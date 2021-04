Bus-Desinfektion Coronaskeptiker versus die BVB oder: Die Hintergründe eines gestoppten Projekts Verschwörungstheoretiker bekämpfen die Desinfektionsgeräte in Basler Bussen. Doch der Grund, weshalb der Test abgebrochen wurde, liegt woanders. Benjamin Rosch 08.04.2021, 20.25 Uhr

Das Desinfektionssystem muss wieder ausgebaut werden. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Da ist das Bundesamt für Gesundheit (BAG) den Basler Verkehrsbetrieben (BVB) ganz schön in die Parade gefahren: Der Testbetrieb für ein Desinfektionssystem in Bussen musste auf Geheiss aus Bern abgebrochen werden, berichtete unter anderem diese Zeitung. Es fehlt eine Teilzulassung des Herstellers, hatten die BVB offensiv in einer Medienmitteilung deklariert. Mit der Ankündigung hatte der ÖV-Betrieb die Verschwörungstheoretiker auf den Plan gerufen. In sozialen Netzwerken und Telegram-Gruppen kursierten in den vergangenen Tagen Aufrufe, das Projekt zum Erliegen zu bringen.

Emsig teilten die Coronaskeptiker einen Brief an BVB-Direktor Bruno Stehrenberger. Möglichst viele sollten die Vorlage herunterladen, unterzeichnen und so Druck auf die BVB ausüben, so die Idee. Im Brief berufen sich die Skeptiker auf die Biomedizinkonvention, auf den Nürnberger Kodex und alles Weitere, was nur im Entferntesten mit der Materie zu tun haben könnte.

Es geht um viel Geld

Juristisch wie medizinisch dürften die Einwände kaum von Belang sein: Nebel versprühende Desinfektionssysteme zur Bekämpfung von Viren gibt es schon in unterschiedlichen Anwendungen, nicht nur in Asien, sondern auch hierzulande. Recherchen dieser Zeitung zeigen, dass der Hintergrund für den Projektstopp viel profanerer Natur sein dürfte: Beim BAG vorstellig geworden ist eine Konkurrenzfirma der mit dem Auftrag betrauten IBN GmbH. Diese soll aus Eigeninteresse eine Prüfung angeregt haben. Schliesslich geht es um viel Geld: Schweizweit berichteten Medien über das Basler Pilotprojekt. Im Erfolgsfall könnten sich bald weitere Tram- und Busbetriebe melden. Das BAG liess eine Anfrage der bz unbeantwortet.

Verschwörungstheoretiker dürften sich ohnehin von derlei Tatsachen kaum überzeugen lassen. Seit Tagen entfalten sie auf unterschiedlichen Kanälen ihr Belästigungspotenzial bei den BVB. Sprecherin Sonja Körkel sagt:

«Wir erhalten viele kritische Rückmeldungen auf sozialen Medien, auf dem Postweg und in unseren Kundenzentren.»

Damit geht es den BVB wenig anders als vielen Institutionen, die etwas gegen die Pandemie unternehmen wollen. «Allerdings», sagt Körkel, «gibt es durchaus auch positives Feedback.»