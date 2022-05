Basler Bryysdrummle und -pfyffe 2022: Vollgas nach Coronapause

Bryysdrummle und -pfyffe Coronapause schadete nicht: Basels neue Fasnachtsmonarchen begeisterten auf höchstem Niveau Die Leistungen am diesjährigen «Offizielle Bryysdrummle und -pfyffe» 2022 waren bestechend – von den Binggissen bis zum neuen Königspaar. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 01.05.2022, 17.51 Uhr

Das Niveau am diesjährigen «Offizielle Basler Bryysdrummle und -pfyffe» war enorm hoch. Juri Junkov

«Zwei Jahre Pause? Das merkt niemand.» Ob Jurymitglied, Konkurrentin oder Zuschauer: Alle waren sich einig, dass sich die Trommel- und Pfeiferkunst am diesjährigen «Offizielle Basler Bryysdrummle und -pfyffe» auf einem sehr hohen Niveau befand. Die Präzision und Musikalität der Vorträge bestach beim Publikum, das sich bei einzelnen Vorträgen gar zu kurzen Begeisterungsstürmen hinreissen liess.

«S Maximum!», wurde zwar inflationär oft gerufen, dennoch war diese Ausgabe des «Offizielle» auch maximal gut. Jurymitglied Katrin Beck (Wurlitzer) ist nicht überrascht und hat eine einfache Erklärung:

«Niemand hat das Piccolo ganz weggelegt, sondern auf kreative Weise geübt.»

Beck und ihre Mitjurorinnen und Mitjuroren achteten vor allem auf Musikalität und Qualität. «Jemand kann technisch überzeugen, aber wenn die Musikalität fehlt, dann reisst der Vortrag nicht mit», sagte sie.

Seit 15 Jahren dabei und das erste Mal ganz oben

Der neuen Pfeiferkönigin Fabienne Hagen kullerten kleine Freudentränen über die Backen, als sie spät nach Mitternacht von ihrem Sieg erfuhr und aufs Podest gebeten wurde. «Wahnsinn, ich kann es noch gar nicht glauben», sagte sie wenige Minuten später. «Ich bin seit 15 Jahren dabei und nun das erste Mal ganz oben.» Hagen war bereits viermal auf einem Podestplatz. Nun habe sie sich ganz auf die Musik konzentriert und war «einfach mit Spass dabei».

Zwei strahlende Sieger: Nicolas Gehrig, Trommelkönig, und Fabienne Hagen, Pfeiferkönigin. Juri Junkov

Auch Trommelkönig Nicolas Gehrig kämpfte um Worte:

«Seit ich zwölf Jahre alt bin, mache ich mit. Es ist unbeschreiblich.»

Der 24-Jährige analysierte seinen Sieg dann aber doch sehr genau: «Vielleicht hatte es einen Einfluss, dass die Fasnacht vorher war.» Zudem sei heute alles ruhig gewesen. Doch einen grossen Vorteil räumte er auch ein: «Ich habe das Privileg, jeden Tag trommeln zu dürfen.» Gehrig ist aktuell bei der Militärmusik tätig. Beide erhielten Wandertrophäen, je eine Trommel und ein Piccolo sowie – wie die übrigen Teilnehmenden auch – Larvenrohlinge.

Mitgemacht haben auch Andrin Hersberger (Basler Rolli) und Hermine Gassler (Naarebaschi). Beide waren nach ihren Auftritten sehr zufrieden. Hersberger, der mit seiner gemischten Gruppe in den Final kam, bedauerte, dass das «Fasnachtsgefühl» etwas fehlte. «Aber ich bin froh, hat das ‹Offizielle› überhaupt stattgefunden.»

Er ging nach seinen Auftritten ins Publikum, um der Konkurrenz zuzuschauen. «Ich liebe Fasnachtsmusik und das Niveau dieses Jahr beeindruckt mich.» Gassler gewann mit ihrer Pfyffergruppe den Final bei den Jungen, bei den «Gemischten» wurde sie Dritte, im Einzel Sechste. «Mehr Vorbereitungszeit zu haben, war cool», obwohl die Zeit ohne Fasnacht schwierig gewesen sei. Auch Gassler hat bemerkt: «Das Niveau ist in allen Kategorien hoch, die Konkurrenz schläft nicht!»

Jüngste verlassen die Bühne mit stolzgeschwellter Brust

Erstmals wurden auch Sieger in der Kategorie «Binggis», Jahrgang 2010 und jünger, erkoren. OK-Präsident Christoph Wesp ist begeistert:

«Die Kleinen haben ein riesenhohes Niveau gezeigt, da könnten ein paar noch etwas lernen.»

Die kleinsten Fasnächtler waren eher von der Bühne und dem Publikum beeindruckt, als dass sie nervös gewesen wären. Meist verliessen die Jüngsten mit stolzgeschwellter Brust die Bühne, während die Eltern Tränchen verdrückten.

Verrückt: Die zweit- und die drittplatzierten Pfeiferinnen, Gianna Balmelli und Alice Kolp, haben noch nie an einer Fasnacht mitgepfiffen. Die Kategorie wird es auch 2023 geben. «Wir haben einen Wanderpokal gekauft», sagte Wesp lachend. So bleibe dem nächsten OK nichts anderes übrig. Für die Organisation sind vier Cliquen verantwortlich, wovon immer zwei im Folgejahr ersetzt werden.

Apropos: Michael Robertson (Basler Bebbi), Samuel Meyer (Naarebaschi) und Stephan Brügger (VKB) verlassen ihre Jurystühle, Robertson wird aber präsent bleiben, da er Komponist zahlreicher Fasnachtsmärsche ist. Das nächste «Offizielle» soll wieder regulär vor der Fasnacht stattfinden, geplant ist der Final für den 22. Januar 2023.

Auf dem Podium wurde es am Ende ganz schön eng. Juri Junkov

Die königlichen Trommlerinnen und Pfeifer Alte Pfeifer Einzel: 1. Fabienne Hagen (Rätz), 2. Valeria Balmelli (Naarebaschi), 3. Elin Bringolf (Junteressli). Alte Tambouren Einzel: 1. Nicolas Gehrig (Die Aagfrässene), 2. Marcel Loosli (Gassegötter), 3. Maurice Weiss (Rätz). Junge Pfeifer Einzel: 1. Elin Bringolf (Junteressli), 2. Ella Suter (Seibi), 3. Colin Robertson (Basler Bebbi). Junge Tambouren Einzel: 1. Yannick Amherd (Basler Rolli), 2. Lorin Schmid (Gassegötter), 3. Maurin Maiolino (VKB). Binggis Pfeifer Einzel: 1. Fabian Niethammer (Basler Bebbi), 2. Gianna Balmelli, 3. Alice Kolp (beide Naarebaschi). Binggis Tambouren: 1. Gion Obrist (Olympia), 2. Louis Gallacci (Die Antygge), 3. Nayla Kohler (Gassegötter). Alte Solo Duo: 1. Maurice Weiss/Fabienne Hagen (Rätz), 2. Dominik Mangold/Jlena Suter (Glunggi/Basler Dybli), 3. Nicolas u. Géraldine Gehrig (Die Aagfrässene). Junge Solo Duo: 1. Audrey und Brian Stoffler (beide VKB), 2. Salome Spichty/Maurin Maiolino (Junteressli/VKB), 3. Valentina u. Matteo Braun (Die Antygge).

