Corona-Entscheid Fasnacht ohne Schutzkonzepte möglich: So reagiert der Kanton Baselland auf die bundesweiten Lockerungen Der Regierungsrat hat die kantonale Umsetzung der vom Bundesrat beschlossenen Lockerungen beschlossen. Auch in Baselland fallen fast alle Coronamassnahmen. Kelly Spielmann Jetzt kommentieren 16.02.2022, 18.40 Uhr

Nicht überall wurden die Fasnachtsumzüge abgesagt – im Baselbiet sollen sie nun stattfinden können Juri Junkov

Die Maskenpflicht fällt überall ausser im öffentlichen Verkehr und in Gesundheitseinrichtungen, die Zertifikatspflicht gilt in der Schweiz nicht mehr. Am Mittwochnachmittag hat der Bundesrat fast alle Covid-Massnahmen beendet. Die Baselbieter Kantonsregierung hat die Neuerungen am Mittwochabend beraten und die Eckwerte für die kantonale Umsetzung festgesetzt.

Wie der Mitteilung der Regierung zu entnehmen ist, folgt diese dabei im Wesentlichen dem Bundesrat: Auch im Kanton Baselland werden fast alle Massnahmen aufgehoben. Was Fasnächtler besonders freuen dürfte: Für sämtliche Fasnachtsaktivitäten im Kanton Baselland müssen keine Schutzkonzepte mehr bewilligt werden. Die Fasnacht kann also – wo sie nicht bereits abgesagt wurde und für die Planung nicht mehr genügend Zeit vorhanden ist – im gewohnten Umfang und ohne Einschränkungen stattfinden.

Das «Breite Testen» soll an Schulen weiter bis Ende März laufen, wie dies auch der Bundesrat entschieden hat. Die Tests für Firmen und Betriebe werden indes am 21. Februar eingestellt. Die Homeoffice-Empfehlung für Kantonsmitarbeitende wird ausserdem eingestellt. Auch hier folgt Baselland dem Bundesratsentscheid.

Maskenpflicht an Schulen fällt ebenfalls

Weiter hat die Kantonsregierung entschieden, dass die Maskenpflicht an Schulen und in der Kinderbetreuung ab Donnerstag aufgehoben ist. In Spitälern, Alters- und Pflegeheimen und Einrichtungen der Behindertenhilfe gilt die Pflicht für Besuchende weiterhin. In diesen Betrieben wird auch weiter regelmässig getestet.

Die Verordnungsanpassungen wird der Regierungsrat am Donnerstag formell beschliessen und publizieren. Weitere Informationen und Umsetzungsdetails folgen ebenfalls dann, heisst es in der Mitteilung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen