Corona Im oberen Mittelfeld, aber keine Bestnoten: So haben die beiden Basel die Krise bewältigt In einer Zwischenbilanz der Denkfabrik Avenir Suisse schneidet Baselland beim Testen gut ab, Basel-Stadt bei den Spitalkapazitäten. Abzug gibt es für die mangelnden Kapazitäten beim Contact-Tracing. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 15.12.2021, 18.55 Uhr

Die Teststrategie ist einer der Faktoren, anhand derer Avenir Suisse das Abschneiden der Kantone in der Coronakrise bewertet. Bild: Pius Amrein

Besonders gelobt werden andere. In einer Zwischenbilanz der Denkfabrik Avenir Suisse zum Umgang der Kantone mit der Coronakrise schneiden insbesondere die Kantone Graubünden, Tessin und Zug gut ab. Sie glänzten etwa mit ihrer Teststrategie, den Spitalkapazitäten oder mit dem Contact-Tracing.

Zwar werden auch die beiden Kantone Basel-Stadt und Baselland an verschiedenen Stellen positiv erwähnt, für eine besondere Anerkennung reicht es jedoch nicht. Auf ein eigentliches Ranking verzichtet Avenir Suisse. Dies wird mit der fehlenden Trennschärfe zwischen Bundes- und Kantonszuständigkeiten und der Multidimensionalität der Krise begründet.

Graubünden und Zug testen noch mehr

Studienautor Lukas Schmid reiht Basel-Stadt und Baselland im oberen Mittelfeld ein, wie er im Gespräch sagt. «Basel-Stadt hat vieles richtig gemacht, hat jedoch nicht wie andere Kantone früh mit einer präventiven Teststrategie begonnen.» Hier sticht aus Sicht von Schmid Baselland hervor. Allerdings sei im Kanton der Einsatz von Tests in Betrieben gering geblieben.

Die hohen Testzahlen im Baselbiet seien in erster Linie auf die flächendeckende Umsetzung der Tests an den Schulen zurückzuführen. Der Anteil der Betriebstests betrug dort ausserhalb der Schulferien nur rund 20 Prozent.

Doch auch bei den Tests an den Schulen gibt es leichte Abstriche für die beiden Kantone. Zwar gehören sie zu jenen, die diesen Herbst am meisten Tests durchgeführt haben. Allerdings testen nur Graubünden und Zug auf allen Schulstufen zwei statt einmal pro Woche. Angesichts des derzeit sehr dynamischen Infektionsgeschehens sei dies sicher besser, als nur einmal wöchentlich zu testen, sagt Schmid. Gleichzeitig sei ein Regime mit zwei Tests pro Woche natürlich sehr aufwendig.

Beim Contact-Tracing geht die Studie fast mit allen Kantonen ziemlich hart ins Gericht:

«Im Rückblick ist es schwer erklärbar, mit welcher Sorglosigkeit die Kantone noch im Sommer 2020 der kälteren Jahreszeit entgegenblickten und wie unzureichend sie ihre Kontaktverfolgungsbehörden ausstatteten.»

Der Weckruf in Form der zweiten Welle habe dagegen in kurzer Zeit den Aufbau recht moderner Contact-Tracing-Organisationen bewirkt. Die leistungsfähigste habe der Kanton Zug geschaffen. Die strategische Untergewichtung des Contact-Tracing im zweiten Halbjahr 2020 zeuge von fehlendem Krisenbewusstsein und mangelnder Finanzierungsbereitschaft. Das gelte auch für Baselland und Basel-Stadt, sagt Schmid.

Basel-Stadt konnte die Kapazitäten auf den Intensivstationen halten

Gute Noten erhält Basel-Stadt insbesondere bei den Spitalkapazitäten. So konnten die Basler Spitäler neben jene im Solothurn die Plätze auf den Intensivstationen stabil halten. Dagegen haben die Spitäler in 19 Kantonen ihre Kapazitäten auf den Intensivstationen zwischen den verschiedenen Wellen reduziert. Für Kantone mit tieferen Kapazitäten wie Baselland seien Aussagen schwierig, sagt Schmid.

Interessant ist die Bewertung der Impfkampagne der Kantone. Hier hat die Studie nicht das Tempo insgesamt betrachtet, sondern sich auf die Impfung der älteren Bevölkerung konzentriert. Gerade bei den über 80-Jährigen sind Basel-Stadt und Baselland lediglich Mittelmass, obwohl sie über alle Altersgruppen betrachtet zu den Impfturbos zählen.

In den Kantonen Zug, Freiburg, Genf und Uri waren 15 Wochen nach Jahresbeginn 70 Prozent der über 80-Jährigen geimpft. Im Baselbiet dagegen dauert es dafür 18, in Basel-Stadt 19 Wochen. Besser schneiden die beiden Kantone bezüglich des Impffortschritts bei den 60-79-Jährigen ab. Hier ist Baselland Spitzenreiter, Basel-Stadt auf Platz 7.

Pandemie vorbildlich eingedämmt

Zu den Vorbildern gehören die beiden Basel, was die Eindämmung der Pandemie anbelangt. Avenir Suisse misst dies mit der Positivitätsrate. Dies zeigt, welcher Anteil der durchgeführten Tests positiv ausfällt. Die Weltgesundheitsorganisation etwa geht davon aus, dass sich das Infektionsgeschehen kontrollieren lässt, solange dieser Wert unter fünf Prozent liegt.

Daran gemessen haben neben Basel-Stadt und Baselland die Kantone Zug und Graubünden die Pandemie zwischen Juli 2020 und November 2021 am besten eingedämmt. Sie haben in diesem Zeitraum an zwei von drei Tagen den WHO-Schwellenwert von fünf Prozent unterschritten.

