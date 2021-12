FAQ: Kantonsärzte beider Basel fordern schärfere Massnahmen

Corona FAQ zur Pandemie-Situation rund um Weihnachten: Kantonsärzte beider Basel fordern schärfere Massnahmen Die vom Bundesrat vorgeschlagene 2G-Regel reiche nicht aus, um die aktuelle fünfte Coronawelle zu brechen. Das sagen die Kantonsärzte beider Basel. Sie befürchten, dass sich die Lage in den Spitälern bis Ende Jahr weiter zuspitzt. Es gibt aber auch gute Nachrichten. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 14.12.2021, 05.00 Uhr

Ende Jahr und damit just während der Feiertage könnten am meisten Corona-Erkrankte auf Spitalpflege angewiesen sein. Sandra Ardizzone (Zürich, 18. 11. 2020)

Weihnachten steht vor der Tür. Doch zum Feiern ist derzeit vielen Menschen nicht zumute. Die Coronazahlen schiessen gerade durch die Decke und viele fühlen sich gerade an die schwierige Situation vor einem Jahr erinnert. Die bz analysiert die aktuellen Ansteckungs- und Hospitalisationszahlen und hat bei den Kantonsärzten Thomas Steffen (BS) und Samuel Erny (BL) nachgefragt, wie sie die aktuelle Situation beurteilen.

Noch nie seit Ausbruch der Pandemie wurden in beiden Basel so viele Neuinfektionen gemeldet wie in den vergangenen Tagen. Der unrühmliche Tagesrekord datiert im Baselbiet vom vergangenen Montag, 6. Dezember, mit 470 Neuinfektionen, in Basel-Stadt war es der Mittwoch, 1. Dezember, mit 326. Seit Mitte Oktober sind die Infektionszahlen bis Ende vergangene Woche kontinuierlich gestiegen. Die 14-Tage-Inzidenz, die Anzahl gemeldeter Neuinfektionen in diesem Zeitraum pro 100’000 Einwohner, lag am Sonntag bei 1613 in Baselland und 1522 in Basel-Stadt. Ziemlich genau doppelt so hoch wie vor Jahresfrist, als während der zweiten Coronawelle die bisherigen Höchststände verzeichnet wurden.

Die Zahl der Hospitalisationen lag in den vergangenen Tagen im Schnitt bei rund 100 in Basel-Stadt und bei 65 in Baselland, Tendenz leicht steigend. In beiden Kantonen mussten am Montag 24 Personen auf der Intensivpflegestation behandelt werden. Die Situation in den Spitälern präsentiert sich ähnlich wie vor Jahresfrist während der zweiten Welle.

Kaum. Vor einem Jahr waren die unterschiedlichen Fallzahlen in Stadt und Land ein grosses Thema – auch weil die Massnahmen damals von Kanton zu Kanton anders waren. In dieser fünften Welle gab es bisher keine grossen Unterschiede im Infektionsgeschehen in Stadt und Land: Lange hatte Basel-Stadt die höheren Zahlen pro Kopf, Mitte vergangener Woche überholte Baselland nun die Stadt aber. In der Stadt waren die Infektionszahlen Ende Woche erstmals seit Oktober wieder rückläufig. Ob damit bereits die Trendwende eingeläutet wurde, ist noch unklar. Im schweizweiten Vergleich haben die beiden Basel in den vergangenen Wochen stets leicht überdurchschnittliche Infektionszahlen vermeldet, seit dem Wochenende ist die 7-Tage-Inzidenz in Basel-Stadt erstmals seit längerem wieder unterdurchschnittlich.

Insbesondere an den Schulen seien Verschärfungen nötig, betont der Baselbieter Kantonsarzt Samuel Erny. Nicole Nars-Zimmer (27. September 2021)

Die Kantonsärzte beider Basel erwarten in den kommenden Tagen eine weitere Verschärfung der Situation in den Spitälern. «Selbst wenn wir in den kommenden Tagen eine Trendumkehr bei den Fallzahlen sehen sollten, würde es eine bis zwei weitere Wochen dauern, bis sich diese auch bei den Hospitalisationen zeigt», erklärt der Baselbieter Kantonsarzt Samuel Erny. «Die drohende Überlastung der Spitäler ist derzeit wohl unsere Hauptsorge», sagt sein Basler Amtskollege Thomas Steffen. Er befürchtet, dass die aktuelle fünfte Welle Ende Jahr auf den Intensivpflegestationen ihren Peak erreichen wird, dies ausgerechnet während der Feiertage. Ein weiterer Unsicherheitsfaktor ist die neue Coronavariante Omikron. Diese sei wohl ansteckender als die zuletzt vorherrschende Delta-Variante, sagt Erny. Noch nicht abschätzbar sei, ob eine Erkrankung bei Omikron schwerer oder umgekehrt gar milder verlaufe.

Die in die Vernehmlassung gegebene 2G-Regel mit Masken sei sinnvoll, helfe aber alleine in der derzeitigen Situation nicht, die Welle zu brechen, ist Steffen überzeugt. Er fordert zusätzlich eine Homeoffice-Pflicht in den Unternehmen, statt der bisherigen Empfehlung sowie eine Maskenpflicht auch in der Primarschule, zum Beispiel ab der dritten Klasse. Steffen:

«Solche Massnahmen jetzt könnten einen Teil- oder gar einen vollständigen Lockdown in wenigen Wochen verhindern.»

