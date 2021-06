Corona Schadensbilanz Gastronomie: So viel Geld haben die beiden Basel für Restaurants aufgeworfen Die Kantone Basel-Stadt und Baselland haben bisher knapp 72 Millionen Franken an die Gastrobranche ausbezahlt. Die von den Coronamassnahmen besonders gebeutelten Restaurants sind damit die grössten Nutzniesser. Andreas Möckli 01.06.2021, 05.00 Uhr

Seit Montag dürfen die Restaurants ihre Gäste draussen und drinnen bewirten. Die Kunden zieht es angesichts der warmen Temperaturen auf die Terrasse, wie hier im Restaurant Bistrosi in Reigoldswil. Nicole Nars-Zimmer

Ein grosser Fisch ist sie nicht, die Gastronomie. Gerade einmal 1,8 Prozent macht die Branche an der gesamtschweizerischen Bruttowertschöpfung aus. Umso grosser ist der emotionale Wert, wie sich gerade während der Coronakrise zeigte. Den Besuch in der Lieblingsbeiz vermissten viele schmerzlich.

Neben dem Detailhandel und der Hotellerie war die Gastronomie von den Coronamassnahmen wohl am stärksten betroffen. Dies zeigt sich auch an den Zahlen der bisher ausbezahlten Hilfsgelder. Landesweit flossen bisher knapp 2,4 Milliarden Franken à fonds perdu an die Unternehmen, wie Angaben des Finanzdepartements zeigen. Davon gingen über 860 Millionen oder 41 Prozent an die Gastronomie. Die Branche ist damit mit Abstand auf Platz eins, vor der Hotellerie, die 13,5 Prozent der Gelder beanspruchte.

In Baselland flossen über die Hälfte aller Gelder an die Restaurants

Auch in der Region erhielt die Gastrobranche einen beachtlichen Anteil der Hilfsgelder. Im Kanton Basel-Stadt gingen rund 36 Prozent oder 31,7 Millionen Franken an die Restaurants. In Baselland erhielt die Branche sogar über die Hälfte der Gelder: 35 Millionen Franken flossen im Rahmen der Härtefallhilfe. Weitere fünf Millionen wurden aus der Soforthilfe bezahlt. In der Summe kamen den Restaurants in den beiden Basel 71,7 Millionen Franken zugute.

In Basel-Stadt konnten bis am Montag Gesuche um Härtefallhilfen eingereicht werden. Bisher sind 1134 Anträge gestellt worden, wie das Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt auf Anfrage mitteilt. Bisher wurden 671 Gesuche bewilligt, 146 wurden abgewiesen. Ausbezahlt wurden 87,1 Millionen Franken. Neben der Gastronomie hat der Detailhandel und die Hotellerie am meisten Gelder erhalten. Insgesamt stünden 237 Millionen Franken bereits, wobei der Kanton 37 Millionen übernehmen würde.

Der Kanton Baselland hat bisher 60,9 Millionen Franken an notleidende Firmen à fonds perdu ausbezahlt. Hinzu kommen Bürgschaften in der Höhe von knapp zwei Millionen Franken. Der Regierungsrat rechnet nun mit weiteren Nachzahlungen für Unternehmen, die über Ende Februar hinaus geschlossen bleiben mussten. Die betroffenen Firmen müssen jedoch nicht aktiv werden, die Zahlungen erfolgen automatisch. Gesuche können noch bis Ende September gestellt werden.

Bundesrat sieht Ausnahmen für besonders gebeutelte Firmen vor

Der Bund, der den Grossteil der Härtefallhilfen übernimmt, will die Stützungsmassnahmen für die Wirtschaft auslaufen lassen. «Wie der Austausch mit den Kantonen zeigt, sind die heute zur Verfügung stehenden Härtefallhilfen für den Grossteil der Unternehmen ausreichend», schrieb das Finanzdepartement vergangene Woche in einer Mitteilung.

Eine Ausnahme will der Bundesrat für besonders betroffene Firmen machen. Im Blick hat die Regierung Unternehmen, deren Umsatzeinbusse grösser als 70 Prozent ist. Bei diesen soll die Obergrenze der A-fonds-perdu-Beiträge auf 30 Prozent des Jahresumsatzes erhöht werden. Für kleinere Unternehmen werde damit eine «Härtefall-im-Härtefall-Regel» geschaffen. Zweitens hätten die Kantone ihre Bereitschaft signalisiert, allfälligen besonderen Bedürfnissen mit spezifischen, von den Bundesvorgaben abweichenden Regelungen Rechnung zu tragen. Das Geld dafür soll aus der sogenannten Bundesratsreserve stammen. Das sind Mittel, die im Covid-19-Gesetz für solche Fälle vorgesehen sind.

Arbeitslosigkeit in der Gastronomie hat sich in Basel-Stadt verdoppelt

Deutlich niedergeschlagen hat sich die Coronakrise auch in den Arbeitslosenzahlen. Seit Beginn der Pandemie im Februar 2020 hat sich die Zahl der gemeldeten Arbeitslosen im Kanton Basel-Stadt verdoppelt. Angesichts der Öffnungsschritte dürfte der Höchststand mit 533 Arbeitslosen im März erreicht worden sein.

Noch kaum eine Aussage lässt sich über die Konkurse machen. Deren Zahl ist sowohl schweizweit als auch in der Region gesunken. Diese Ergebnisse sind aber mit Vorsicht zu geniessen, wie das Bundesamt für Statistik schreibt. Angesichts der Krise wäre eine Welle an Firmenkonkursen zu erwarten gewesen. Doch die Bundeshilfen führten zu einem Rückgang der Konkurse.

So befreite der Bundesrat die Unternehmen von der Pflicht zur Überschuldungsanzeige. Hinzu kam die finanzielle Unterstützung notleidender Firmen. Daher würden diese Umstände keine klare Interpretation der Konkurszahlen zulassen, schreibt das Bundesamt weiter. «Deshalb ist es angezeigt, die Zahlen von 2021 oder sogar 2022 abzuwarten, um das volle Ausmass der Auswirkungen auf die Schweizer Wirtschaft und spezifisch auf die Anzahl Konkurse zu analysieren.»