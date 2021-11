Corona-Interviews Frau Moruzzo, sind Sie als Pflegerin je an Ihre Grenzen gestossen? Katharina Moruzzo erlebte die Pandemie in den vergangenen anderthalb Jahren an der Front: Auf der Intensivstation des Basler Unispitals. Im Interview blickt sie zurück auf eine anstrengende Zeit. Benjamin Rosch Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

«Manchmal flossen Tränen, auch beim Personal»: Katharina Moruzzo. Nicole Nars-Zimmer (niz) / BLZ

Es ist ungefähr eineinhalb Jahre her, da trafen wir Katharina Moruzzo zum ersten Mal. Soeben war eine weitere ihrer Schichten zu Ende gegangen, wir sassen im Park des Unispitals. Das war im April 2020, ganz zu Beginn der Pandemie. Die Schweizer Bevölkerung erlebte ihren ersten Shutdown, die Unsicherheit, was diese neuartige Seuche bedeuten sollte, war gross. Von einer Uneinigkeit in der Bevölkerung war damals nicht viel zu spüren. Dafür standen viele Leute am Fenster und klatschten für das Pflegepersonal. In jener Situation veröffentlichte die «Schweiz am Wochenende» ein Porträt über Katharina Moruzzo. «Eine wie sie» sollte zeigen, was die Leute aktuell an der Front erleben: auf der Intensivpflegestation, kurz IPS, des Basler Unispitals. Moruzzo gab bereitwillig Auskunft, sprach über die Abdrücke im Gesicht nach stundenlangem Maskentragen (was damals die wenigsten taten), die sie «Tätowierungen» nannte. Über ihre Familie, die sie unterstütze. Und über ihre Sorge, das Basler Gesundheitssystem könne vielleicht irgendwann die Last nicht mehr tragen und zusammenbrechen, wie es in anderen Teilen der Welt schliesslich geschehen ist.

Zwanzig Monate später sitzen wir Katharina Moruzzo erneut gegenüber. Dieses Mal dürfen wir uns drinnen begegnen und auch die Vorzeichen für dieses Gespräch sind ganz anders. Ernst kann Moruzzo noch immer werden, ganz ernst, wenn es sein muss. Aber die Anspannung ist einer Routine gewichen.

Frau Moruzzo, was ist Ihnen aus den vergangenen anderthalb Jahren geblieben?

Katharina Moruzzo: Zunächst einmal eine Unsicherheit, wie es weitergeht. Es waren mehrere Wellen, ich weiss nicht mehr, wie viele, in denen wir mehr Patientinnen und Patienten zu betreuen hatten. Wir haben viel gearbeitet, körperlich wie psychisch, und zwar alle im Gesundheitsbereich.

Welche Momente sind Ihnen aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?

Schön war, wie wir als Team zusammengeschweisst wurden. Und manchmal erlaubte es die Situation auch, dass man mit den Patientinnen und Patienten kurz lachen konnte: Man kommt sich so nahe während einer Schicht von achteinhalb Stunden. Das gab einen ganz speziellen Zugang. Das musste auch sein, denn man musste ja immer eine Schicht überleben und noch viel wichtiger war es für die Patienten, das Vertrauen zu spüren. Aber natürlich gab es auch sehr traurige Momente. Weil die Patientinnen und Patienten keinen Besuch empfangen durften, haben wir das Angehörigentelefon eingeführt. Einmal täglich zu fixen Zeitpunkten riefen wir die Nächsten der ins künstliche Koma Versetzten an und berichteten, was wir sahen. Wir erzählten den Menschen, wie ihre Nächsten dalagen und dass sie genügend Medikamente erhielten. Wir wollten die gesamte Atmosphäre der Isolation nach Hause bringen. Das wurde sehr geschätzt. Manchmal flossen Tränen, auch beim Personal.

Wie war es, so nah bei den Menschen zu sein, aber doch immer getrennt von Masken und Handschuhen?

