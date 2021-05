Coronalockerungen Ein kleiner Schritt zurück zur Normalität: Was ändert sich ab kommender Woche in den beiden Basel? Der Bundesrat beschloss am 26. Mai weitere Lockerungen der Coronamassnahmen. Während sich für einige Branchen kaum etwas ändert, dürfen andere sich über viele neue Freiheiten freuen. Das sagen Verbände, Vereine und Firmen aus der Region dazu. Laura Pirroncello, Larissa Gassmann 28.05.2021, 05.00 Uhr

Nun kann man auch ins Restaurant, wenn es draussen nicht so schönes Wetter ist. Roland Schmid

Das sind die Lockerungen: Gastrobetriebe dürfen neu auch ihre Innenbereiche öffnen. Voraussetzung dafür ist, dass höchstens vier Personen zusammen an einem Tisch sind. Es gilt eine Sitzpflicht und die Kontaktdaten müssen erfasst werden. Draussen dürfen nun sechs Personen zusammen sitzen. Am Tisch muss drinnen sowie draussen keine Maske mehr getragen werden. Auch die Sperrstunde zwischen 23 und 6 Uhr wird aufgehoben.

Das sagt Gastro Baselland: Sie sei positiv überrascht, sagt Fabienne Ballmer, Präsidentin von Gastro Baselland, nach dem Entscheid. Gerechnet wurde mit strengeren Massnahmen. Dass etwa die Maskenpflicht am Tisch wegfällt, ist umso erfreulicher. Kaum nachvollziehbar sei derweil aber die unterschiedliche Handhabung bei der Personenbeschränkung. «In der Praxis ist das zum Teil schwierig umsetzbar», sagt Ballmer. Sollte beispielsweise plötzlich Regen eintreten, der eine Verlegung nach drinnen erfordert, müsste man die Gruppen trennen.

Bei Fabienne Ballmer und Gastro Baselland ist die Erleichterung gross. Kenneth Nars

Gleichzeitig wolle sie die Massnahmen eigentlich nicht kritisieren. «Wir sind momentan einfach nur glücklich, dass wir wieder öffnen können», so Ballmer. Denn selbst wenn die Kundenfrequenz durch Homeoffice und Co. zum Teil noch eingeschränkt ist, sei es spürbar, dass bei vielen Menschen das Bedürfnis nach einem Restaurantbesuch existiert.

Das sagt der Wirteverband Basel-Stadt: Dass der Entscheid über die angekündigten Schritte hinausgehe, sei erfreulich, sagt dann auch Maurus Ebneter vom Wirteverband Basel-Stadt. Der Wegfall der Sperrstunde helfe vielen Betrieben sehr. «Auch ist es schön, dass draussen nun sechs Personen an einem Tisch sitzen dürfen. Gerade mit Blick auf die beginnende Terrassensaison», so Ebneter. Ein Wermutstropfen bleibt aber: Bei der Erfassung der Kontaktdaten wünscht er sich die «pragmatische Lösung» vom letzten Jahr zurück.

Auch Maurus Ebneter ist froh über die Öffnung. Nicole Nars-Zimmer

Auch die weiteren Auflagen würden die Gastronomen nach wie vor stark behindern. Sorgen bereitet ihm so auch das Covid-Zertifikat und der Blick in die Zukunft. Im Moment herrsche Freude, «wenn man das Ganze genauer betrachtet, stimmt es mich aber nachdenklich». Trotzdem sei die Ausgangslage nach der Pressekonferenz «besser als angekündigt».

Das sagt die Markthalle: Da der Bundesrat bereits zwei Wochen vor dem definitiven Entscheid über die voraussichtlichen Lockerungen informiert hat, konnte die Markthalle diese Vorlaufzeit nutzen. Wie Alexandra Dill, Kommunikationsverantwortliche der Markthalle, auf Anfrage schreibt, konnten die Szenarien geplant, die Einsatzpläne entsprechend vorgemerkt sowie Kommunikation und Einrichtung vorbereitet werden. Die Sitzgelegenheiten in den Innenräumen werden allerdings erst am Vorabend des Öffnungstages aufgestellt: «Sonst würden sie schon vorher benützt.»

