BuchBasel: Diskussion über Autorinnen im Literaturbetrieb

Buch Basel «Autorinnen werden nicht vergessen, sie werden verdrängt» Drei Expertinnen diskutieren im Rahmen des Festivals über die Geschlechterverhältnisse im Literaturbetrieb: Es geht um Geld und Macht. Elodie Kolb 07.11.2021, 13.00 Uhr

Tabea Steiner, Andrea Zimmermann und Nicole Seifert diskutieren angeleitet von Martina Läubli (v. l.) über Frauen im Literaturbetrieb. Elodie Kolb

«Das Geschlechterverhältnis in der Literatur ist ausgeglichen», sagt Andrea Zimmermann, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Gender Studies der Universität Basel am Samstag im Volkshaus. Hat sich damit die Frage nach der Stellung der Autorinnen im Literaturbetrieb erledigt? Nein, sind sich die Sprecherinnen am Podium im Rahmen der Buch Basel einig. Aber es geht vorwärts.