Landrat werden Forderungen nach Zertifikatspflicht laut

Tomasz Sikora 11.11.2021, 05.00 Uhr

Soll für mehr Sicherheit in Alters- und Pflegeheimen sorgen: Das Covid-Zertifikat. Bild: bz Archiv

Der Corona-Ausbruch mit zahlreichen Impfdurchbrüchen und Todesfällen im Muttenzer Alters- und Pflegeheim Käppeli zeigt es: Der Impfschutz bei Betagten lässt mittlerweile nach. Gleichzeitig dürfte es noch dauern, bis Betagte, die das wollen, die Booster-Impfung erhalten.

Trotzdem sind die Fallzahlen erneut stark gestiegen. Trotzdem wollen weder die regionalen Heimverbände, der Berufsverband der Pflegefachpersonen noch die Behörden Massnahmen, die über eine dringende Empfehlug, das Heimpersonal zu testen, hinausgehen.

Zögern der Verantwortlichen ruft Politik auf den Plan

Bei der SP-Landrätin und Ärztin Pascale Meschberger stösst diese Haltung auf wenig Verständnis: «Einige Alters- und Pflegeheime testen bereits seit dem letzten Herbst regelmässig, aber eben leider bei weitem nicht alle.» Eigentlich habe man es schon kommen sehen, dass die Ansteckungen wieder zunehmen würden, deswegen auch die Booster-Impfungen. Aber:

«Leider ist wieder nicht rechtzeitig oder gar nicht gehandelt worden, was die übrigen Schutzmassnahmen angeht.»

Sie fordert deshalb die Einführung einer Zertifikatspflicht für Heimbesuchende: «Das 3G-Zertifikat können auch Ungeimpfte erhalten. Diese minimale Verantwortung sollten alle tragen», findet Meschberger und fügt hinzu: «Im Kantonsspital Baselland besteht die Zertifikatspflicht übrigens bereits seit längerem.»

Dasselbe betont FDP-Landrätin und Ärztin Christina Jeanneret-Gris-Iseli. Sie hat in der letzten Fragestunde des Landrats auf die Regierung Druck ausgeübt, indem sie unter anderem fragte, ob von Heimbesuchenden ein gültiges Covid-Zertifikat verlangt werde.

Wie Meschberger macht sich Jeanneret-Gris-Iseli Sorgen, dass es bereits zu spät sein könnte:

«Wir laufen Gefahr, dass sich die Situation aus dem letzten Herbst wiederholt, die Fallzahlen steigen wieder exponentiell an.»

Die Ereignisse in Muttenz haben sie aufgeschreckt: «42 Infizierte im Alters- und Pflegeheim Käppeli sind zu viel, es muss jetzt etwas passieren. Wir brauchen ein verbindliches Konzept, an dem wir uns orientieren.»

Neuer Vorstoss im Landrat angekündigt

Dass es der Heimverband und die Behörden bei einer dringenden Empfehlung zur Testpflicht belassen wollen, kann die Ärztin nicht verstehen. Denn eine Empfehlung nütze nur bedingt:

«‹Freiwillig› heisst, dass doch jeder tun kann, was er möchte. In einer Pandemiewelle ist das zu wenig effizient.»

Mit den Antworten auf ihre Fragen im Landrat zur Zertifikatspflicht in den Alters- und Pflegeheimen sei sie unglücklich. Deshalb kündigt sie an, nicht locker zu lassen: «Ich werde an der nächsten Landratssitzung nochmals die Zertifikatspflicht für Heimbesuchende ansprechen.» Auch im Spital gibt es in der Altersmedizin eine Abteilung mit Langzeitpatienten. Das funktioniere dort genauso, betont die FDP-Landrätin.