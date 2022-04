Corona Lukas Engelberger: «Wir müssen vom Befehlsdenken weg kommen» Der Basler Gesundheitsdirektor zieht nach zwei Jahren Pandemie Bilanz – und gesteht dabei auch Fehler ein. Jetzt, wo die Kantone, das Heft in der Hand halten, kann er einen Flickenteppich nicht ausschliessen. Interview: Hans-Martin Jermann und Andreas Möckli Jetzt kommentieren 09.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Ich hätte im Herbst 2020 vor der zweiten Welle rascher und entschlossener handeln sollen», räumt Lukas Engelberger selbstkritisch ein. Kenneth Nars

Herr Engelberger, hat für Sie das Corona-Virus nach zwei Jahren den Schrecken verloren?

Lukas Engelberger: Mit der Omikron-Variante hat sich das Virus abgeschwächt. Parallel dazu ist die Immunität in der Gesellschaft stark angestiegen. Die meisten von uns sind entweder geimpft oder genesen – oder gar beides. Ich behalte aber meinen Respekt vor möglichen künftigen Entwicklungen, die wir nicht kennen.

Sie waren lange sehr vorsichtig und haben restriktivere Massnahmen gefordert als der Bundesrat oder andere Kantone. Zuletzt haben Sie sich hingegen eher im hiesigen Meinungs-Mainstream positioniert. Stimmt unser Eindruck?

Ja, das deckt sich mit meiner Selbsteinschätzung. Zu Beginn hat die Gesellschaft die Gefahren des Virus eher unterschätzt. Vor allem im Sommer/ Herbst 2020 waren wir zu optimistisch. Mein Bauchgefühl war damals schlecht und ich habe relativ früh schärfere Massnahmen gefordert. Das Geschehen hat sich aber in den vergangenen Monaten wie erwähnt grundlegend verändert.

Erklären Sie.

Wir hatten im Herbst 2021 allen Menschen, die das wünschten, eine Impfung angeboten. Am Jahreswechsel haben wir realisiert: Viele Ansteckungen führen nicht zu schweren Verläufen und damit nicht zu einer Überlastung des Gesundheitswesens. Vor diesem Hintergrund ist meine Haltung liberaler geworden.

Sie sagten, es zeichne sich ein Übergang von der behördlichen Anordnung hin zur Eigenverantwortung ab. Das klingt gut, jedoch wird bereits wenige Tage nach Aufhebung der Pflicht kaum noch Maske getragen. Ihre Wahrnehmung?

Die Situation ist auch für mich noch ungewohnt. Ich trage persönlich im ÖV und im Detailhandel weiterhin eine Maske, im Gesundheitsdepartement tun wir dies bei längeren Sitzungen im grösseren Kreis. Meine Prognose: Im Sommer wird man die Maske wohl nicht mehr oft sehen. Ich setze darauf, dass sie in Spitälern sowie in Alters- und Pflegeheim weiterhin konsequent getragen wird, weil sich dort vulnerable Personen konzentrieren. Falls sich die Situation im Herbst wieder zuspitzt, was ich nicht hoffe, dann wird auch die Maske wieder stärker präsent sein.

Hier bei uns tragen fast alle Maske, solange sie das aufgrund einer Pflicht müssen, aber kaum jemand mehr, wenn es freiwillig ist.

Für einen solchen Befund ist es für mich noch etwas früh. Aber ja: Ich wünsche mir, dass wir ein entspanntes Verhältnis finden zur Maske. Für Leute mit Krankheitssymptomen sollte das Masketragen auch künftig selbstverständlich sein. Zugleich hoffe ich, dass die Frage, ob nun jemand Maske trägt, nicht mehr diese Bedeutung hat wie in den vergangenen beiden Jahren.

Nochmals: Ist es nach den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre nicht unrealistisch, einfach auf Eigenverantwortung zu setzen?

In den akuten Phasen der Pandemie wäre dies in der Tat unrealistisch gewesen. Die starken Regulierungen waren nötig. Aber jetzt sind wir nicht mehr in der akuten Phase. Die Schweiz war im internationalen Vergleich zurückhaltend mit Massnahmen. Diese waren aber sehr detailliert: Aufgrund der Quadratmeterfläche wurde ausgerechnet, wie viele Personen sich in einem Laden aufhalten dürfen. Wir haben für Veranstaltungen die maximale Personenzahl vorgegeben, Maskenpflichten für bestimmte Räume festgelegt, für andere nicht.

