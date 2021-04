Concept Store Das Talas erfindet sich neu: Makramees und Zimmerpflanzen mitten im St.Johann Der Concept Store Talas hat ein neues Konzept. Genau solche Mischläden sind in den Wohnquartieren Basels auf dem Vormarsch. Elodie Kolb 21.04.2021, 05.00 Uhr

Das neue Talas will ein «Wohlfühl-Dschungel» sein. zvg

Mitten im St.-Johanniter-Wohnquartier befindet sich seit drei Jahren der Concept Store Talas. Rechts und links hat es einen Schuh- und Schlüsselservice, zwei Coiffeursalons und die Bäckerei Kult. Ansonsten: Wohnhäuser.

Jetzt hat sich der Laden an der Ryffstrasse 31 neu erfunden. «Talas soll zu einem urbanen Wohlfühl-Dschungel mutieren, in dem man arbeiten, sich begegnen und sich erholen kann», heisst es bei Basellive. Der Hipsterladen verkauft seit einem Monat Makramees – die vor Ort geknüpft werden –, aber auch Alltagsmöbel von einem Basler Designer und Zimmerpflanzen, die während der Pandemie zum Trend wurden. «Wir haben das bemerkt und wollten da auch Abhilfe schaffen», erzählt Valerie Ziegler, welche das Konzept für den neuen Laden erarbeitet hat.

Ein Ort für das Quartier

Vor der Umnutzung verkaufte das Talas vor allem lokale Modelabels. Der Standort sei aber nicht optimal gewesen für ein Kleidergeschäft, so Ziegler. «Und dann kam auch noch die Pandemie.» Während des letzten Jahres ist deshalb die Idee entstanden, sich mit anderen lokalen Unternehmern zusammenzutun, um gemeinsam etwas aufzubauen, so Ziegler, sie wollte «ein Ort zum Dasein schaffen».

Das Talas soll auch ein Ort sein, von dem die Nachbarschaft profitieren könne. Man wolle neben der Ware in Zukunft auch einen Coworking-Space bieten und ein Sitzangebot auf der Strasse. Da liefen aber derzeit noch Abklärungen, sodass die Kundschaft trotz Lockerungen der Coronamassnahmen die Getränke nur im Take-away geniessen kann. Diese werden von der Basler Styx-Bar gemixt. Es gibt aber keine Getränkekarte, sondern der Barkeeper oder die Barkeeperin bereitet ein Getränk nach dem persönlichen Geschmack und Wunsch der Gäste zu. Da auch hier noch Abklärungen laufen, gebe es zunächst keine Spirituosen.

Auch die Beete vor dem Geschäft wolle man aufhübschen: Es ist ein Kräutergarten geplant, bei dem sich auch die Nachbarschaft bedienen kann.

«Coolness-Faktor» in Altstadt weniger gross

Dass solche Läden häufig in den Quartieren fernab der Altstadt eröffnen, bestätigt auch Mathias F. Böhm von Pro Innerstadt Basel:

«Es ist generell ein Trend, dass der Gesamtraum – in Basel die gesamte Stadt – entdeckt wird, insbesondere für neue Konzepte wie solche Mischläden.»

Das seien Geschäfte, die nicht nur ein Produkt verkaufen, «sondern einen Ort zum Verweilen generieren». Diese finden sich oft in Wohnquartieren nicht nur wegen der günstigeren Mieten, sondern auch, «weil die Betreiber oft von ihrem eigenen Netzwerk ausgehen, das für die Anfangszeit bereits genügend Kundschaft generiert», so Böhm. Viele Betreiber wollen aber auch explizit nicht in die Altstadt, es gehe auch um den «Coolness-Faktor», der in der Basler Altstadt, aus Sicht der neuen Konzepte, weniger hoch ist.

Kleine Quartiere werden immer beliebter

Ob und wo Läden eröffnen, sei auch eine Frage der begünstigenden Faktoren, erklärt Böhm. Beispielsweise im Gundeli oder an der Feldbergstrasse im Kleinbasel «ist das Publikum jünger, urbaner und multinational. Das begünstigt die Entwicklung von neuen Geschäften».

Gerade die Feldbergstrasse unterliege auch einer Veränderung: Während es vor einigen Jahren noch deutlich ungewöhnlicher gewesen sei, dort seinen Laden aufzumachen, wird das heute nicht mehr hinterfragt, so Böhm. «Plötzlich wurde der Raum anders wahrgenommen.» Es sei aber auch beobachtbar, dass Läden oft in den äusseren Quartieren starten und, wenn sie grösser werden und sich weiterentwickeln, näher in Richtung Altstadt ziehen.

Auch Ziegler sieht Potenzial in den Quartieren:

«Ich merke, dass in kleineren Quartieren gerade innovativere Konzepte durchdringen. Ich hoffe auch, dass das immer mehr kommt.»

Auch sie erwähnt die Trendquartiere im Kleinbasel. Sie sieht spezifisch im St.Johann in den letzten Jahren eine Entwicklung, die der im Kleinbasel ähnele. «Gerade auch mit der Entwicklung des Lysbüchelareal wird es wohl einen grossen Aufschwung geben», glaubt Ziegler.