alternde Häftlinge stellen den Justizvollzug vor Probleme. Was tun

mit Insassen, für welche die Gesellschaft keinen Platz hat? Die Kantone Basel-Stadt und Zug wagen mit Bostadel nun einen Versuch mit Schweizer Pioniercharakter. Silvana Schreier und Benjamin Rosch 20.02.2021, 05.00 Uhr

Strafanstalt Bostadel in Menzingen.

Bild: Stefan Kaiser

Die linke Hand umklammert den schwarzen Gehstock. Josef C.* humpelt den Gang entlang. Beim Metalldetektor muss er seine Hosentaschen leeren: Schlüsselbund und Asthmaspray legt er in den Behälter, kurze Zeit später wird der Aufseher ihm seinen Besitz zurückgeben. C. atmet schwer. Jeder Schritt ist eine Qual. Mit dem Handrücken fährt er sich über die Stirn, wischt die Schweisstropfen an seinem grauen T-Shirt ab.

Für das Interview durfte Josef C. seinen Arbeitsplatz in der Justizvollzugsanstalt Bostadel in Menzingen verlassen. Eine willkommene Abwechslung. Im Besprechungszimmer setzt er sich mühsam auf den Holzstuhl, den Stock platziert er in Reichweite. C. streicht sich durch die kurzen grauen Haare, zupft seinen Bart unter der Maske zurecht. «Was möchten Sie wissen?», fragt er neugierig.

Seit bald 20 Jahren in der Anstalt

Die Gemeinde Menzingen liegt rund 20 Autofahrminuten von Zug entfernt. Bis zur Anstalt geht es nochmals einige Minuten, bis man das burgähnliche Gebäude direkt an der Grenze zum Kanton Zürich erkennt. Bostadel, das Gefängnis der Kantone Basel-Stadt und Zug, Heim von 120 Schwerverbrechern.

Josef C. sitzt seit mehr als einem Vierteljahrhundert im Gefängnis. «Seit dem 3. April 2002 in Bostadel», sagt er, wie aus der Pistole geschossen. Daten merkt er sich ganz genau. In den 70er- und 80er-Jahren hat er mehrere Sexualdelikte begangen, kam mehrmals in Haft. Psychiater attestierten ihm eine pädophile Neigung sowie psychopathische Züge. Laut Medienberichten soll C. über ein Dutzend Kinder und Frauen vergewaltigt und missbraucht haben. In einigen Fällen sahen die Gerichte gar eine Tötungsabsicht.

Einer von 19 Langzeitverwahrten in Bostadel

Heute ist C. 70 Jahre alt. Seine Gefängnisstrafe hat er mittlerweile abgesessen, da ihn die Psychiater jedoch weiterhin – trotz seines Alters – für gefährlich halten, wird er bis an sein Lebensende verwahrt. Er gehört zu den 19 Langzeitverwahrten, die im Gefängnis Bostadel einsitzen. Und er gehört zu denjenigen Gefangenen, die aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters und ihrem Gesundheitszustand unter den Haftbedingungen leiden.

«Ich habe eine chronische Gelenkarthrose, Diabetes, Leber- und Niereninsuffizienz, die Lungenkrankheit COPD und einen zu hohen Blutdruck»,

sagt Josef C. freimütig. Das Gefängnis Bostadel ist für einen solchen Fall ausgerüstet. Für C. machte die Leitung eine Ausnahme: Seit einiger Zeit baumelt an seinem Schlüsselbund ein blauer Badge, mit dem er den Lift nutzen kann, der eigentlich den Angestellten vorbehalten ist.

«Doch generell müssen die Gefangenen Treppenlaufen können, sie müssen arbeiten und putzen», erklärt Gefängnisdirektor Andreas Gigon. Denn im Gefängnis gibt es kein Rentenalter. «Damit die Tagesstruktur aufrechterhalten werden kann, müssen die Gefangenen bei uns im Normalvollzug einer geregelten Arbeit nachgehen», sagt Gigon.