Bald darf man auch im Innern der Markthalle wieder konsumieren. Nicole Nars-Zimmer

Der Öffnungsschritt bedeutet der Markthalle sehr viel. Gerade der architektonisch einzigartige Innenraum gehöre stark zur Identität, so Dill.

«Wir lieben es, ein Ort der Begegnung zu sein und diverse Menschen zusammenzubringen.»

Deshalb helfe es, dass nun auch wieder Führungen in Gruppen durchgeführt werden dürfen. In denen erlebe man einen intensiven Austausch: «Im eher anonymen schnellen Essenholen oder Einkaufen nahm dieser zwangsläufig ab – auch unter den verschiedenen Gästen.»

Alexandra Dill freut sich, dass der Austausch wieder zunehmen kann. Kenneth Nars

Wirtschaftlich gibt es trotz der Lockerungen Einbussen. Die Kapazitäten seien nach wie vor geringer als normal, es benötige einen grösseren Personalaufwand und Kosten für Plexiglas und Desinfektionsmittel kämen auch hinzu. Deshalb:

«Ohne die Unterstützungsmassnahmen des Kantons und des Bundes ginge es nicht.»

Eine Herausforderung ist für die Markthalle – und wohl auch für andere Gastrobetriebe – das Contact-Tracing. Wer vor Ort konsumiert, muss ein Onlineformular ausfüllen und beim Bestellen eine E-Mail-Bestätigung vorweisen. Bei Take-away ist das nicht erforderlich. Deshalb muss ein Stand den Gast vorab fragen, ob das Essen zum Mitnehmen ist oder nicht.

Um die Gäste zu kontrollieren, die vor Ort konsumieren, kommt ein coronaspezifisches System zum Einsatz. Laut Alexandra Dill wurde dafür zusätzliches Personal für die Kontaktdatenerhebung eingestellt, das an den Tischen umhergeht.

Wo es die Arbeit zulässt, sitzen derzeit viele seit Monaten im Homeoffice. Dies könnte sich je nach Betrieb nun ändern. Gaetan Bally / Keystone

Das sind die Lockerungen: Wenn Betriebe ihre Mitarbeitenden regelmässig einmal pro Woche testen, wird aus der Homeofficepflicht eine Empfehlung. Dies gilt aber nur, wenn die Tests auf einem kantonalen Testprogramm basieren.

Das sagt der Arbeitgeberverband Basel: «Dass es in diesem Bereich vorwärtsgeht, ist ein wichtiges Signal», sagt Saskia Schenker, Direktorin des Arbeitgeberverbands Basel. Sie sei allerdings überrascht, dass der Bundesrat diesen Lockerungsschritt an eine Teststrategie knüpft, «obwohl wir wissen, dass einige Kantone in der Vernehmlassung darauf hingewiesen haben, dass sie die Kapazitäten so rasch nicht hochfahren können».

Der Entscheid bringe einen sehr grossen Informations- und Abklärungsaufwand für die Unternehmen mit sich. Sie seien nun abhängig von der Umsetzung seitens ihrer Kantone. Zudem haben einige Arbeitgeber vorgängig in Selbsttests investiert – diese sind laut BAG aber nicht für repetitive Testungen vorgesehen.

Saskia Schenker ist für die Abschaffung der Homeofficepflicht. Juri Junkov

Gleichzeitig gehe völlig vergessen, dass lange wirksame Schutzkonzepte bereits zuvor umgesetzt wurden:

«Faktisch wird es für viele Unternehmen so sein, dass sie die Mitarbeiter erst mit dem nächsten Lockerungsschritt wieder ins Büro zurückholen können.»

Das sagt der Kanton Baselland: Im Baselbiet gibt es schon seit Februar das Testprogramm «Breites Testen Baselland». Rund 500 Unternehmen nehmen bereits daran teil. Die nun ansteigende Nachfrage von Betrieben kann abgedeckt werden. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Im Speziallabor in Muttenz werden die sogenannten Pools ausgewertet und die Teilnehmenden erhalten ihr Resultat noch am selben Tag.