«Wir müssen im Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat, im Verhältnis von Vorschriften und Empfehlungen wieder zur Normalität zurückkehren», sagt der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger. Kenneth Nars

Das wollen Sie jetzt nicht mehr?

Das war regulatorisch sehr anspruchsvoll und das kann nicht der normale Weg sein, wie wir unseren Alltag gestalten. Wir müssen im Verhältnis der Bürgerinnen und Bürger zum Staat, im Verhältnis von Vorschriften und Empfehlungen wieder zur Normalität zurückkehren.

Von vulnerablen Personen kommt die Kritik, Bund und Kantone hätten ohne grossen Druck aus der Bevölkerung sämtliche und auch wenig einschneidende Massnahmen wie die Maskenpflicht im ÖV aufgehoben.

Ich habe für diese Kritik Verständnis. Ich finde aber: Die Vorsicht im Alltag muss sich nachhaltig etablieren können. Dazu müssen wir wegkommen von diesem Verordnungs- und Befehlsdenken. Das ist nicht so schweizerisch.

Ziehen Sie eine persönliche Bilanz: Mit welchen Corona-Entscheiden aus den beiden vergangenen Jahren sind Sie noch heute glücklich, welche würden Sie gerne rückgängig machen?

Dank einer unkomplizierten und guten Kooperation konnte Basel-Stadt gemeinsam mit Baselland und den Spitälern die Versorgung der Schwer­erkrankten während der ganzen Pandemie sicherstellen. Wir kamen hier nie in eine schwierige Situation. Die Intensivpflegestationen der Spitäler in beiden Kantonen standen in täglichem Austausch.

Und was bedauern Sie rückblickend?

Ich hätte im Herbst 2020 vor der zweiten Welle rascher und entschlossener handeln sollen. Die Maskenpflicht wurde damals sanft Schritt für Schritt erweitert. Besser wäre gewesen, wir hätten frühzeitig eine generelle Maskenpflicht in Innenräumen erlassen. Dasselbe bei den Regeln für Veranstaltungen. Da war man lange zu feinmaschig unterwegs.

Im Basler Gesundheitsdepartement kam es wegen verdächtiger Briefe zu Polizeieinsätzen. Wie stark wurden Sie persönlich bedroht?

Mit etwas Abstand und im Vergleich zu anderen Ländern wurde ich wenig bis gar nicht bedroht. Ich konnte mich frei bewegen, fuhr weiterhin Velo, tätigte meine Einkäufe. Ganz vereinzelt gab es Bedrohungsmomente, die aber objektiv nie gefährlich waren.

Und wie waren die Reaktionen per Mail?

Die persönlichen Begegnungen nahm ich als sehr freundlich und respektvoll wahr. Bei den Mails war es sehr durchzogen, da war der Ton schon oft bedrohlich oder gar beleidigend. In den Online-Foren eskalierte es teils. Die Hemmschwelle ist nicht überall gleich hoch. Es ist auch ein Ventil, was vielleicht gar nicht so schlecht ist.

In Basel war die Einigkeit bei den Massnahmen gross. Wie erklären Sie sich das?

Es hat vermutlich damit zu tun, dass wir eine städtische Gesellschaft sind. Viele von uns arbeiten in einem Bereich, der mit Medizin zu tun hat. Das Gesundheitswesen ist ein grosser und wichtiger Arbeitgeber. Vielleicht ist dadurch das Grundvertrauen in die Wissenschaft und in die Medizin grösser als anderswo.

Sind Baslerinnen und Basler obrigkeitsgläubiger als Einwohnerinnen und Einwohner anderer Kantone?

(lacht) Nein, das möchte in den Baslerinnen und Baslern nicht unterstellen. An der Fasnacht hat es sich ja gezeigt: Die beissende Kritik an den Behörden ist auch bei Corona-Themen zum Tragen gekommen.

Die Pandemie war auch an der Basler Fasnacht ein Thema. Roland Schmid

Sie liefern das Stichwort: Die Regierung wurde wegen Ihrer Entscheide zur Fasnacht kritisiert. Sie sei einen Hüst-und-Hott-Kurs gefahren, habe ohne Not Entscheide korrigiert. Was ist falsch gelaufen?

