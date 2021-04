Buchprojekt «Das Bruderholz hat viel mehr zu bieten, als man zunächst meint» Der ehemalige Journalist Roger Ehret hat zwar selber nie auf dem Bruderholz gewohnt. Jetzt hat er einen dreiteiligen Band über den «hellen Hügel» geschrieben. Elodie Kolb 01.04.2021, 05.00 Uhr

Der ehemalige Journalist Roger Ehret hatte immer eine Verbindung zum Bruderholz. Bild: Kenneth Nars

Vor der alten Villa im Margarethenpark wartet Roger Ehret (62) im dunklen Dreiteiler und mit Velo. Gemeinsam treten wir den Anstieg auf den «hellen Hügel» an. Gewohnt hat der ehemalige Journalist zwar nie dort, aber eine Verbindung dazu habe er immer gehabt: ob durch die Arbeit bei – damals noch – Radio DRS, durch Freunde oder durch den Wasserturm. Im Auftrag des Neutralen Quartiervereins Bruderholz hat er jetzt drei Bücher im Schuber zum Basler Quartier herausgegeben, das über der Stadt liegt und bei vielen nur «Bonzenhügel» heisst.

«Dabei hat das Bruderholz viel mehr zu bieten, als man zunächst meint», ist Ehret überzeugt. Er glaubt, dass die Städter im Bruderholz «einen Ort sehen, an dem Villa neben Villa steht und nur ein Typ Mensch wohnt». Dabei gibt es neben den Villen im östlichen Teil beim Jakobsberg auch Genossenschaftswohnungen. Die soziale Differenzierung auf dem Bruderholz ist entsprechend gross. Auch Kinder seien zahlreich:

«Das Bruderholz ist jünger und vitaler geworden.»

Das merke man auch am Bedürfnis nach einer urbaneren Entwicklung auf dem Hügel. Das alte Quartierlädeli bei der Tramhaltestelle Bruderholz wurde von einer türkischen Familie übernommen und das laufe sehr gut. «Sogar Tanja Grandits kauft dort ihre Sesamkringel», so Ehret. Er glaubt, es werde im Quartier in den nächsten Jahren noch einiges passieren: «Da sind Leute, die Ideen haben und auch wissen, wie man sie umsetzen kann.»

Bedeutet dem ehemaligen Journalisten viel: Der Wasserturm Kenneth Nars

In drei Bänden gegen die einseitige Darstellung des Hügels

Aufgewachsen in Riehen, kennt Roger Ehret die Atmosphäre auf dem Bruderholz. Der Ort hinter dem Kleinbasel sei ähnlich klischeebehaftet. «Dabei bin ich in einer Genossenschaft aufgewachsen. Aber die Leute denken gleich, dass das Elternhaus am Wenkenpark steht.» Bereits als Kind sei er fasziniert vom Wasserturm gewesen. «Für mich war der Turm immer ein Ort, wo man hinging, wenn etwas Aussergewöhnliches passiert ist. Bei einem Verlust oder einem Todesfall. Oder man hat eine neue Beziehung, geht spazieren und macht einen Abstecher auf den Wasserturm.» Das sei ein Lieblingsort von ihm und habe in seinem Leben immer eine wichtige Rolle gespielt.

Auch in dieser Hinsicht habe das Bruderholz mehr zu bieten, wie Ehret zusammen mit anderen Autorinnen und Autoren aufzeigt: Monumente, grosse und kleine, gibt es viele auf dem Bruderholz: Der «Spazierband» lädt zu einem tatsächlichen oder gedanklichen Spaziergang ein, der vom Margarethenhügel über das gesamte Bruderholz, am «Batterieosaurus» vorbei, den Jakobsberg wieder runter führt und der auf achtzig Seiten Sehenswertes im Quartier porträtiert. Darunter auch die Batterie am höchsten Punkt des Hügels.

Die rechteckige Artilleriestellung wurde 1815 im Krieg gegen Napoleon kurzfristig angelegt, wie es im gebundenen Hauptband heisst. Inzwischen wird sie von Spaziergängern und Kindern genutzt. Die kleinen, aber steilen Abhänge der Erhebung bieten einen geeigneten Parkour für Kinder, die ihre ersten BMX-Erfahrungen machen möchten. Und wenn jetzt dort Pistolenschüsse durch die Luft hallen, kann es sich nur um das jährliche Open-Air-Kino im Sommer handeln, bei dem ein Actionstreifen gezeigt wird. Oder es ist das grosse Feuerwerk am Vorabend des 1. August, das nebenan vor dem Wasserturm auf der Wiese gezündet wird.

Auf der Batterie findet alljährlich ein Open-Air-Kino Christian Flierl

Seine Vorliebe für Porträts kommt auch im Buch zum Vorschein

Neben historischen Ausführungen, wie beispielsweise zum längst vergessenen Projekt eines Flugplatzes auf dem Plateau und Bemerkungen zu Flora und Fauna des Bruderholz, kommen auch die Bewohnerinnen und Bewohner nicht zu kurz: In elf kurzen Porträts kommen Menschen vom Quartier zu Wort: Von einer Artistin des Kinder- und Jugendzirkus QCB, über die Sterneköchin Tanja Grandits bis zu Balz Briner, dem langjährigen Quartierarzt. Ehret sagt, er schreibe sehr gerne Porträts. Denn: «Man kann nicht schon am Anfang wissen, ob es spannend wird oder nicht. Und das finde ich das Schöne daran: Man beginnt und dann zeigt sich plötzlich etwas, das man am Anfang des Gesprächs nicht erwartet hätte», erzählt Ehret.