Konzepte für die Rückkehr der Mitarbeitenden der Roche sind in Arbeit. Benjamin Wieland

Das sagt Roche: In den nächsten Wochen sollen wieder mehr Mitarbeitende auf das Areal zurückkehren können, heisst es auf Anfrage. Die Grundlage dafür bildet das regelmässige Testen. Dazu arbeite man intensiv an umfangreichen Konzepten. Zu konkreten Massnahmen könne man zum jetzigen Zeitpunkt allerdings nichts sagen.

Das sagt Baloise: Derzeit werden bei der Baloise noch keine Massentests durchgeführt. Somit bleibt die Homeofficeregelung vorerst bestehen.

«Die Baloise hat sich, sobald dies möglich war, beim Kanton Basel-Stadt für die Massentests angemeldet»,

Ohne Massentests wird bei der Baloise weiter zu Hause gearbeitet. Kenneth Nars

schreibt Mediensprecherin Nicole Hess. Allerdings sei es so, dass sich der Fokus vorerst auf Betriebe mit einer erhöhten Übertragungswahrscheinlichkeit oder mit einem erhöhten Ausbruchsrisiko richte. Erst in einem weiteren Schritt werden Massentests in Betrieben mit geringerem Risiko durchgeführt.

Das Basler Gesundheitsdepartement bestätigt, dass bei der Aufnahme ins Testprogramm ein risikobasierter Ansatz verfolgt wird. Erste Priorität haben Betriebe, in denen enger Kontakt zwischen den Mitarbeitenden unvermeidbar ist oder mit Kundenkontakt im Dienstleistungssektor. Betriebe, bei denen dies nicht der Fall ist, können sich aber dennoch für Massentests anmelden.

Bei Novartis gibt es noch keine Massentests. Georgios Kefalas, Keystone

Das sagt Novartis: Ähnlich wie bei der Baloise gestaltet sich die Situation bei Novartis. Man habe sich bereits vor mehreren Wochen für die Massentests angemeldet, schreibt die Kommunikationsverantwortliche Anna Schäfers. Doch Novartis gehört nicht zu den priorisierten Betrieben. Deshalb:

«Bis Novartis am kantonalen Testprogramm in Basel-Stadt teilnehmen kann, bleibt das Homeoffice obligatorisch.»

Präsenzveranstaltungen mit mehr als 50 Personen sind wieder erlaubt. Voraussetzungen: Maskenpflicht, Abstand und eine Teststrategie. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Das sind die Lockerungen: Für Präsenzveranstaltungen wird die Obergrenze von 50 Personen aufgehoben. Voraussetzung ist ein Testkonzept im Rahmen der kantonalen Strategie sowie eine Genehmigung des Kantons. Masken müssen weiterhin getragen werden und auch die Abstände gilt es einzuhalten.

Die Lockerungen haben derzeit noch keinen Einfluss aufs Semester. Nicole Nars-Zimmer

Das sagt die Universität Basel: An der Uni Basel endet die Vorlesungszeit des Frühjahrssemesters Anfang Juni. Damit haben die Lockerungen derzeit keine Auswirkungen auf den Unterrichtsbetrieb.

Was das im September beginnende Herbstsemester betrifft, geht die Universität davon aus, dass die Studierenden und Dozierenden mehrheitlich vor Ort sein werden. Grosse Vorlesungen werden aber weiterhin online durchgeführt. So ist es einem E-Mail zu entnehmen, das vergangene Woche an die Studierenden verschickt wurde.

«Das Rektorat wird die Pandemielage im Sommer genau verfolgen und die Einschätzungen unserer Expertinnen und Experten einholen»,

heisst es weiter. Sollte sich aufgrund der aktuellen Lage etwas an den konkreten Rahmenbedingungen für den Lehrbetrieb ändern, werde man spätestens zwei Wochen vor Semesterbeginn informieren.

