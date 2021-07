Corona-Pandemie So wollen die beiden Basel die noch Ungeimpften überzeugen Basel-Stadt und Baselland stehen mit ihren Impfkampagnen schweizweit gut da. Doch von der Herdenimmunität sind auch sie noch weit entfernt. Andreas Möckli und Michel Ecklin 21.07.2021, 05.00 Uhr

In der Region macht sich Impfmüdigkeit breit. Laurent Gillieron/Keystone

Eigentlich gibt der heutige Tag zum Feiern Anlass. Denn heute dürfte laut dem Gesundheitsdepartement in Basel-Stadt die 100'000. Zweitimpfung verabreicht werden. Damit wäre jeder zweite Bewohner des Kantons vollständig geimpft. Bei genauerer Betrachtung stimmt das jedoch nicht. Da der Stadtkanton viele Mitarbeiter von Spitälern und Pflegeheimen geimpft hat, die nicht in Basel-Stadt wohnen, liegt die Zahl um knapp 6000 tiefer.

Das ist auch der Grund, weshalb der Bund dem Kanton quasi über Nacht den Titel «Impfkönig» aberkannt hat. Bislang war entscheidend, wie viele Impfdosen in einem Kanton verabreicht wurden. Ende letzte Woche erfolgte ein Systemwechsel: Die geimpften Personen wurden jenem Kanton zugeordnet, wo sie wohnen – und nicht wo sie geimpft wurden.

Mindestens 80 Prozent gelten als sicherer Schutz

Basel-Stadt muss sich damit neu mit Platz acht zufriedengeben. Schaffhausen führt nun das Feld an, gefolgt von Zürich und Baselland. Schlusslicht ist Obwalden. Allerdings sind dessen Zahlen aufgrund der Umstellung noch nicht vollständig.

Egal, wie man rechnet, insgesamt steht die Region Basel im schweizweiten Vergleich gut da. Doch reicht der Fortschritt, um die bevorstehende Welle zu verhindern oder zumindest zu glätten? Zweifel sind angebracht. Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) geht davon, dass die Herdenimmunität mit Blick auf die vorherrschende Delta-Variante erreicht wird, wenn 80 Prozent der Bevölkerung geimpft oder von Corona genesen ist.

Noch weiter geht das deutsche Robert-Koch-Institut. Im Kampf gegen die Delta-Variante sollten mindestens 85 Prozent der zwölf- bis 59-Jährigen und 90 Prozent der Menschen ab 60 Jahren vollständig geimpft sein, schrieb das Institut Anfang Monat.

Theoretisch 4000 Dosen pro Tag möglich

Basel-Stadt verfolge kein fixes Prozentziel, sagt eine Sprecherin des Gesundheitsdepartements.

«Um die Coronapandemie bewältigen zu können, ist ein guter Impfschutz aber von hoher Bedeutung, weshalb weitere Anmeldungen nach wie vor nötig sind.»

Mitte Juni sagte das Gesundheitsdepartement gefragt nach einem Ziel, dass ein Wert von 70 bis 80 Prozent allgemein als gut erachtet werde.

Ziel oder nicht – derzeit erlahmt der Impffortschritt im Kanton. Ob dies nur an den Sommerferien liegt, ist zweifelhaft. Fakt ist, das diesen Monat bis gestern im Durchschnitt 1265 Dosen pro Tag verabreicht wurden. Im gleichen Zeitraum im Juni betrug dieser Wert 1837. Die theoretische Kapazität beträgt im Impfzentrum derweil bei 4000 Dosen pro Tag.

Grossbetriebe einbeziehen

Grundsätzlich sei eine hohe Impfbereitschaft festzustellen, sagt die Sprecherin. In Basel-Stadt seien bisher zwei Drittel der Bevölkerung impfbereit. Dies sei schon ein guter Wert.

«Wir sehen aber immer noch Potenzial für weitere Fortschritte bei den Impfungen.»

Ansetzen will der Kanton bei den Migrantinnen und Migranten. Ende Juni seien speziell Migrationsvereinigungen mit Informationen zur Impfung versorgt worden. Zudem seien derzeit verschiedene Zugangserleichterungen in Umsetzung. Gemeint sind etwa die «Walk-in-Tage», bei denen eine Impfung ohne Voranmeldung möglich ist. Zudem sollen auch Ärzte und Apotheken und Grossbetriebe in die Impfkampagne einbezogen werden.

Baselbiet lanciert Kampagne für Jüngere

Im Baselbiet sind derzeit rund 47,5 Prozent der Gesamtbevölkerung doppelt geimpft oder knapp 54 Prozent der über Elfjährigen. Wie fast überall ist auch hier seit rund einem Monat die Anzahl der Geimpften in allen Altersgruppen nur noch langsam gestiegen. Deshalb ist klar: Auch im Baselbiet sollen noch mehr Menschen dazu bewogen werden, sich piksen zu lassen.

Das dürfte aber nicht im Tempo wie bisher geschehen.

Roman Häring, Sprecher des Kantonalen Krisenstabs, rechnet mit 20 bis 25 Prozent Impfunwilligen, die sich unter keinen Umständen umstimmen lassen. Er dämpft deshalb die Erwartungen:

«Wir müssen uns bewusst sein, dass die weiteren Impf-Fortschritte jetzt nur noch in kleinen Schritten erfolgen können.»

Um die Quote zu erhöhen, setzt das Baselbiet auf mehrere Strategien. Bereits begonnen hat das «Walk-in-Impfen». Bisher haben 419 Baselbieterinnen und Baselbieter über 18 Jahren die Gelegenheit genutzt, sich ohne Anmeldung impfen zu lassen. Seit Montag läuft zudem eine Kommunikationskampagne. Als Kanäle hat man sich für online, Radio, Kino und Open-Air-Anlässe entschieden – denn angesprochen werden sollen die Jüngeren.

Der Weg zum eigenen Hausarzt ist einfacher

Schliesslich beruhen die Hoffnungen des Kantons darauf, dass ab dem 16. August die Baselbieter Hausärzte und Apotheken impfen dürfen. Rund 60 machen mit. Der Vorteil dabei: Die Patienten werden von Vertrauenspersonen betreut. Das ist wohl für manchen angenehmer, als sich in ein anonymes Impfzentrum zu begeben.

Häring formuliert es diplomatisch:

«Womöglich können Mitarbeitende einer Apotheke oder Arztpraxis auch mal das eine oder andere Missverständnis aus dem Weg räumen.»

Und falls für manchen der Anfahrtsweg zu den zentralisierten Impfzentren zu lang war, entfällt auch diese Hemmschwelle.

Dosen sind genug vorhanden

Denn es gibt im Baselbiet einen Stadt-Land-Graben. Je weniger Einwohner eine Gemeinde hat, umso tiefer ist die Impfquote. «Je höher die Dichte an Impfstandorten ist, umso mehr sollte diesem Umstand entgegen gewirkt werden», sagt Häring. «Für uns ist es einfach wichtig, dass das Impfangebot erweitert wird.»

In beiden Kantonen erscheint das Ziel der Herdenimmunität ein sehr ambitioniertes Ziel. Auf jeden Fall erscheint die Differenz zu derzeit impfwilligen Bevölkerung relativ gross. Sicher ist: Die Bemühungen der Kantone werden nicht an fehlendem Impfstoff scheitern. Derzeit stellt der Bund mehr Dosen zur Verfügung, als die Nachfrage erfordert.