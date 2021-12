Budgetdebatte im Grossen Rat 44 Millionen mehr für zusätzliches Personal: Aufstockung der Verwaltung in der Kritik Das Budget 2022 sieht viele Personalaufstockungen vor. Die SVP kritisiert dies stark. Vor allem eine neue Stelle in der Abteilung für Gleichstellung sorgt für Diskussionen. Helena Krauser Jetzt kommentieren 15.12.2021, 19.20 Uhr

Mehr Personal für die Entwicklung der Tranformationsareale, eine neue Stelle für LGTBIQ-Anliegen, steigende Lohnkosten im Bildungsbereich aufgrund der grösseren Anzahl von Schülerinnen und Schüler. Der Headcount der Basler Verwaltung wächst immer weiter und sorgt bei der Debatte im Grossen Rat über das Budget 2022 für Kritik. Insgesamt rechnet der Regierungsrat dennoch mit einem Überschuss von 78,1 Millionen Franken, wobei einzelne Budgetnachträge diesen Betrag bereits nach unten korrigiert haben.

Für das kommende Jahr hat der Regierungsrat 44 Millionen mehr für Personalkosten budgetiert. Damit steigt das Personalbudget um 3,3 Prozent auf 1379,4 Millionen Franken. Von Seiten der SVP hagelt es Änderungsanträge; zwölf davon befassen sich mit dem Personalaufwand.

Die SVP möchte beispielsweise die Ressourcenaufstockung im Generalsekretariat des Präsidialdepartements rückgängig machen. Damit knüpft die Partei an die umfänglich geführte Debatte über die Ernennung von Sebastian Kölliker und Nora Bertschi als Co-Leitung des Generalsekretariats und den Vorwurf der «Vetterliwirtschaft» an. Pascal Messerli (SVP) begründet den Antrag: «Daran, dass diese Stelle hätte ausgeschrieben werden müssen, können wir nichts mehr ändern, aber das Budget können wir noch beeinflussen.» Departementsvorsteher Beat Jans entkräftigt die Forderung mit dem Argument, die Aufstockung im Generalsekretariat sei intern kompensiert worden. Der SVP-Antrag wurde vom Parlament abgelehnt, so wie die übrigen Anträge der Rechtspartei.

Unzufriedenheit mit Abteilung für Gleichstellung

Für Unsicherheiten in allen Parteien sorgte die Debatte um die Schaffung einer zusätzlichen Stelle für LGTBIQ-Anliegen, die das Gleichstellungsgesetz umsetzen soll. «Es gibt aktuell noch kein Gleichstellungsgesetz, und die Erfahrung zeigt, dass Gesetzte nicht so schnell in Kraft treten. Deshalb macht es keinen Sinn, diese Stelle bereits jetzt zu schaffen.», argumentiert Joël Thüring (SVP).

Gemäss Johannes Sieber herrschen bei seiner Partei, der GLP, «gemischte Gefühle». Zum einen stehe die Fraktion der Schaffung immer neuer Stellen kritisch gegenüber, zum andern sagte Sieber: «Wir müssen uns fragen, ob die LGTBIQ-Thematik bei der Abteilung für Männer und Frauen richtig angesiedelt ist»; schliesslich herrsche dort ein «binäres Verständnis» der Geschlechter vor. Er hoffe, dass die Abteilung sich die zusätzliche Kompetenz nicht nur einkaufe, sondern auch wirklich nutze und ausserdem das Expertenwissen von externen, privaten Stellen miteinbeziehe. «Das wird richtig anspruchsvoll, ich wünsche viel Erfolg», schloss er sein Votum.

Die allgemeine Unsicherheit thematisierte auch Andrea Strahm von der Mitte/EVP-Fraktion. Mit der Geldsprechung kaufe man die «Katze im Sack». Sie forderte eine gröbere Umstrukturierung der Abteilung, damit künftig auch Anliegen ausserhalb der Frauenförderung Platz finden, und sprach sich für den Antrag der SVP aus, die Erhöhung des Budgets nicht zu sprechen. Insgesamt lehnte der Grosse Rat den Antrag jedoch mit 61 Nein-Stimmen ab.

Digital Chief Officer als Hoffnungsträger

Viel Hoffnung setzen der Regierungsrat und auch der Grosse Rat auf die noch zu bestimmende Person, die künftig den Posten des Digital Chief Officers übernehmen wird. Die Effizienzsteigerung durch Digitalisierung wurde von verschiedenen Seiten, insbesondere bezüglich des Finanzdepartements, gefordert. Departementsvorsteherin Tanja Soland (SP) gab zu bedenken, dass die Digitalisierung keine Sparvorlage sei und am Anfang eher mehr Ressourcen fordere.

Pandemie und OECD-Steuerreform bereiten Sorgen

Sorgen bereitet der Regierung und dem Parlament die Ungewissheit, die bei der Budgetierung der Gelder für die Pandemiebekämpfung herrscht. Zur eigentlichen Pandemiebekämpfung enthält das Budget 2022 noch 2,3 Millionen Franken. Weitere pandemiebedingte Ausgaben würden erneut mit Nachtragskrediten beantragt. Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger (Die Mitte) sagt: «Wir wollten keine Scheinsicherheit darstellen, sondern klar sagen: Wir können keinen vollen Jahresausblick liefern.»

Für viele Spekulationen sorgten auch die potenziellen Konsequenzen der OECD-Steuerreform auf den Kantonshaushalt. Die Votierenden waren sich einig, dass diese aus der heutigen Perspektive noch nicht abschliessend eingeschätzt werden können.