In einem dritten Band sind literarische Texte und Auseinandersetzungen zum «hellen Hügel» abgedruckt. Sie geben dem Buchprojekt auch den Titel. «Auf dem hellen Hügel» sei eine Anspielung auf Lore Bergers «Der barmherzige Hügel» (1944), von dem Passagen auch im Literaturband abgedruckt sind. «Ich habe mir dieses Buch mit 17 für zwei Franken in einem Antiquariat gekauft, und es hat mein Leben verändert», so Ehret.

«Wenn Ehret ein Projekt macht, wird es immer zu einem Spaziergang»

Vierzehn Jahre lang ist der langjährige Radiojournalist Ehret, der Kulturwissenschaft und Geschichte studiert hat, mit dem Velo am Morgen den Berg hochgeradelt, «dann war ich schon wach im Studio». Seit 2004 ist er freischaffend. Er leitet Gespräche, schreibt weiterhin Texte und führt Stadtführungen durch. «Deswegen passiert es mir auch oft, dass mir Texte zu Spaziergängen geraten», schmunzelt Ehret. Gewisse würden sogar sagen: «Wenn Ehret ein Projekt macht, wird es immer zu einem Spaziergang.» Das sei auch beim Buchprojekt zum Bruderholz geschehen, er habe von Anfang an den Spaziergang schon mitgedacht.

Den Journalismus vermisse er manchmal schon. «Besonders wenn in Basel etwas Spannendes geschieht oder wenn ich eine gut gemachte Geschichte lese.» Es ist ihm wichtig, interessiert zu sein. Ehret erinnert sich:

«Jemand hat mal gesagt: Man kann nicht immer glücklich sein, aber man kann immer ein interessierter Mensch sein, und interessiert sein, kann man an ganz vielen Sachen.»

«Ich schätze Kontraste im Leben», sagt er, während wir am «Stucki» von Tanja Grandits vorbeiradeln. Damit meine er Lebenssituationen, die sich stark unterscheiden: Er sei beispielsweise vom «tiefsten Kleinbasel» in die Nähe des Spalentors gezogen. Das sei ein grosser Wechsel gewesen. Auch beruflich hat er einen Sprung gemacht: Beim Radio arbeitete er zunächst beim Regionaljournal, danach machte er Literaturjournalismus und war viele Jahre für die Literatursendung «Trio Literal» verantwortlich.

Und das sei etwas, das er auch heute vermisse: eine gute Radio-Buchbesprechung. Seine Vergangenheit als Literaturkritiker könne er heute manchmal immer noch nicht ablegen: «Wenn ich jetzt ein Buch lese, denke ich die Rezension schon mit und überlege mir bei guten Passagen, was ich vorlesen würde.» Er liest viel und gerne. Auch Zeitungen und Zeitschriften. Am Wochenende kauft er sich gerne «etwa sechs Kilo Zeitschriften, Zeitungen und Magazine», so Ehret mit einem breiten Lächeln. Und am Sonntagabend mache er dann den «Ausriss», bevor er in die nächste Woche geht. «Und dann finde ich nach einem halben Jahr einen grossen Stapel mit Zeitungsartikeln, die ich vergessen habe.» Auch wenn er nicht alle Zeitungen von Anfang bis Ende liest: «Wenn ich dann am Sonntag rekapituliere, wie viel neues Wissen ich habe, ist das ein schönes Gefühl.»

Die Entdeckung des Internets

Fast drei Jahre sind vergangen, seit die Idee für das Buch zum ersten Mal aufgekommen ist. Der grösste Teil der Arbeit habe er aber im vergangenen Jahr erledigt. Und damit war auch er von den Coronaschliessungen betroffen: Im ersten Lockdown stand er plötzlich vor geschlossenen Bibliothekstüren. Die Reichhaltigkeit des Internets sei ihm vorher nicht so bewusst gewesen. Das sei einerseits toll gewesen, andererseits habe es auch dazu beigetragen, dass er durch die vielen Stunden vor dem Computer einsamer wurde.

«Da war ich dann plötzlich froh, dass ich meine persönliche Bibliothek, die ich jahrelang reduzieren wollte, nicht aussortiert habe.»

Denn dort habe er zufällig einige interessante Beiträge zum Bruderholz gefunden.

Das Bruderholz ist zwar nahe bei der Stadt, aber auch nahe an der Natur. Christian Flierl

Der dreiteilige Band über das Bruderholz ist das siebte Buch, das er geschrieben hat – und auch schon das zweite in Zusammenarbeit mit dem Fotografen Christian Flierl. Aus Tausenden Fotos habe Flierl die besten ausgewählt, um die unterschiedlichen Aspekte des Bruderholz eindeutig und auch subtil zu bebildern, was ihm hervorragend gelungen ist und einem das Gefühl gibt, mittendrin zu sein.