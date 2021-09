Beide Basel: Impfzentren reagieren auf den plötzlichen Ansturm

Coronaimpfung Lange Warteschlangen vor den Impfzentren: So reagieren beide Basel auf den plötzlichen Ansturm Die Zertifikatspflicht hat einen neuen Run auf die Covid-Impfungen ausgelöst. Die Impfzentren in Basel und Muttenz stossen an ihre Grenzen. Wann erhöhen sie ihre Kapazitäten? Der Druck aus der Politik steigt. Michael Nittnaus und Silvana Schreier Jetzt kommentieren 15.09.2021, 19.47 Uhr

Weil es zu personellen Engpässen im Basler Impfzentrum kam, mussten die Impfwilligen länger anstehen als sonst. Juri Junkov

Schlange stehen für den Pieks. Das nahmen am Mittwochnachmittag rund hundert Personen in Kauf. Die Warteschlange bildete sich vor dem Basler Impfzentrum beim Congress Center. Mit Regenschirmen bewaffnet stellten sich die Impfwilligen an.



Anne Tschudin, Sprecherin des Basler Gesundheitsdepartements, bestätigt: «Wir stellen fest, dass die Impfungen ohne Anmeldung sehr beliebt sind. Das gilt für Walk-in-Nachmittage und den Impfbus.» Am Mittwoch liessen sich im Impfzentrum 395 Menschen zum ersten Mal impfen. Die lange Warteschlange sei entstanden, weil es beim Impfpersonal einige Ausfälle gegeben habe. Ebenfalls gestern erhielten 146 Personen beim Impfbus die erste Dosis. Die Impfwilligen könnten das Schlangestehen auch umgehen: Es gibt nach wie vor die Möglichkeit, sich für einen Termin zu registrieren, so Tschudin. Dabei können Datum und Uhrzeit für die Erstimpfung selbst gewählt werden.



In Baselland gibt’s erst in 10 Tagen freie Impftermine

Dass die Walk-in-Möglichkeit mittlerweile fast beliebter ist, zeigt sich auch in Baselland.

«Wir stellen sogar fest, dass Personen ihren registrierten Impftermin absagen, um dann zum Walk-in zu gehen»,

sagt Rolf Wirz. Der Sprecher der Baselbieter Gesundheitsdirektion warnt, dass man beim Walk-in deutlich mehr Zeit für die Registrierung benötige, doch das scheint nur wenige abzuschrecken. Diese Woche konnten im Impfzentrum Muttenz bisher pro Tag zwischen 200 und 300 Personen spontan gegen das Coronavirus geimpft werden. Zusammen mit den Registrierten impft das Zentrum aktuell gut 1000 Menschen pro Tag.



CVP-Landrat Marc Scherrer möchte die Kapazitäten aber erhöhen. Die Nachfrage steige stark, seit für viele Aktivitäten die Zertifikatspflicht gelte. Scherrers Argument: Möchte man sich heute für eine Erstimpfung registrieren, sei vor dem 27. September kaum ein freier Termin zu haben. «Da stellt sich schon die Frage, wie schlau es war, zwei der drei Impfzentren im Baselbiet Anfang Monat zu schliessen», sagt er zur bz.



CVP-Landrat macht bei der Regierung Druck

An der Landratssitzung von heute Donnerstag reicht Scherrer eine dringliche Interpellation ein. Er möchte von der Regierung wissen, ob man auf diesen neuen Ansturm von Impfwilligen vorbereitet war und wie die Kapazitäten wieder erhöht werden können. Scherrer:



«Warum impft der Kanton in Muttenz nicht in einem Drei-Schicht-Betrieb? Die aktuellen Öffnungszeiten orientieren sich nicht am Bedürfnis der Bevölkerung.»

Tatsächlich bestätigt Rolf Wirz, dass es derzeit erst in rund zehn Tagen wieder freie Termine gibt. «Die Wartefristen sind unserer Ansicht nach noch vertretbar», sagt er dazu. Sollte die Nachfrage weiter steigen, werde man Anpassungen prüfen. Bereits habe man die Öffnungszeiten in Muttenz um eine Stunde verlängert. Was man nicht wolle, sei eine Überschneidung der Zeitfenster mit dem Walk-in, da Registrierte sonst plötzlich auch länger Schlange stehen müssten.

Keine Option ist laut Wirz aktuell, die Impfzentren in Laufen und Lausen wieder zu öffnen. Überhaupt verweist er auf die zunehmende Zahl impfender Arztpraxen und Apotheken:

«Auf lange Sicht kann es nicht Aufgabe der Kantone sein, Impfzentren zu betreiben.»