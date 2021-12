Corona Nächste Eskalationsstufe: Baselland schliesst ab Freitag erste Operationssäle Im Kantonsspital Baselland werden aufgrund der aktuellen Pandemielage gravierende Massnahmen ergriffen. Im Basler Unispital wird derweil Personal von anderen Kliniken und Stationen abgezogen. Das Operationsprogramm bleibt dort vorläufig noch bestehen. Doch gemäss der Pflegedirektorin ist das System an der Belastungsgrenze angelangt. Nora Bader Jetzt kommentieren 02.12.2021, 17.59 Uhr

Im Kanton Baselland müssen erste Operationen aufgrund der aktuellen Pandemielage ab Freitag verschoben werden. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

Im Kantonsspital Baselland (KSBL) werden ab Freitag erste Operationssäle geschlossen, wie Sprecherin Anita Kuoni bestätigt. «Wir stehen kurz vor der nächsten Eskalationsstufe», sagt sie.

Schon vor zwei Wochen habe das KSBL - wie andere Spitäler auch – aufgrund der allgemeinen Entwicklung begonnen, die Operationstätigkeit an beiden Standorten zu reduzieren und nicht dringliche Eingriffe zurückhaltend zu planen. Kuoni:

«Durch diese Massnahme entlasten wir die Intensivstationen zugunsten der Bewältigung der Coronasituation und können Operations- und Anästhesiepersonal zur Unterstützung auf den Intensivstationen gewinnen und zusätzlich Betten für Notfallaufnahmen und die zunehmenden Corona-Patient/-innen schaffen.»

Neben der Schliessung von Operationssälen werden im Bruderholzspital zusätzliche Intensivpflegestation (IPS)-Kapazitäten aufgebaut. Dieser Ausbau führe zu erhöhtem Bedarf an ärztlichem und pflegerischem Personal. «Deshalb sind wir bei zunehmenden Fällen auch auf die Unterstützung durch die Privatspitäler angewiesen», so Kuoni.

Planbare Wahleingriffe werden vorerst abgesagt

Wie viele Operationen betroffen sind, kann Kuoni noch nicht im Detail sagen. Aktuell laufen die Abklärungen und Planungen auf Hochtouren, dies Stand Donnerstagabend. «Klar ist, dass planbare Wahleingriffe vorerst abgesagt werden müssen. Die Massnahme betrifft nur Operationen, bei denen wir das medizinisch mit gutem Gewissen verantworten können», so Kuoni weiter.

Das Bruderholzspital soll nicht wie in der ersten Welle zu einem Corona-Spital umgewandelt werden. Die Corona-Patientinnen und -Patienten werden an beiden Standorten auf Isolierstationen von den anderen Patientinnen und Patienten getrennt behandelt und betreut. Ab einer gewissen Menge mache es jedoch Sinn, die Covid-Patienten auf den Intensivstationen an einem Standort zusammenzufassen, um die Fachkräfte zu bündeln. «Deshalb bauen wir auch die IPS-Kapazitäten am Standort Bruderholz aus.»

Aktuell befinden sich im Kanton Baselland 68 Personen mit einer Covid-19 Infektion in einem Spital. Sieben davon auf einer Intensivstation. Vor einer Woche waren es noch 48 und davon sechs auf der Intensivstation. Am Donnerstag vermeldete Baselland insgesamt 376 neue Ansteckungen. 30 Personen in Alters- und Pflegeheimen wurden positiv getestet. In Basel-Stadt wurden am Donnerstag 281 neue Fälle bestätigt, 108 Infizierte sind hospitalisiert, 14 davon auf einer Intensivstation. 13 davon sind im Unispital, eine im Claraspital.

Mehrere hundert Freiwillige meldeten sich beim Unispital

Im Stadt-Kanton spitzt sich die Lage also ebenfalls zu, das Operationsprogramm muss aber noch nicht angepasst werden, wie es beim Universitätsspital Basel (USB) auf Anfrage heisst. «Um die nötigen Kapazitäten zu schaffen, müssen wir allerdings Personal von anderen Kliniken und Stationen abziehen. Nur so können die Personalausfälle und der zusätzliche Personalbedarf kompensiert werden», so Sprecherin Caroline Johnson auf Anfrage. Die Belastung sei hoch. «Gerade heute gab es einige Verlegungen von Nicht-Covid-19-Patientinnen- und Patienten, was unsere Intensivstation an den Rand unserer Kapazität bringt», so Johnson am Donnerstagabend.

Nach wie vor Sorgen bereitet der Personalmangel, auch wenn sich mehrere hundert Leute auf den Aufruf des Unispitals nach Helfenden gemeldet hätten. «Diese mit sehr unterschiedlichen beruflichen Hintergründen und Qualifikationen. Wir sind überwältigt von der grossen Hilfsbereitschaft», so Johnson. Aber: Pflegedirektorin Isabelle Gisler sagte in der Spital-Taskforce vom Donnerstag: «Wir fahren das System an der Belastungsgrenze».

Basler Gesundheitsdepartement schliesst weitere Massnahmen nicht aus

Auch im Claraspital bereite man sich auf alle Möglichkeiten vor, dazu gehöre auch, dass die bereits seit langem von den Fachgesellschaften ausgearbeiteten und überarbeiteten Triagerichtlinien jeweils an das Haus und an die aktuelle Situation angepasst würden, so Direktor Peter Eichenberger.

Und das Basler Gesundheitsdepartement wartet derweil den Entscheid des Bundesrates vom Freitag ab. Man denke je nachdem «angesichts der sich rasch zuspitzenden Lage über weitere Massnahmen nach», sagt Sprecherin Anne Tschudin.

