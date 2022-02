Beide Basel kündigen Lockerungen an – vor allem bei der Fasnacht

Corona-Entscheid Fasnacht ohne Schutzkonzepte, doch keine Sperrstunden und offene Cliquenkeller: Diese Lockerungen gibt es in den beiden Basel Die Regierungen beider Basel haben die kantonale Umsetzung der vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen beschlossen. Auch in Baselland fallen fast alle Coronamassnahmen. Kelly Spielmann, Aimee Baumgartner, Maximilan Karl Fankhauser und Helena Krauser 2 Kommentare Aktualisiert 16.02.2022, 20.07 Uhr

Nicht überall wurden die Fasnachtsumzüge abgesagt – im Baselbiet sollen sie nun stattfinden können Juri Junkov

Am Mittwochnachmittag hat der Bundesrat fast alle Covid-Massnahmen beendet. Die Regierungen von Baselland und Basel-Stadt haben am Abend jeweils über die Neuerungen beraten und einige Anpassungen kommuniziert.

Basel-Stadt

Der Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt teilt mit, dass die kantonalen Bestimmungen angepasst werden. Die dafür notwendigen formellen Änderungen folgen an der nächsten Regierungsratssitzung. Die Anpassungen gelten dennoch alle ab sofort, heisst es in der Mitteilung.

Die wohl brisanteste Neuerung betrifft die Basler Fasnacht. Anders als noch vor einer Woche angekündigt, gibt es keine Sperrstunde für die Restaurants und Beizen mehr und die Cliquenkeller sind für alle geöffnet, nicht wie zuvor angekündigt, nur für die Mitglieder.

Doch wieso nun dieser Kurswechsel? Die ursprüngliche Idee der Fasnachtsdurchführung waren für den Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger mehr als Rahmenbedingungen angedacht. «Wir haben die Situation danach weiterhin beobachtet und zudem auch noch den Bundesratsentscheid abgewartet», sagt er zur bz. Denn wie in der ganzen Schweiz sei auch hier in Basel der vom Bundesrat beobachtete Entspannungstrend sichtbar.

«Der Bundesrat hat für die ganze Schweiz entschieden», sagt Engelberger. Die Basler Regierung fühle sich an diesen Entscheid gebunden. «Wir gehen diesen Schweizer Weg.» Es wäre ausserdem schwierig geworden, auf Basis der Aufhebung der meisten Massnahmen die Basler Fasnacht unter den alten Bedingungen zu rechtfertigen.

Zusätzlich Maskenpflicht bei Spitex und Behindertenhilfe

Bei den weiteren Anpassungen der kantonalen Verordnung richtet sich Basel-Stadt nach dem Bund. Öffentliche Veranstaltungen sind ab sofort wieder ohne besondere Auflagen zulässig. In den Schulen, Tagesstrukturen, Kindertagesstätten und Spielgruppen entfällt ab sofort die Maskentragpflicht. Die Teilnahme an den repetitiven Tests in den Schulen ist per sofort freiwillig.

Neben der weiterhin bestehenden Maskenpflicht für Mitarbeitende und Besuchende in den Spitälern und Alters- und Pflegeheimen, wird die kantonale Verordnung allerdings weiterhin auch eine Maskenpflicht für Institutionen der Behindertenhilfe sowie der Spitex vorsehen.

Zudem können Spitäler, Alters- und Pflegeheime sowie Institutionen der Behindertenhilfe den Zugang zu ihren Arealen und Innenräumen weiterhin auf Besuchende ab 16 Jahren mit einem Covidzertifikat oder einer vergleichbaren Bescheinigung beschränken, teilt der Regierungsrat mit. Ausserdem müssen sie die notwendigen Massnahmen zum Schutz der ihnen anvertrauten vulnerablen Personen treffen respektive aufrechterhalten. Diese Massnahmen werden bis Ende März 2022 befristet.

Kein Sonderweg bei Zertifikatspflicht

Am Mittwochnachmittag hat der Bundesrat die Zertifikatspflicht aufgehoben. «Dies gilt auch für den Kanton Basel-Stadt», sagt Engelberger. Somit können auch die Restaurants, Bars und Clubs wieder ihren normalen Betrieb aufnehmen.

Die Kosten für das repetitive Testen in den genannten sozialmedizinischen Institutionen werden weiterhin von Bund und Kantonen übernommen.

Baselland

Wie der Mitteilung der Regierung zu entnehmen ist, folgt diese dabei im Wesentlichen dem Bundesrat: Auch im Kanton Baselland werden fast alle Massnahmen aufgehoben. Was Fasnächtler besonders freuen dürfte: Für sämtliche Fasnachtsaktivitäten im Kanton Baselland müssen keine Schutzkonzepte mehr bewilligt werden. Die Fasnacht kann also – wo sie nicht bereits abgesagt wurde und für die Planung nicht mehr genügend Zeit vorhanden ist – im gewohnten Umfang und ohne Einschränkungen stattfinden.

Das «Breite Testen» soll an Schulen weiter bis Ende März laufen, wie dies auch der Bundesrat entschieden hat. Die Tests für Firmen und Betriebe werden indes am 21. Februar eingestellt. Die Homeoffice-Empfehlung für Kantonsmitarbeitende wird ausserdem eingestellt. Auch hier folgt Baselland dem Bundesratsentscheid.

Maskenpflicht an Schulen fällt ebenfalls

Weiter hat die Kantonsregierung entschieden, dass die Maskenpflicht an Schulen und in der Kinderbetreuung ab Donnerstag aufgehoben ist. In Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe gilt die Pflicht für Besuchende weiterhin. In diesen Betrieben wird auch weiter regelmässig getestet.

Die Verordnungsanpassungen wird der Regierungsrat am Donnerstag formell beschliessen und publizieren. Weitere Informationen und Umsetzungsdetails folgen ebenfalls dann, heisst es in der Mitteilung.

Grenznahes Deutschland

Auch im benachbarten Deutschland steht den Menschen ein Frühling ohne tiefgreifende Corona-Beschränkungen bevor, wie die «Badische Zeitung» mitteilt. Bis zum 20. März sollen demnach die meisten Schutzmassnahmen auslaufen, darauf haben sich gemäss der Zeitung Bund und Länder am Mittwoch geeinigt.

