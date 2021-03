Corona Schnelltests sind hoch im Kurs: Vor Ostern wird zum Arzt gehoppelt In der Region wird mehr getestet. Vor allem aufgrund von Auslandsreisen und Verwandtenbesuchen um Ostern.

Maximilian Karl Fankhauser 27.03.2021, 09.31 Uhr

Schnell und unangenehm: Der Gesichtsausdruck des Patienten spricht Bände. Kenneth Nars

Wer kurzfristig einen Termin für einen Coronaschnelltest ergattern will, der muss sich in der Region Basel lange umschauen. Die Testzentren sind über zwei bis drei Tage ausgebucht, Spontantermine kaum zu kriegen. Vor allem in der Zeit vor Ostern. Der Frühling blüht, der Brunch mit Oma und Opa ist in Reichweite, ja vielleicht wird sogar eine Reise ins Ausland in Erwägung gezogen.



Andrea Bürki vom Kantonalen Krisenstab Baselland gibt sich zurückhaltend: «In den letzten zwei bis drei Wochen sind die Testzahlen in allen Gruppen leicht angestiegen, unter anderem auch bei Personen mit Symptomen.» In den letzten drei Tagen seien insbesondere mehr Tests zur Befreiung aus der Quarantäne ab dem siebten Tag oder für eine Reise deutlich angestiegen. Die Zahlen vom Osterfest zeigen sich erst nächste Woche, wenn die Leute kurzfristig für einen Test vorbeikämen. Die momentanen Zahlen beziehen sich erst auf die obengenannten symptomatischen Fälle. So liessen sich am 16. März 1552 Personen und am 25. März 1279 Personen testen. Gar keinen Anstieg hat das Unispital Basel bemerkt, wie die stellvertretende Sprecherin Caroline Johnson verlauten lässt. Hier wurden am 16. März 1075 Tests und am 25 März 1175 Tests durchgeführt. Die Testfrequenz in diesem Zeitraum blieb konstant.



Enormer Testanstieg, wenig Warteschlangen



Aber Warteschlangen? Fehlanzeige. Das liegt unter anderem daran, dass das Unispital in Basel bei den Tests von 71 Arztpraxen und Apotheken unterstützt wird (Stand Freitag, die Liste wird laufend erneuert). In Baselland wird das Kantonsspital Liestal von der Abklärungs- und Teststation Feldreben in Muttenz unterstützt. Zudem führen die meisten Zentren die Tests nur auf Voranmeldung durch. So auch die Europa-Apotheke im St.Johann. Hier konnte glücklicherweise noch kurzfristig ein Termin gefunden werden. Für Apothekerin Ursina Wernli, welche die Tests an den Patienten durchführt, ist der Fall klar: «Die Testhäufigkeit steigt rapide an. Führten wir letzte Woche noch fünf bis zehn Tests durch, so sind es seit Mitte dieser Woche immer um die 40.»



Der Test macht seinem Namen alle Ehre. Nase putzen, Stäbchen rein, ein kurzer Mix aus Niesverlangen und leichtem Brechreiz, Stäbchen raus und fertig. 20 Minuten später ist das Resultat, beim bz-Redaktor glücklicherweise negativ, per SMS auf dem Handy.



Von der Apotheke zum Testzentrum innert kürzester Zeit

Doch wie wird man überhaupt zu so einem Testzentrum? «Zuerst einmal müssen die Testräumlichkeiten gut vom Rest der Apotheke abgetrennt sein und die Lüftungsmöglichkeiten müssen stimmen», sagt Wernli. Dies ist in der Europa-Apotheke der Fall. Kurzerhand wurde die angrenzende Garage zum Testzentrum. Danach gehe es an eine zweitägige Ausbildung und das Testzentrum ist betriebsbereit.



Dank dieser Massnahmen können sich Herr und Frau Basler innert kürzester Zeit sicher sein, dass sie mit reinem Gewissen ihre Verwandten auch an Ostern sehen dürfen.