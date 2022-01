Corona Baselland hat bei Kinderimpfungen noch viel Kapazitäten Die beiden Basel waren mit den Impfungen für die Fünf- bis Elfjährigen von Anfang mit dabei. Die Nachfrage hat nach dem Anfangsandrang etwas nachgelassen. Elodie Kolb 28.01.2022, 05.00 Uhr

Die Nachfrage nach den Kinderimpfungen ist in der Region Basel zurückgegangen. Kenneth Nars

Seit Beginn des Jahres können sich nun auch Kinder ab fünf Jahren impfen lassen. In beiden Basel war das Interesse zum Start des Angebots hoch und hat inzwischen etwas nachgelassen. Bis Ende Februar hat beispielsweise der Kanton Baselland noch Kapazitäten für 1700 Erstimpfungen – Anmeldungen gebe es bisher etwa 300, wie Rolf Wirz vom Kantonalen Krisenstab auf Anfrage schreibt. Die Nachfrage entspreche den Erwartungen und «ist natürlich am Anfang grösser und lässt mit der Zeit nach», so Wirz. In der Altersgruppe der Fünf- bis Elfjährigen seien bisher rund 2600 Dosen verimpft worden.

Laut dem Coronabulletin des Kantons Basel-Stadt wurden im Stadtkanton bis am Dienstag rund 1600 Impfdosen verabreicht. Besonders ins Auge fällt der 15. Januar: Über 700 Dosen wurden an diesem Tag an fünf- bis elfjährige Kinder verimpft, während an den sonstigen Kinderimpftagen im Schnitt 100–200 Spritzen gesetzt wurden. Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements, weiss, dass die Anzahl an diesem Samstag so hoch war, da das Impfzentrum nur für Kinderimpfungen geöffnet war, «um der hohen Erstnachfrage gerecht zu werden».

Basel-Stadt baut Angebot im Februar aus

Grundsätzlich sei die Nachfrage nach den Impfungen erfreulich – auch wenn die Anmeldungen seit Beginn des Angebots etwas abgenommen haben. Derzeit gebe es ausserdem einige Absagen, aufgrund von Covid-Erkrankungen oder Quarantänefällen, so Tschudin. Dennoch werde man das Angebot im Februar zusätzlich ausbauen. Laut Tschudin können bei Bedarf die Kapazitäten noch erhöht werden, es gebe derzeit jedoch noch freie Termine.

Inzwischen bieten auch beide Kantone Auffrischimpfungen für Jugendliche zwischen zwölf und 15 Jahren an. Im Baselbiet sind bis anhin etwa 450 Jugendliche dafür angemeldet, in Basel-Stadt sind Anmeldungen seit dieser Woche ebenfalls möglich, wie Anne Tschudin auf Anfrage mitteilt.