Was die Massentests betrifft, prüft die Universität verschiedene Optionen. Poolingtests eignen sich allerdings nicht, da es keine fixen Jahresklassen gibt. «An der Uni durchmischen sich die Studierenden von Vorlesung zu Vorlesung neu, da sind Poolingtests nicht umsetzbar», heisst es auf Anfrage. Allerdings werden für Mitarbeitende ab Montag Selbsttests eingesetzt.

Die FHNW entscheidet über Anpassungen im Schutzkonzept. Nicole Nars-Zimmer

Das sagt die Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) in Muttenz: Wie an der Uni findet auch an der FHNW das aktuell laufende Frühlingssemester wie geplant statt. Für die Prüfungen sowie für das Herbstsemster 2021 plant die Hochschule wieder mehrheitlich mit Präsenzveranstaltungen. Solange die Raumauslastung jedoch begrenzt bleibe, finden Grossveranstaltungen weiterhin online statt. So ist es der Webseite der FHNW zu entnehmen.

In der Region bietet die FHNW an den Standorten Basel und Muttenz regelmässige Speicheltests an. Die Teilnahme sei freiwillig. Homeoffice für Mitarbeitende sei ab kommendem Montag empfohlen - von Zuhause aus zu arbeiten, ist also nicht mehr Pflicht.

Die aktuellen Lockerungen fallen in die Sommerpause des Schweizer Fussballs. Der Bund stellt allerdings ab Juli Veranstaltungen mit bis zu 5000 Personen in Aussicht. Martin Meienberger, freshfocus

Das sind die Lockerungen: Neu dürfen im Amateurbereich 50 (nicht mehr nur 15) Personen gemeinsam Sport treiben. Ausserdem ist Publikum zugelassen. Dabei sind drinnen höchstens 100 und draussen höchstens 300 Personen erlaubt (oder jeweils die Hälfte der räumlichen Kapazitäten). Wettkämpfe von Mannschaftssportarten dürfen nur draussen stattfinden. Für den Profisport gelten dieselben Zuschauerbegrenzungen, wobei hier bereits weitere Lockerungen in Aussicht gestellt wurden.

Im Sommer werden wohl wieder mehr Fans ins Joggeli dürfen. Martin Meienberger, freshfocus

Das sagt der FC Basel: Für den FCB stand am vergangenen Freitag das letzte Saisonspiel an. Die Lockerungen haben also noch keinen direkten Einfluss. Allerdings werden per Saisonauftakt vom 23. bis 25. Juli wohl wieder Leute ins Stadion dürfen.

Das sagen die kleineren Vereine: Die Amateure konnten ihre Vorrunde Stand heute nicht zu Ende spielen. Doch bisher haben der Schweizerische Fussballverband (SFV) und die Amateurligen die Saison noch nicht abgebrochen. Dank der Lockerungen kann der Spielbetrieb nun wohl wieder aufgenommen werden. Es ist Rettung in letzter Sekunde: Länger als bis zum Wochenende vom 5. und 6. Juni hätte der Re-Start nicht hinausgezögert werden können. Der Schweizerische Fussballverband berät nun über das weitere Vorgehen. In Aussicht steht eine verkürzte Form der Saison, bei der zumindest die Vorrunde zu Ende gespielt und gewertet wird.

Der FC Concordia (blau-weiss) und der SV Muttenz (rot) dürfen wohl wieder spielen. Alexander Preobrjenski

Die Reaktion der Vereine fällt unterschiedlich aus. Hans-Beat Rohr, Präsident des SV Muttenz, freut sich für seine Spieler. Doch er sieht Probleme bei der Wiederaufnahme: «Im Endeffekt ist es reine Lotterie, wenn nach Beendigung der Vorrunde über Auf- und Abstieg entschieden wird.» Thomas Steinemann, Präsidiumsmitglied des FC Concordia, sieht das etwas anders: «Es ist der einzig vernünftige Weg.»

Im Bad kann man nun nicht mehr nur in die Massage oder in die Physiotherapie, sondern auch wieder ins Wasser. zvg

Das sind die Lockerungen: Wellness- und Thermalbäder dürfen ihre Tore öffnen. Dabei gilt eine Platzbeschränkung von 15 Quadratmeter pro Person. Masken müssen während des Badens keine getragen werden, allerdings gelten Abstandsregeln.

