Contact Tracing Beizer schlampen beim Sammeln der Kontaktdaten: Basel-Stadt droht mit Bussen Es gibt durchaus Basler Wirte, die vorbildhaft von jedem Gast Daten erheben, um Ansteckungsketten zurückverfolgen zu können. Doch die Zahl der schwarzen Schafe ist offenbar genug gross, dass der Kanton zum Warnschuss ansetzt. Den Beizern wiederum missfällt ihre neue Rolle als Polizisten. Michael Nittnaus und Maximilian Karl Fankhauser 12.05.2021, 05.00 Uhr

Seit die Beizen ihre Aussenbereiche wieder öffnen dürfen, sind die Tische bei schönem Wetter - wie hier in der Steinenvorstadt - gut besetzt. Georgios Kefalas/Keystone

Bei Sonnenschein das kühle Feierabendbier auf einer Terrasse geniessen oder die Freundin schön ausführen. Das ist seit rund drei Wochen wieder möglich. Bei schönem Wetter tummeln sich Hunderte Baslerinnen und Basler auf den Terrassen der Region und wähnen sich dabei in einer fast vergessenen Zeit. Etwas gebremst wird der Nostalgieschub allerdings durch die Corona-Schutzmassnahmen, die für die Beizer und ihre Gäste weiterhin gelten.

Daten wurden fehlerhaft oder gar nicht erhoben

Diese sind streng – und die Einhaltung wird vom Kanton Basel-Stadt regelmässig kontrolliert. Neben Maskenpflicht und Abstandsregeln ist die Erhebung der Kontaktdaten der Gäste für den Kanton essenziell. Nur so können Ansteckungsketten mittels Contact Tracing nachverfolgt und unterbrochen werden. Doch offenbar foutieren sich einige Restaurationsbetriebe darum, jeden einzelnen Gast zu erfassen: «Bei den Kontrollen der letzten Tage stellen die Kontrolleure fest, dass die Kontaktdatenerhebung gar nicht oder fehlerhaft vorgenommen wird», schreibt Basel-Stadt in seinem Corona-Wochenbulletin.

Es brauche zwingend Namen, Vornamen, Wohnort, Telefonnummer, Tischnummer und Aufenthaltszeit jedes Gastes. Ausgenommen sind bloss Kinder, die mit ihren Eltern da sind. Und der Kanton schliesst mit einer Drohung: «Werden künftig bei den Kontrollen Unstimmigkeiten bei der Kontaktdatenerhebung festgestellt, werden Ermahnungen ausgesprochen und im Wiederholungsfalle wird eine Bussenverfügung beantragt.»

Dass die Kontaktdatenerhebung ein Problem darstellt, ist dem Wirteverband Basel-Stadt bekannt. Schon Ende April wies Präsident Maurus Ebneter in einem Infoschreiben an die Mitglieder darauf hin. Zur Mitteilung des Kantons sagt er auf Anfrage:

«Das ist ein Warnschuss. Für mich ist klar: Es gibt die Auflage, also müssen sich auch alle Betriebe daran halten.»

Wirteverbände bitten bei Kontrollen um Augenmass

Ebneter weiss selber von keinen fehlbaren Beizen und unterstützt Kontrollen – mit Augenmass. Er sagt aber auch: «Teils haben die Gäste Mühe mit der Regel, dass jeder einzelne die Daten angeben muss, auch wenn man als Gruppe zusammen an einem Tisch sitzt. Das war nach der ersten Welle noch anders.» Vorstellen kann sich Ebneter auch, dass das Verständnis der Gastronomen für die Massnahme langsam nachlasse. Denn vergangenen Herbst hätte man auch die Daten erfasst, doch sei ihm kein Fall bekannt, bei dem die Behörden die Daten zwecks Contact Tracing nachgefragt hätten.

Ob das Problem auch in Baselland besteht, konnte der Kanton am späten Nachmittag nicht mehr beantworten. Fabienne Ballmer, Co-Präsidentin des Wirteverbands Gastro BL, griff das Thema aber erst vor Kurzem in einem Infoschreiben auf, wie sie der bz sagt: «Wir rufen natürlich dazu auf, die Auflagen zu erfüllen, bitten die Behörden aber auch um Augenmass.» Die Gäste nach ihren Daten zu fragen, könne für Beizer unangenehm sein.

«Der Gastgeber mutiert so fast zum Polizisten. Das steht im Widerspruch zu seiner eigentlichen Rolle.»

Dass Basel-Stadt gleich mit Bussen droht, findet Peter Sattler denn auch unnötig. Der Wirt des Rollerhofs auf dem Münsterplatz betont, dass er die Daten erhebe, plädiert gleichzeitig aber für etwas Kulanz bei den Kontrollen. Karim Frick vom Restaurant Löwenzorn hält fest, bereits kontrolliert worden zu sein. Dass jeder Gast einen kleinen Zettel ausfüllen muss, sei kein Aufwand und habe noch nie zu Reklamationen geführt. Er sagt aber auch: «Klar, wenn die Terrasse bei schönem Wetter komplett voll ist, kann es zur Herausforderung werden.»