Christoph Merian Stiftung: Ein zweiter Anlauf mit neuem Planer

Christoph Merian Stiftung Ein zweiter Anlauf mit einem neuen Planer Das neue Verwaltungsgebäude in der St.Alban-Vorstadt wird gebaut – mit zweijähriger Verspätung. Christian Mensch 18.07.2021, 05.00 Uhr

Die ehemalige Schulzahnklinik (links) muss dem Neubau weichen, das Vorstadttheater (rechts) wird zum CMS-Raum.

Nicole Nars-Zimmer

Im Frühjahr vor zwei Jahren hat die Christoph Merian Stiftung (CMS) ihre Pläne präsentiert, wie sie ihre gesamte Verwaltung in der St.Alban-Vorstadt konzentrieren kann. Die Gelegenheit bot sich mit dem Auszug der Schulzahnklinik an. Diese residierte zusammen mit dem Vorstadttheater im Hinterhof eines repräsentativen CMS-Altstadthauses.

Im Sommer vor zwei Jahren reichte die CMS das Baubegehren ein. Die alte Schulzahnklinik soll abgerissen und ersetzt werden durch einen Holzbau, entworfen von den Star- und Hausarchitekten Herzog & de Meuron. Diese haben am Anfang ihrer grossen Karriere für die CMS die Erweiterung des Cartoon-Museums gebaut, später einen Masterplan für den Dreispitz entworfen und zuletzt auf CMS-Areal die Pläne für die M-Parc-Überbauung skizziert, auf dem die schweizweit höchsten Wohntürme wachsen sollen.

Der Neubau sollte sich nicht nur an der ursprünglichen Bausubstanz orientieren, sondern auch Rücksicht auf den Betrieb des Vorstadttheaters nehmen. Doch kaum waren die Pläne publik, verkündete das Theater, es werde sich im neuen Kulturzentrum Oekolampad beim Allschwilerstplatz einrichten. Die CMS tauschte den Generalplaner aus.

CMS wechselt den Generalplaner aus

Es blieb nicht die einzige Programmänderung. «Aufgrund von unterschiedlichen Prozessen im Projekt», so eine CMS-Sprecherin, hat die Bauherrin den Vertrag mit dem Generalplaner aufgelöst. Nach dem Wechsel habe das Projekt «neu beurteilt» und «technisch optimiert» werden müssen. Ein Vergleich der Pläne von 2019 und 2021 zeigt, dass die Kubatur des Gebäudes wie auch die Raumaufteilung weitgehend beibehalten worden ist, die Konstruktion haben die Architekten jedoch faktisch neu entworfen.

Die Pandemie hat das ihrige dazugetan, dass es er CMS mit dem Neubau nicht mehr eilte. Doch nun liegt das neue Projekt vor, das neue Baubegehren wurde eingereicht.

Im September soll mit dem Abriss der Schulzahnklinik begonnen werden. Das Theater wird den Betrieb am neuen Ort voraussichtlich in der Saison 2023 aufnehmen. Dann werde das alte Kinogebäude, in dem einst die Basler Frontisten getroffen haben, von der CMS für interne Nutzungen gebraucht.