Das sagt das Dampfbad Basel: Während der Schliessung durfte das Dampfbad am Vogesenplatz nur Massagen anbieten. Das Hauptangebot des Dampfbads ist allerdings die sogenannte Hamamanwendung. Nun darf auch dieser Bereich geöffnet werden. Trotz der Begrenzung von 15 Quadratmetern pro Person sei dies lohnenswert, schreibt Geschäftsführer Egon Renz.

Nicht mehr nur Massage: Das Dampfbad darf wieder Hamam anbieten. Kenneth Nars

Sorgen um eine Ansteckung seien nicht nötig: «Studien zeigen, dass die Infektionsgefahr in Saunen wie auch in Dampfbädern oder über das gechlorte Wasser verschwindet gering ist.» Ausserdem führen die Mitarbeitenden regelmässige Rundgänge durch. Sie kontrollieren das Einhalten der Abstände.

«Wir haben die Abstandsregel bereits im letzten Sommer auferlegt gehabt und unsere Gäste waren sehr vorbildlich bei der Umsetzung»,

so der Geschäftsführer. Ausserdem werde der Zutritt reguliert und die Gäste halten sich auf zwei Ebenen sowie in mehreren Räumen auf.

Das sagt das Aquabasilea: Wie das Dampfbad darf auch das Aquabasilea all seine Bereiche öffnen. Geschäftsführer Michael Atassi schreibt, dass Anfang Juni alle Abteilungen mit Ausnahme der Wasserwelt zugänglich sein werden. «Die Wasserwelt wird vermutlich 14 Tage später geöffnet, da wir dort eine längere Vorlaufzeit benötigen.» Beim Einhalten der Abstände appelliert das Bad an die Vernunft:

«Wir hoffen darauf, dass unsere Gäste schon aus Eigeninteresse den Abstand einhalten.»

Bei Verstössen werde man freundlich, aber energisch einschreiten.

10 Monate lang war das Aquabasilea wegen Corona geschlossen. zvg/Aquabasilea

Von den vergangenen 15 Monaten musste das Aquabasilea während zehn Monate geschlossen bleiben. Dies hinterlässt Spuren – psychisch sowie finanziell. Immerhin bringt die Öffnung etwas Licht am Horizont:

«Es ist für mich und vor allem für unsere Mitarbeiter emotional ein weiterer, sehr wichtiger Schritt zurück zur Normalität.»

Wie viele Gäste aber tatsächlich antanzen, sei schwierig abzuschätzen. Immerhin kommen viele Kunden auch aus den Nachbarländern nach Pratteln ins Aquabasilea. Für diese gibt es nach wie vor Einschränkungen im Grenzverkehr.

Das Sole Uno darf nach fünf Monaten wieder Gäste empfangen. zvg

Das sagt das Sole Uno: Ein Stück Normalität kommt auch für das Sole Uno in Rheinfelden zurück. Nach über fünf Monaten Stillstand freue man sich darüber sehr, schreibt Anke Krummnacker, Leiterin Marketing. Aber nicht nur das:

«Auch seitens unserer Gäste konnten wir in den vergangenen Monaten deutlich das Bedürfnis vernehmen, endlich wieder in die Wellnesswelt eintauchen zu können.»

Auch das Sole Uno setzt bei den Distanzregeln auf Eigenverantwortung. Ausserdem sei die jeweils erlaubte Besucherzahl im Bereich der Attraktionen auf Schildern vermerkt. Zusätzliches Aushilfspersonal unterstützt bei den Kontrollen.

