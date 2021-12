Corona Booster-Impfungen: Beide Basel bauen Impfkapazitäten über die Festtage stark aus Mit der Verkürzung der Wartefrist von sechs auf vier Monate haben in der Region quasi über Nacht Zehntausende die Berechtigung für die Auffrisch-Impfung erhalten. Die beiden Kantone wollen nun zusätzliche Impftermine anbieten. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 20.12.2021, 18.26 Uhr

Die beiden Basel wollen in ihren Impfzentren in den nächsten Tagen die Kapazitäten ausbauen. Georgios Kefalas / Keystone

Der Bundesrat hat am vergangenen Freitag angekündigt, die Wartefrist für die Auffrisch-Impfung von sechs auf vier Monate zu verkürzen. Zudem hat der Bundesrat beschlossen, bei Anwendung der neuen 2G-plus-Regel in Bars, Discos, Hallenbädern oder Blasmusikproben von jenen einen Coronatest zu verlangen, deren letzte Impfung weiter als vier Monate zurückliegt. Durch die Verkürzung der Wartefrist erhalten alleine in den beiden Basel 86'000 Menschen (50'000 in Baselland, 36'000 in der Stadt) quasi über Nacht eine Berechtigung, sich boostern zu lassen.

Beide Basel kritisieren Ankündigung des Bundesrates

Man habe übers Wochenende und am Montag einige Anfragen für Booster-Impfungen erhalten, sagt Rolf Wirz, Sprecher der zuständigen Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD). Wer auf die Impfhotline des Kantons Basel-Stadt anrief, musste zeitweise länger warten. Die Nachfrage sei «auf hohem Niveau stabil», sagt Anne Tschudin, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements (GD), dazu.

Mit der Ankündigung, die Wartefrist zu verkürzen, hat der Bundesrat die Kantone überrumpelt – zumal die entsprechende offizielle Empfehlung der Eidgenössischen Kommission für Impffragen (Ekif) noch aussteht. «So etwas sorgt immer für Verunsicherung», kommentiert VGD-Sprecher Wirz. Und auch in Basel hält man den Zeitpunkt der Mitteilung für «suboptimal», wie Tschudin sagt.

Basel-Stadt reagiert sofort, Baselland wartet noch zu

Allerdings reagieren beide Basel unterschiedlich, zumindest vorerst: Der Landkanton will seine Anmeldeplattform für die Auffrisch-Impfungen erst dann anpassen, wenn die Ekif-Empfehlung vorliegt. Dies wird voraussichtlich in den kommenden Tagen der Fall sein. Anders die Stadt: Hier wird die Verkürzung der Wartefrist von sechs auf vier Monate sofort umgesetzt; gestern Abend war die entsprechende Umstellung der IT-Systeme indes noch im Gang. Zudem sei es derzeit noch nicht möglich, bereits abgemachte Impftermine aufgrund der Verkürzung der Wartefrist vorzuverschieben, sagt Tschudin.

Der Kanton Zürich ist einen Mittelweg gegangen: Da die Auffrisch-Impfung nach vier Monaten vorerst nicht für alle angeboten werden kann, hat die Gesundheitsdirektion die Wartefrist um zwei Wochen auf fünfeinhalb Monate verkürzt.

Kapazitäten sind in Stadt und Land offenbar ausreichend vorhanden: In den beiden Baselbieter Impfzentren können aktuell 3000 Impfdosen pro Tag verabreicht werden, 2000 in Muttenz und 1000 in Laufen. Ab Donnerstag werde man auch in Laufen durch die Umstellung auf einen Drei-Schicht-Be­trieb 2000 Impfungen durchführen können – macht total 4000 pro Tag. Insgesamt seien bis Jahresende in Laufen derzeit noch 8000 Termine frei, sagt Wirz. Eine höhere dreistellige Anzahl Impfungen pro Tag können zudem Arztpraxen und Apotheken im Kanton vornehmen.

Auch in Basel sollen die Öffnungszeiten verlängert und die Kapazitäten erhöht werden. Details würden noch diese Woche kommuniziert, sagt Tschudin.

