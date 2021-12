Corona Verhaltene Nachfrage nach Boosterimpfungen – vor allem im Baselbiet Die Coronafallzahlen steigen wegen der Omikron-Variante wieder an. Dennoch verstreichen im Baselbiet derzeit viele Impftermine ungenutzt. Eine mögliche Erklärung ist die Ferienzeit. Höher ist die Nachfrage derzeit im Nachbarkanton Basel-Stadt. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 29.12.2021, 19.13 Uhr

3400 Impfdosen sind im Baselbiet am Dienstag verabreicht worden, davon waren über 90 Prozent Boosterimpfungen. Aus Sicht des Kantons schreitet die Booster-Kampagne derzeit zu wenig rasch voran. Michael Buholzer / Keystone

Nach einem Rückgang in der Vorweihnachtswoche sind die Corona-Fallzahlen in den vergangenen Tagen in der Region und schweizweit wieder am Steigen. Ein Grund ist wohl die hochansteckende Omikron-Variante, die das Infektionsgeschehen zunehmend dominiert. Umso wichtiger wäre es, dass sich möglichst viele Menschen bald eine Auffrischimpfung holen. Doch damit hapert es in der Region derzeit – vor allem im Kanton Baselland. Roman Häring, Sprecher des kantonalen Krisenstabs:

«Die Nachfrage nach Boosterimpfungen ist nicht wirklich zufriedenstellend.»

Am Dienstag haben sich im Landkanton rund 3400 Personen impfen lassen, davon sind über 90 Prozent Boosterimpfungen. Kein schlechter Wert – doch vor Weihnachten waren es über mehrere Tage 4000 und mehr gewesen. Auch die Kapazitätsgrenze wurde damit längst nicht erreicht. In den Impfzentren in Muttenz und Laufen könnten pro Tag gut 2000 Impfungen verabreicht werden; rechnet man das Angebot von Arztpraxen und Apotheken hinzu, ergibt das eine maximale Kapazität von 4500 Impfdosen pro Tag.

Es sind gar Termine für den Folgetag erhältlich

Vor allem in Laufen seien täglich noch Termine frei, betont Krisenstab-Sprecher Häring. «In Laufen können Impfwillige derzeit gar Termine für den nächsten oder übernächsten Tag buchen.» Im Baselbiet sind die Impfkapazitäten in den vergangenen Wochen schrittweise ausgebaut worden: Zunächst wurde am 6. Dezember in Muttenz der Dreischichtbetrieb eingeführt, dann am 13. Dezember das Impfzentrum West in Laufen wiedereröffnet. «Wir meinen: Angebotsseitig sind wir nun gut gerüstet, jetzt muss noch die Nachfrage kommen», sagt Häring.

Besser sieht es im Nachbarkanton Basel-Stadt aus. Hier wurden in den vergangenen Tagen jeweils knapp 2700 Impfdosen verabreicht, das entspricht Spitzenwerten für den Monat Dezember. «Die Nachfrage nach Auffrischimpfungen ist auf hohem Niveau stabil. Wir sind sehr zufrieden», sagt Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements. Booster-Termine mit dem Impfstoff von Pfizer seien sofort erhältlich, mit jenem von Moderna ab dem 10. Januar 2022.

Im Stadtkanton werden die Kapazitäten nicht weiter ausgebaut

In Basel sieht man derzeit von einem weiteren Ausbau der Kapazitäten ab: «Aufgrund der Terminbuchungen sehen wir, dass unser Angebot derzeit genügend ist», sagt Tschudin. Es ist also auch in Basel nicht so, dass die Impfwilligen dem Zentrum am Messeplatz sowie den Apotheken die Bude einrennen.

Weshalb im Baselbiet die Nachfrage nach Boosterimpfungen aktuell nicht höher ist, sei schwierig nachzuvollziehen, sagt Häring. Eine mögliche Erklärung sieht er in der Ferienzeit: Allfällige Aufenthalte in den Bergen sowie anstehende Familienfeste könnten die Nachfrage nach einem Impftermin aktuell dämpfen.

In Basel-Stadt ist bald ein Drittel der Bevölkerung geboostert

Die Baslerinnen und Basler bleiben derweil die Booster-Könige der Schweiz. Hier wurden, Stand Dienstagabend, 63'096 Auffrischimpfungen verabreicht, dies entspricht rund 31 Prozent der Bevölkerung; im Baselbiet waren es 72'535 Boosterimpfungen sowie 990 Drittimpfungen für Menschen mit unterdrücktem Immunsystem. Total haben im Baselbiet aktuell rund 25,5 Prozent der Bevölkerung drei Impfdosen erhalten.