Das Sinfonieorchester Basel darf vor bis zu 300 Gästen spielen – wenn es die entsprechenden Räumlichkeiten erlauben. Benno Hunziker

Das sind die Lockerungen: Bei Veranstaltungen ohne Publikum dürfen – drinnen und draussen – bis zu 50 Personen zusammen sein. So sind zum Beispiel Führungen, Proben oder Vereinsanlässe mit mehr Leuten möglich. Auch die Zahl der Zuschauer bei Publikumsanlässen wird erhöht. Es gilt dasselbe wie beim Sport: maximal 300 Personen draussen und 100 Personen drinnen (oder jeweils die Hälfte der räumlichen Kapazitäten). Weiterhin müssen Masken getragen sowie der Abstand eingehalten werden.

Das sagt die Abteilung für Kultur Basel-Stadt: Dank der Lockerungen dürfen Kulturschaffende vor mehr als 50 Leuten auftreten. Doch lohnt sich das finanziell? Sonja Kuhn von der Abteilung für Kultur Basel-Stadt verneint klar. Gerade für die grossen Veranstalter lohne sich das nach wie vor nicht. Seit Monaten setze sich die Abteilung gemeinsam mit dem Netzwerk Kulturpolitik für dynamische Publikumszahlen ein:

Sonja Kuhn versteht nicht, dass für grosse Veranstalter dieselben Besucherzahlen gelten, wie für kleine. zvg

«Warum sollen im Theater Basel gleich viele Personen sitzen wie in einem Kleintheater?»

Solche Beschränkungen gäbe es nur in der Kultur. Kuhn zieht dazu einen Vergleich: «In einem Warenhaus sind mehr Kunden zugelassen als in einem kleinen Laden.»

In der Pandemie erfand sich die Kultur immer wieder neu, digitalen Formaten kam eine grössere Bedeutung zu. Derzeit geht die Abteilung für Kultur davon aus, dass sich eine Verbindung von live und digitalen Formaten durchsetzen wird. Gewisse Kulturschaffende haben immerhin durch digitale Konzerte eine viel grössere Reichweite erreicht.

«Das ist einer der positiven Aspekte der Coronakrise, der aber den direkten Kontakt nicht ersetzt»,

so Kuhn.

Das Amt für Kultur Baselland geht davon aus, dass der Betrieb dank der Lockerungen kostendeckend möglich sein wird. Matthias Willi / Oberbaselbieter Zeitung

Das sagt das Amt für Kultur Baselland: Ähnlich klingt es im Landkanton. «Dass wieder Anlässe vor Ort stattfinden können, ist auf jeden Fall positiv zu beurteilen», schreibt das Amt für Kultur Baselland. Das Konsumieren von Streams und Filmen könne gemeinsame Kulturerlebnisse nicht ersetzen. Aber: «Natürlich wird dieses neue Wissen auch nach Corona das kulturelle Schaffen bereichern und vielleicht auch neues Publikum generieren.»

Der finanzielle Nutzen der Lockerungen wird auf dem Land allerdings anders beurteilt als in der Stadt: «Ob sich ein Betrieb mit den vorgesehenen Obergrenzen lohnt – oder ob er zumindest kostendeckend möglich ist – ist nur individuell zu beurteilen. Oft lautet die Antwort aber vermutlich: Ja.»

Auf dem Messeplatz könnte bald wieder mehr los sein. Nicole Nars-Zimmer

Das sind die Lockerungen: Die Kapazitätsbeschränkungen für Messen werden angepasst. Beschränkungen sollen analog zu denen von Einkaufszentren festgelegt werden. Ausserdem wird eine Bewilligung des Kantons benötigt. Damit haben die Veranstalter bei einer Absage aufgrund der epidemiologischen Lagen das Recht, entsprechend entschädigt zu werden.

Das sagt die MCH Group: In einer Medienmitteilung vom Dienstag begrüsst die MCH Group den Entscheid. Der sogenannte finanzielle «Schutzschirm» sei ein wichtiger Beitrag zur erforderlichen Planungssicherheit und Risikominderung der Messeveranstalter. Ausserdem zeigt sich die MCH Group erfreut über die in Aussicht gestellten Lockerungen. Bei Fach- und Publikumsmessen soll gemäss Mitteilung ab 20. August mit einem Covid-Zertifikat eine Besucherobergrenze von einer Person pro vier Quadratmetern Fläche möglich sein.