Ähnlich äussert sich der Baselbieter Amtskollege Erny: 2G sei leider lange ein Tabu gewesen, immerhin komme es nun aufs Tapet, wenn auch mit ein- bis zweimonatiger Verspätung zu den Nachbarländern. Wie Steffen ist auch Erny überzeugt, dass 2G alleine nicht ausreichen wird. «Auch sind verschärfte Massnahmen in den Schulen erforderlich», sagt Erny. An den Baselbieter Schulen hat sich die Anzahl positiv getesteter Personen aufgrund der Pooltests gegenüber der Situation kurz nach den Herbstferien fast verzehnfacht.

Auch wenn sich die Adventszeit 2021 für viele Menschen so traurig anfühlt wie 2020, so gibt es schon wesentliche Unterschiede: Zwar ist die Belegung der Spitäler und insbesondere der Intensivpflegestationen aktuell ähnlich hoch wie vor Jahresfrist, es sterben allerdings wesentlich weniger Menschen an einer Covid-Erkrankung als noch vor einem Jahr: In den vergangenen vier Wochen mussten die beiden Basel 33 Todesfälle vermelden; in der gleichen Periode im Vorjahr ­waren es 103 gewesen, also mehr als das Dreifache. Dies notabene bei doppelt so hohen gemeldeten Infektionen und umgekehrt milderen Massnahmen. Das Verhältnis zwischen Anzahl Infektionen und der Hospitalisationen sei von Welle zu Welle günstiger geworden, erklärt Thomas Steffen. Dies habe lockerere Massnahmen ermöglicht.

«Die Welt wird generell ruhiger»: Thomas Steffen erhofft sich von Weihnachten einen dämpfenden Effekt auf das Infektionsgeschehen. Kenneth Nars (28. April 2021)

Der Grund ist ein einfacher: die Impfung. «Sie hat definitiv gehalten, was sie versprochen hat», sagt Samuel Erny. Sie führt in aller Regel zu milderen Krankheitsverläufen. Auf den IPS in Basel seien derzeit 80 bis 90 Prozent der Patienten ungeimpft, sagt Steffen. Im Baselbiet sind die Zahlen ähnlich hoch. Zwar kämpfen die Kantonsärzte in beiden Basel damit, dass sich kaum mehr Leute neu impfen lassen. «Im Baselbiet ist bei den 65- bis 74-Jährigen die Impfquote mit 87 Prozent angesichts der Risiken noch zu tief», sagt Erny. Bei den angelaufenen Booster-Impfungen sei die Dynamik indes erfreulich, betont er.

Vor Jahresfrist war dies die grosse Angst der Epidemiologen. Doch erstaunlicherweise zeigte sich nach Weihnachten 2020 in der Schweiz keine Zunahme der Infektionszahlen. Verbreitet war eher das Gegenteil der Fall. Thomas Steffen erklärt dies so: «Die Welt wird um Weihnachten generell ruhiger, die Menschen treffen sich zwar, die Kontakte sind aber gesamthaft weniger zahlreich und kontrollierter.» Steffen hofft, dass auch dieses Jahr ein Beruhigungseffekt eintreten wird – auch wenn 2021 aufgrund der milderen Massnahmen nicht ganz mit dem Vorjahr vergleichbar ist. Vorsichtiger äussert sich Samuel Erny: Weihnachten sei ein Spezialfall, auch weil die Politik hier nur bis zu einem gewissen Punkt Einfluss nehmen könne. «Letztlich hängt es vom individuellen Verhalten ganz vieler Menschen ab, wie sich die Festtage auswirken werden.»

Booster-Impfung Nur noch wenige freie Termine für dieses Jahr In den Impfzentren in Basel-Stadt und Baselland gibt es derzeit nur noch wenige freie Termine bis Ende Jahr, wie die zuständigen Stellen auf Anfrage mitteilen. «Wir verabreichen durchschnittlich 1600 Auffrischimpfungen pro Tag», sagt Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt. Aktuell könne die Menge des benötigten Impfstoffs gut geschätzt und entsprechend beim Bund beantragt werden, so Tschudin. Zudem impfe Basel-Stadt auch ausserkantonal wohnhafte Personen. Von den bisher rund 42'000 verabreichten Auffrischimpfungen seien 6000 Impfungen an Personen gegangen, welche nicht im Kanton Basel-Stadt wohnen. In Baselland werden täglich 2000 bis 2500 Booster-Termine wahrgenommen, teilt Rolf Wirz, Leiter Kommunikation der Volkswirtschafts- und Gesundheitsdirektion (VGD), mit. Ab Januar stünden in den Impfzentren wieder viele freie Termine zur Verfügung, die Kapazität könnte bei erhöhter Anfrage noch gesteigert werden. Übrige Impfdosen werden dem Personal in den Impfzentren verabreicht, so Wirz. (hel)