Die Regierung und das Comité haben sich eher von der vorsichtigen und pessimistischen Seite der Fasnacht angenähert. Ende Januar waren die Fallzahlen sehr hoch, die Stimmung war eine andere. Mit der Omikron-Variante konnten wir dann sehen, dass die Folgen einer Ansteckung nicht mehr so gravierend sind. Dadurch konnten wir mehr Fasnacht zulassen.

Dennoch hat die Regierung in relativ kurzer Zeit getroffene ­Entscheide wieder umgestossen, Stichwort Cliquenkeller oder ­ÖV-Nachtfahrten.

Das ist so. Das war vom Vorgehen her keine Meisterleistung unsererseits. Dennoch gab es bei den Entscheiden immer eine Richtung, wir haben die Massnahmen immer stärker gelockert.

Anfänglich waren Sie zurückhaltend, wollten eine Fasnacht nur für die Aktiven. Später war fast alles möglich, mit der Folge, dass die Fallzahlen nach der Fasnacht nach oben geschossen sind. Bereuen Sie im Nachhinein den freizügigen Umgang mit der Fasnacht?

Ehrlicherweise nein. Die Fasnacht hat viel dazu beigetragen, Spannungen und Frustrationen in der Bevölkerung zu lösen, die sich in den vergangenen zwei Jahren angestaut hatten. Viele, nicht nur Aktive, konnten sich mit der schwierigen Zeit versöhnen. Auch mit etwas Distanz hat sich die Fasnacht in dieser Form als verantwortbar erwiesen.

Die Fallzahlen sind nach der Fasnacht schon sehr stark gestiegen.

Die Belastung in den Spitälern blieb aber tragbar. Ohnehin wirkte sich der Anstieg nicht in erster Linie auf die Krankheitslast der Patienten aus. Vielmehr spüren die Spitäler vor allem die vielen coronabedingten Ausfälle des eigenen Personals. Eine längere oder heftigere Fasnacht wäre wohl für das Gesundheitswesen extrem anspruchsvoll geworden. Der Anstieg ist allerdings nicht nur auf die Fasnacht zurückzuführen, die Ferien und die Lockerungen durch den Bund kurz zuvor trugen ebenfalls zu dieser Entwicklung bei.

Themenwechsel: Wie stellen Sie sich das kantonale Pandemiemanagement vor mit Blick auf eine drohende Corona-Welle im Herbst?

Wir befinden uns nun in einer Phase rückläufiger Zahlen. Dennoch wollen wir täglich Daten zum Pandemieverlauf in Basel-Stadt im Vergleich zur Gesamtschweiz publizieren. Das repetitive Testen soll weiterhin kostenlos sein, nicht nur für systemrelevante Betriebe, so wie das der Bund vorsieht, sondern ebenfalls für Schülerinnen und Schüler.

Seit dem 1. April befinden wir uns in der normalen Lage. Somit haben die Kantone weitgehende Kompetenzen, von der Maskentragpflicht im ÖV und Läden bis hin zum Verbot von Veranstaltungen. Ab wann werden solche Massnahmen wieder nötig?

Die Auslastung der Intensivstation bleibt weiterhin ein wesentliches Kriterium. Gleichzeitig stehe ich Ampelsystemen, wie sie andere Länder kennen, skeptisch gegenüber. Wir müssen neue Bedrohungen erkennen können, wenn etwa das Virus weiter mutiert. Da bringen Ampelsysteme mit starren Mechanismen wenig.

Lukas Engelberger kann nicht ausschliessen, dass es im Herbst zu einem kantonalen Flickenteppich punkto Coronamassnahmen kommt. Kenneth Nars

Dennoch kommt vielleicht der Punkt, wo jeder Kanton für sich selber Massnahmen ergreifen muss. Droht im Herbst erneut ein kantonaler Flickenteppich?

Ich kann das nicht ausschliessen. Wir wollen im Rahmen der Konferenz der Gesundheitsdirektoren einen Prozess für Empfehlungen erarbeiten. Das könnte eine Empfehlung für Verordnungen für die Kantone sein, oder Verhaltensempfehlungen für die Bevölkerung oder die Arbeitgeber. Wir können aber nicht in Anspruch nehmen, dass das dann landesweit gilt. Dafür gibt es den Bund.

Laut Gesundheitsminister Alain Berset will der Bund erst dann wieder das Zepter übernehmen, wenn es nicht mehr anders geht. Neue Konflikte zwischen Bund und Kantonen sind programmiert.

