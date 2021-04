Corona-Impfung Basel drosselt das Impftempo – dem Unispital-Direktor platzt der Kragen Unispital-Direktor fordert seine Belegschaft unverhohlen dazu auf, nicht auf eine Basler Impfung zu warten. Kantonsapothekerin Ammann beschwichtigt. Benjamin Rosch 23.04.2021, 16.32 Uhr

«Tatsächlich fällt Basel bei der Covid-19-Impfung des Gesundheitspersonals im nationalen und internationalen Vergleich ab»: Werner Kübler (r.) nimmt kein Blatt vor den Mund. Nicole Nars-Zimmer

Es gab eine Zeit, da galt Basel-Stadt als Musterkanton der Corona-Bekämpfer. Das Impfzentrum in der Messehalle stand zu einem Zeitpunkt betriebsbereit, da begannen in anderen Teilen der Schweiz erst die Vorbereitungen dazu. Bald setzte Basel die ersten Spritzen, steil stieg kurz darauf die Zahl der Geimpften. Auch beim Pflegepersonal beging der Stadtkanton einen Sonderweg: Das Unispital erhielt bereits im Januar 200 Impfdosen für ihre Leute an der Front, das Kinderspital weitere 100 – sogar der Direktor gönnte sich dort eine (zu) frühe Dosis.