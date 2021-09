Umzugschaos Zwischen dem Modehaus Grieder und der Vermieterin an der Eisengasse droht ein Rechtsstreit

Der temporäre Umzug des Warenhauses Globus in die Eisengasse in Basel wirft die Frage auf: Wie geht es dann mit Bongénie Grieder weiter, dessen Filiale just an diesem Ort einquartiert ist? Die Liegenschaftseigentümerin stellt klar, dass der Mietvertrag mit dem Modehaus nicht verlängert wurde. Grieder wiederum beharrt darauf, bleiben zu können – und denkt gar nicht daran, auszuziehen.