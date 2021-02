Coronatests Nur bei Symptomen: Spitalpersonal wird noch immer nicht flächendeckend getestet Mitarbeitende in den Spitälern beider Basel werden bisher nicht regelmässig auf Covid-19 getestet. Das könnte sich allerdings bald ändern – zumindest im Landkanton. Nora Bader 24.02.2021, 05.00 Uhr

Spitalpersonal wird in beiden Basel aktuell nur bei Symptomen getestet. Symbolbild: Alex Spichale / BAD

In den Alters- und Pflegeheimen der Region wird das Personal mittlerweile regelmässig auf Covid-19 getestet. Anders sieht es in den Spitälern aus. Diese testen Mitarbeitende nur, wenn sie Symptome aufweisen, wie Recherchen der bz zeigen. «Im Idealfall würden wir gerne alle Mitarbeitenden testen. PCR-Tests in diesem Rahmen sind aufgrund unserer Laborkapazitäten nicht möglich», so etwa die Sprecherin des Universitätsspitals Basel USB Caroline Johnson. Die Mitarbeitenden würden allerdings dazu ermutigt, sich bereits bei geringsten oder atypischen Symptomen testen zu lassen. Und: «Bei Hinweisen auf Übertragungen bei Mitarbeitenden finden systematische Testungen statt, was aktuell nicht der Fall ist», so Johnson weiter.

Im Universitäts-Kinderspital beider Basel UKBB wird aktuell ebenfalls von flächendeckenden Tests des Personals abgesehen. Sprecherin Deborah Wallrabenstein begründet: «Bislang sind keine Übertragungen des SARS-CoV-2 zwischen Personal und Patienten aufgetreten.»

Und auch im Bethesda Spital werden keine systematischen und regelmässigen Tests an den Mitarbeitenden durchgeführt. «Unser Krisenstab beobachtet die Situation jedoch aufmerksam und beschliesst die Notwendigkeit neuer Massnahmen wöchentlich», so Sprecher Daniel Klötzli auf Anfrage.

Oliver Bolliger, Präsident der Gesundheits- und Sozialkommission des Basler Grossen Rates hat für dieses Vorgehen wenig Verständnis.

«Was sich in Alters- und Pflegeheimen als wichtig und richtig herausgestellt hat, sollte auch in Spitälern umgesetzt werden können», sagt er.

Testen sei ein präventiver Akt und sollte nicht aufgrund von Erfahrungswerten über Ansteckungen gemacht werden. «Die Tests ermöglichen, dass reagiert werden kann. Abzuwarten finde ich schwierig, gerade im Hinblick auf die mutierten Virus-Varianten und eine mögliche dritte Welle.» Es müsste deshalb abgeklärt werden, was im Rahmen des Möglichen liege, damit auch in Basel-Stadt grossflächige Tests in Spitälern durchgeführt werden könnten.

KSBL prüft Teilnahme am Testprogramm

Beim Kantonsspital Baselland KSBL ist man indes schon einen Schritt weiter. Aktuell würden zwar gemäss Sprecherin Anita Kuoni ebenfalls nur die Mitarbeitenden mit Symptomen getestet. Das könnte sich aber bald ändern: «Wir prüfen die Einführung breiter repetitiver Tests, abgestimmt auf die kantonale Initiative Breites Testen Baselland», so Kuoni.

Das Programm in Zusammenarbeit mit dem Bund sieht Tests in Unternehmen, Institutionen und Einrichtungen vor. Die Teilnahme am Testprogramm ist für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Arbeitnehmenden freiwillig. Wöchentlich sollen damit insgesamt 50 000 Menschen im Kanton Basel-Landschaft getestet werden. Das Programm läuft bis voraussichtlich Juli 2021. Einmal wöchentlich werden Arbeitnehmende teilnehmender Unternehmen auf das Coronavirus getestet. Verwendet werden Speicheltests (Saliva) auf sogenannter PCR-Basis. Dieser «Spucktest» ist gemäss Ausführungen des kantonalen Kristenstabs auf der Website des Kantons völlig schmerzlos. Etwas Kochsalzlösung werde gegurgelt und in ein Röhrchen gespuckt. Die Röhrchen werden in Gruppen zu sogenannten Pools zusammengeführt und mit der PCR-Analyse im Labor auf das Coronavirus untersucht. Ein Rückschluss auf eine einzelne Person ist damit nicht möglich. Bei positivem Resultat folgen Einzeltests.