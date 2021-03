Comic-kunst Das Cartoonmuseum Basel hat die beste Stadtplanung Will Eisner, Art Spiegelman, Sempé – das Cartoonmuseum Basel widmet der Urbanität eine faszinierende Themenausstellung. Hannes Nüsseler 13.03.2021, 05.00 Uhr

Die Stadt ist fertig gebaut? Nicht im zweiten Stock des Cartoonmuseum Basel, wo die Skyline so fröhlich ins Kraut schiesst wie die Fantasie ihres Architekten. Aus Karton und Klebeband erschafft der Belgier Marcel Schmitz ein urbanes Gewucher, das sich laufend verändert: Auch während der Ausstellung «Big City Life» soll «FranDisco» – so der Name der Metropole – weiterwachsen. Dokumentiert werden die Bauarbeiten von Zeichner Thierry Van Hasselt, der zusammen mit dem Autodidakten Geschichten rund um «FranDisco» erzählt. Die Grenze zwischen Raum und Traum wird durchlässig.



Der Comic und die Stadt sind für einander bestimmt. Wo sich Fenster an Fenster reiht, zeigt sich das urbane Alltagsleben irgendwann fast zwangsläufig als Comicstrip. Eröffnet wird «Big City Life» von einem Pionier der Graphic Novel. Frans Masereel (1889–1972), vor dem

1. Weltkrieg aus Belgien nach Genf geflüchtet, sah die Stadt als offene Wunde, in die er mitfühlend seinen Finger legte. Nicht umsonst zeichnete er den Zyklus «25 Bilder der Passion eines Mannes», auf dem er die Leidensgeschichte Christi vor einer zeitgenössischen Stadtkulisse inszeniert.



Fenster zum Expressionismus: «Die Stadt» von Frans Masereel. © 2020 Pro Litteris

Im Bildroman «Die Stadt» von 1925 schildert Masereel die explosive Stimmung der Zwischenkriegszeit in expressionistischem Schwarzweiss. Vor übermächtiger Architektur ballen sich die Volksmassen zusammen, knüppelt die Polizei Aufständische auseinander, wirft Leuchtreklame schönen Schein. Dazwischen tauchen die kleinsten Bausteine dieses Molochs auf, die Menschen, die aus den Fenstern in die Ferne oder auch an die nächste Häuserfassade starren, verloren und bedrängt zugleich.



Von Europa reiste die Idee eines neuen Bildmediums mit künstlerischem Anspruch in die Einwandererstadt New York zu Will Eisner («The Spirit»), Art Spiegelman («Maus»), Chris Ware («Jimmy Corrigan») und wieder zurück über den Atlantik zu Sempé («Der kleine Nick»). Diese Namen beeindrucken nicht nur auf einem Bildschirm oder auf Zeitungspapier, sondern erst recht als Signatur unter den Originalen in der Ausstellung. Mit wie viel Geduld und Herzblut diese Kunstwerke entstanden sind, verraten etwa die Vorzeichnungen auf Chris Wares Seiten, die wie blaue Venen hervortreten.



Urbanes Vexierspiel um Vereinzelung und Vernetzung

Vor allem aber lässt sich nachverfolgen, mit welch unterschiedlichen Ansätzen und Stilen die Zeichner – und eine Zeichnerin – immer wieder dieselben Themen umkreisen. Für Eisner, der den Begriff der «sequenziellen Kunst» prägte, bilden die Hinterhöfe der Bronx die Bühne für seine Erzählungen, die zwischen Sozialkritik und Seifenoper schweben. Mit feiner Schraffur und filmischen Einstellungen zeigt er den erhebenden Blick aus dem Luxus-Penthouse ebenso wie die proletarische Schwarmintelligenz auf Strassenniveau.



Das Leben wird zu Architektur in «Building Stories». Chris Ware

Chris Ware, der seine bedrückenden Geschichten formal als verzwickte Schaltpläne zwischenmenschlicher Beziehungen anlegt, treibt das urbane Vexierspiel um Vereinzelung und Vernetzung auf die Spitze. Mit «Building Stories» entwirft er einen Baukasten aus Zeitungen und Broschüren, deren fragmentarische Erzählungen sich zur Lebensgemeinschaft eines Chicagoer Wohnhauses zusammensetzen lassen. Wie echte Menschen in einem realen Gebäude bewegen sich auch Wares Geschichten hin und her, auf und ab.



Wie unterschiedlich der Blick auf die Bewohnerinnen und Bewohner einer Stadt ausfallen kann, demonstrieren der in Genf arbeitende Helge Reumann und Jean-Jacques Sempé. Während auf den luftigen Aquarellen des Franzosen das liebenswerte Grossstadtindividuum bei aller Entfremdung noch das Wunder eines unverhofften Farbenspiels entdecken kann, lässt Reumann die Menschen oft aussen vor. Wie Käfige wirken die vergitterten Fassaden seiner Städte, und wenn Personen auftreten, verschmelzen sie – buchstäblich – zur feindseligen, amorphen Masse.



So vielfältig die Stadt, so abwechslungsreich die inspirierende Ausstellung «Big City Life». Gabrielle Giandelli überkompensiert die fehlende Natur mit gigantischen Vögeln, die sie auf Hausdächern sitzen lässt. Der Belgier Michaël Mathys taucht das Porträt seiner belgischen Heimatstadt Charleroi – inoffiziell «die hässlichste Stadt der Welt» – in das Ochsenblut seiner Schlachthöfe. Und dann sind da noch die bezaubernd minimalistischen Malereien des deutschen Illustrators und Kosmopoliten Christoph Niemann, der die Welt so zeigt, wie man sich eine lebenswerte Stadtplanung wünscht: mit viel Raum zum Atmen.

«Big City Life», Cartoonmuseum Basel. Bis 20. Juni 2021.www.cartoonmuseum.ch