Es kam vor, dass ich den Leuten sagte: Soll ich Ihnen mal ein Foto von mir mitbringen, damit Sie wissen, wer Sie betreut? In einer Covid-Isolation sieht man nur die Augen, mehr nicht. Oft ging es schon nur darum, das Leben von aussen zu den Patienten zu tragen: Ist es warm? Regnet es? Scheint die Sonne?

Sind Sie auch einmal an Ihre Grenzen gestossen?

Nein, aber hier muss ich betonen, dass ich in einer besonderen Situation war. Ich bin nicht nur auf der Intensivpflegestation angestellt und arbeite Teilzeit. Zu Spitzenzeiten betrug mein Pensum auf der IPS zwischen 60 und 70 Prozent. Wer Vollzeit dort arbeitete, für die war es pickelhart, das kann ich Ihnen sagen. Viele Pflegeangestellte haben in dieser Zeit gekündigt.

Ist Ihnen dieser Gedanke nie gekommen, den Bettel hinzuwerfen?

Nein, mir nie. Aber ich kann es verstehen. Ich habe es Ihnen schon vor anderthalb Jahren gesagt: Wir haben nie wenig gearbeitet. Durch die Pandemie hat sich die Situation zusätzlich verschärft. Dass dadurch einige den Beruf wechseln, weil sie nicht mehr können, kann ich gut nachvollziehen. Sie haben die Wellenbewegungen angesprochen.

Was ist Ihnen jeweils durch den Kopf gegangen, wenn die Fallzahlen wieder anstiegen?

Ich dachte: Nicht schon wieder.

Vor ziemlich genau einem Jahr sind die Zahlen in Basel-Stadt explodiert. Danach folgte schon bald einmal die Meldung eines Impfstoffs. Bedeutete das eine Erlösung?

Eine Erlösung nicht, aber eine wichtige Option für die Zukunft. Es verhiess, dass wir uns einer Normalität annähern. Das gab mir Hoffnung, die Lage in den Griff zu bekommen.

Zu Beginn stieg die Zahl der Geimpften rasch. Aber spätestens im Sommer liess die Nachfrage nach. Impfgegnerinnen und Massnahmenkritiker erhielten mehr und mehr Präsenz. Haben Sie Verständnis für solche Leute?

Ich muss differenzieren. Einerseits hat jeder Mensch das Recht auf eine individuelle Entscheidung und das betrachte ich grundsätzlich als richtig. In dieser Situation der Pandemie stelle ich die gesellschaftliche Verantwortung in den Vordergrund.

Waren Sie schon wütend auf Trychler, die für ihre persönlichen Freiheiten demonstrierten, während sich die Spitalbetten wieder füllten?

Nein, Wut verspürte ich nie. Das Recht auf Meinungsfreiheit ist ein grosses Gut in diesem Land. Aber in manchen Situationen kam bei mir Unverständnis auf.

Hätten Sie gerne ihre Eindrücke von der IPS, von der Front, den Leuten vermittelt?

Die Öffentlichkeit kennt diese Bilder. Sie sind eine Realität. Ich stelle bei manchen Menschen eine eigene Wahrnehmung fest. Das darf in einer Ausnahmesituation einen Platz haben – sofern es andere nicht gefährdet.

Sie wirken sehr gelassen und distanziert. Ging das allen so?

Wir alle sind auch Privatpersonen und haben eine eigene Meinung. Zu emotionalen Ausbrüchen kam es nie, aber selbstverständlich tauchten schon Fragen auf, wie: Warum beenden wir die Krise nicht, wo wir doch jetzt die Möglichkeit dazu hätten? Hass hilft jedoch niemandem und gibt es so schon genug.

Als wir uns zum letzten Mal getroffen haben, stand die Bevölkerung am Fenster und klatschte für die Pflege. Hat sich dieses Gefühl der Dankbarkeit verändert?

Ich glaube, die Anerkennung der Pflege hat im Moment ein Barometer: die kommende Abstimmung zur Pflege-Initiative. Diese spiegelt aktuell eine grosse Wertschätzung. Ich glaube, die Anerkennung ist nicht verschwunden.