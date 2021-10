Comic-Con: Unterwegs an der Fantasy Basel

Comic-Con Von Geisterjägern, Lichtschwertern und Baseballschlägern: Unterwegs an der Fantasy Basel Die sechste Ausgabe der Comic- und Gamer-Messe zog wieder viele Verkleidungslustige aus dem In- und Ausland an. Sie bot spektakuläre Shows, spannende Ausstellungen, Kunst, Action, Spiel und Spass und eine breite Palette an kulinarischen Spezialitäten. Ein Rundgang voller bunter Begegnungen. Alan Heckel Jetzt kommentieren 11.10.2021, 05.00 Uhr

«Möge die Macht mit Dir sein» – schon die ganz Kleinen hatten Freude an den Kostümierungen, die an der Messe Fantasy Basel zu sehen waren. Juri Junkov

Die Demonstration der Massnahmengegnerinnen und -gegner in allen Ehren, doch der weitaus grössere Menschenanlauf fand am Wochenende in der Messehalle statt. Vereinzelte Orks oder Wonder Women am Wettsteinplatz riefen einem in Erinnerung, dass wieder Fantasy Basel ist. Die mehrfach verschobene sechste Ausgabe der Basler Comic-Con lockte unzählige Cosplayer, Science-Fiction- und Fantasy-Fans, Gamer und Manga-Affine in die Stadt.

Der Besucherandrang war an allen drei Tagen riesig. Juri Junkov Der Freude tat dies aber keinen Abbruch, im Gegenteil. Juri Junkov Viele Besucherinnen und Besucher scheuten keinen Aufwand, wenn es ums Verkleiden ging. Und wurden so zu beliebten Fotosujets. Peter Klaunzer/ Keystone Der 13-jährige Thibault ist ein «Ghostbusters»-Fan - und erschien in entsprechender Montur. Juri Junkov Auch vor Ort konnte man sich «Fantasy»-konform zurecht machen lassen. Juri Junkov

Sie kommen aus dem In- und Ausland. Als man sich in eine der meterlangen Schlangen stellt, hört man neben Mundart auch Hochdeutsch, Englisch und Französisch. In letzterer Sprache unterhalten sich auch Simon und Audrey. «Wir besuchen oft Cons in der Romandie», erzählt der 34-Jährige. An der Fantasy Basel ist das Paar aus Bulle, das sich für Manga-Kunst interessiert, zum ersten Mal, «weil wir erst kürzlich davon gehört haben», wie die 26-Jährige gesteht. Wie die vielen Besucher sind auch Simon und Audrey in Kostümen erschienen, er als Edward Elric aus dem Manga «Fullmetal Alchemist», sie als Rey Skywalker aus den «Star Wars»-Filmen.

Fast jeder zweite Besucher kam bewaffnet

Bevor die Coronazertifikate kontrolliert werden, steht noch eine andere Art der Kontrolle an. Wer eine Waffe als Teil der Kostümierung dabei hat, muss sie vorher überprüfen lassen.

«Was zu scharf, zu spitzig, zu gefährlich ist oder zu echt aussieht, darf nicht rein»,

erklärt der Mann von der Waffenkontrolle, der mit seinen vier Kollegen alle Hände voll zu tun hat, «denn fast jeder zweite Besucher kommt bewaffnet». Die «Ausbeute» der Waffenkontrolle am Samstagvormittag sind zwei Schwerter und ein knappes Dutzend Baseballschläger. Das liegt daran, dass Harley Quinn heuer die beliebteste Verkleidung bei den weiblichen Besuchern ist. Die Comicfigur aus «Suicide Squad» ist bekanntlich stets mit dem Baseballschläger unterwegs.

Hat man sämtliche Kontrollen hinter sich gelassen, steht man vor der Qual der Wahl. Auf drei Stockwerken kann man Filmrequisiten bestaunen, an Cosplay-Contests teilnehmen, die neusten Computer-Games ausprobieren, Autogramme von Stars wie dem ehemaligen Superman Dean Cain holen und noch vieles mehr. Die 70'000 Quadratmeter Fläche fühlen sich genauso gross an, wie sie klingen. Zählt man die Verpflegungsmöglichkeiten dazu, gibt es laut Prospekt über 300 Stände, bei denen man an diesem Drei-Tages-Anlass seiner Leidenschaft nachgehen kann.

Detailreiche Kostüme sind beliebte Fotosujets

Thibault aus Densbüren AG (kleines Bild rechts) tut das beispielsweise. Der junge «Ghostbusters»-Fan besuchte bereits am Vortag die Fantasy und entdeckte die «Swiss Ghostbusters». Der 13-jährige Geisterjäger ist eines von vielen beliebten Bildmotiven an der Fantasy Basel, auch Pikachu und ein paar Wookies, die durch die Hallen «patrouillieren», müssen oft für Fotowünsche herhalten. Die Besucher schätzen den Effort, den sie in die detailreichen Kostüme gesteckt haben, sichtlich.

Florence Reusser vom Science-Fiction- und Fantasy-Fanclub Galactic Alliance, der jedes Jahr an der Fantasy einen Stand hat und Requisiten wie «Star Trek»-Uniformen oder das «Spaceballs»-Klopapier ausstellt, versucht, ihren Klub zu beschreiben:

«Wir sind eine Gruppe Gleichgesinnter, die Freude an Sci-Fi, Fantasy, Comics, Marvel und vielem mehr haben.»

Dann unterbricht sie kurz und nennt quasi den Grund für den Erfolg dieser Con: «Wir sind eigentlich genauso wie Tausende Andere hier!»