Die Inhaftierten altern mit

Während die Schweizer Gesellschaft immer älter wird, zeigt sich diese Entwicklung auch in Haft. Immer mehr Inhaftierte und Verwahrte überschreiten das Alter von 60 Jahren. Gigon sagt:

«Als ich 2008 hier anfing, hatten wir einen Gefangenen, der älter war. Mittlerweile sind es über zehn.»

Also wird auch die Anzahl Personen zunehmen, die im Gefängnis pflegebedürftig werden. Doch dafür sind die Schweizer Anstalten nicht ausgelegt. Auch deshalb planen die Kantone Basel-Stadt und Zug einen Ausbau der Anstalt Bostadel. Diese Woche gab das Zuger Parlament seinen Segen, nachdem schon der Grosse Rat einstimmig die Projektierungskosten gutgeheissen hatte.

Verdoppelung im doppelten Sinn

Fast 38 Millionen soll die Sanierung den Kanton Basel-Stadt kosten: Bostadel gehört zu drei Vierteln dem Stadtkanton. Ein grosser Teil der Ausgaben entfällt auf ein Projekt, das in der Schweiz einzigartig ist: Bostadel wird das erste Gefängnis mit einer Abteilung für ältere und langzeitverwahrte Insassen. Der Neubau soll zwischen dem 1977 eröffneten Teil für den Normalvollzug und dem Sportplatz 20 neue Plätze für Alte und Langzeitverwahrte schaffen. Damit würde das Gefängnis Bostadel, das seit Jahren durchgehend zu 98 Prozent ausgelastet ist, seine Kapazität ausbauen.

Doppelt so gross wären auch die Zellen der Inhaftierten in der neuen Abteilung: Während Josef C. und seine Mitinsassen heute auf gut neun Quadratmetern leben, hätten sie nachher 18 Quadratmeter zugut. Ein Luxusgefängnis also? Gigon schüttelt den Kopf: «Wir entziehen diesen Menschen das höchste Gut, die Freiheit. Da sind 18 Quadratmeter nicht viel, wenn man ein Leben lang darin eingesperrt ist.» Ausserdem entsprächen die heutigen Zellen nicht mehr den gesetzlichen Vorgaben.

Bild: zvg

Eingesperrt: 18 Häftlinge pro Stock

Die schwere Eisentür fällt ins Schloss. Raumhoch, türkisgrün und mehrere Zentimeter dick versperrt sie den Inhaftierten den Weg in die endlosen Gänge. Abends sind die Gefangenen eingesperrt. 18 pro Stock. In einer kleinen Küche kochen sie sich Tee oder eine Suppe aus der Tüte. Zwischen Abendessen und Nachtruhe dürfen sie die dunklen Gänge nutzen. Etliche Stunden verbringen sie aber in ihrer eigenen Zelle. Bett, Tisch, Lavabo, Kleiderschrank, Toilette. Auch hier fällt die Eisentür schwer ins Schloss, dieses Mal einfach in Orange. Ein beklemmendes Gefühl stellt sich ein, der Blick geht an den dicken Eisenstangen vorbei aus dem Fenster. Draussen der Wald, die Felder und weitere Gefängnistrakte.

Josef C. hat sich arrangiert. Seine Zellennachbarn würden ihm beim Putzen helfen und die Gesundheitsversorgung funktioniere gut, erzählt er.

«Vorher war ich nie irgendwo zu Hause. Hier habe ich zum ersten Mal ein Gefühl davon.»

Ob er den Umzug in den Neubau noch erlebt, mal in einem grösseren Zimmer schlafen und sich im geplanten Park die Beine vertreten kann, weiss C. nicht. Sehen würde er die neue Abteilung gerne. «Aber ich mache mir keine Illusionen mehr.»

* Name von der Redaktion geändert.