Wir werden sehen, was die Konsultation zum Papier bezüglich der Aufgabenverteilung zwischen Bund und Kantonen bringt. Aber ja: Es zeichnet sich ab, dass die Rollenteilung unterschiedlich interpretiert wird. Wichtig ist mir zu betonen: Wir wollen uns nicht aus der Verantwortung stehlen, gerade Basel-Stadt hat ja teils vor dem Bund Massnahmen ergriffen. Die Wirkung ist einfach grösser, wenn sie schweizweit gelten.

Zumindest in der Region müsste ein gemeinsamer Weg möglich sein.

Wir stehen im Gespräch mit den Kantonen Baselland, Solothurn und Aargau. Wir streben schon an, dass die Koordination besser funktioniert als noch im Herbst 2020. Andererseits empfinde ich die Kritik am Föderalismus als überzogen. Gewöhnlich stört sich niemand an unterschiedlichen Ladenöffnungszeiten. Aber während der Pandemie gab es in der Bevölkerung dafür kein Verständnis.

Wie erklären Sie sich das?

Die Menschen erwarten von den Behörden während einer Pandemie eine entschlossene Reaktion…

…schliesslich macht das Virus keinen Halt vor Kantonsgrenzen.

Das kommt hinzu. Allzu viel Differenzierung von Kanton zu Kanton wird in einer Pandemie nicht goutiert. Das haben wir als Kantonspolitiker im Vorfeld wohl unterschätzt. Gleichzeitig sind unsere Möglichkeiten beschränkt, weil wir jeweils dem eigenen Kanton verpflichtet und Teil einer Kollegialbehörde sind.

Haben Sie sich dazu bereits mit ihrem Baselbieter Kollegen Thomas Weber abgesprochen?

Wir sehen uns regelmässig und führen entsprechende Gespräche. Konkrete Massnahmen haben wir allerdings noch nicht getroffen. Es geht mehr um die Richtung, in die es gehen sollte. Wir hoffen, dass wir nicht gleich mit einer detaillierten Verordnung einfahren müssen. Vielmehr setzen wir auf die eigene Überzeugungskraft, damit die Bevölkerung von sich aus gewisse Vorsichtsmassnahmen ergreift.

Somit werden auch Sie im Herbst eher zurückhaltend reagieren?

Wenn Massnahmen im Herbst oder Winter nötig werden, dann werden wir diese auch ergreifen. Aber es ist nicht unser Wunschszenario.

Wieso halten Sie eigentlich am Basler Impfzentrum fest? Im März wurden gerade mal etwas über 100 Erstimpfungen verabreicht.

Das Impfzentrum ist zur Zeit noch eineinhalb Tage pro Woche geöffnet. Wir wollen weiterhin eine Grundinfrastruktur aufrechterhalten. Das gilt etwa auch für das Contact Tracing. Sollte sich die Situation verschlimmern, können wir das Impfzentrum oder das Contact Tracing sofort wieder hochfahren. Militärisch gesprochen befinden wir uns im Bereitschaftsmodus. In der zweiten Jahreshälfte wollen wir die nächste Generation der Auffrischimpfung anbieten. Diese soll vor allem auch optimal gegen die Omikron-Variante schützen.

Das Impfzentrum ist zur Zeit noch eineinhalb Tage pro Woche geöffnet. Juri Junkov

Sie befinden sich in einer Doppelrolle als kantonaler Gesundheitsdirektor und Präsident der Gesundheitsdirektoren. Sie konnten so die Basler Sicht national vertreten. Welche Vorteile brachte dies?

Ich bin sehr nahe an der Entwicklung der Pandemie dran. Die Vorstellung, dass ich als Präsident die Entscheide der Gesundheitsdirektorenkonferenz im Sinne des eigenen Kantons steuern könnte, ist aber falsch. Der eigene Kanton sollte zudem trotz eines solchen Amts seine Freiheiten behalten. Das hat nie zu grösseren Konflikten geführt.

Sie mussten nie Positionen vertreten, die Ihnen persönlich widerstrebten?

Teilweise musste ich mir das Wording schon gut überlegen (lacht).

Bis wann sind Sie noch Präsident der Gesundheitsdirektoren?

Meine erste Amtsperiode von zwei Jahren läuft nun ab. Oft verlängert der amtierende Präsident um zwei Jahre, was ich im Fall einer Wahl auch tun würde. Aber mehr als vier Jahre ist laut den Statuten gar nicht möglich.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen