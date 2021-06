Coronamassnahmen Gericht kippt Maskenpflicht für Zürcher Primarschüler, doch beide Basel halten weiter daran fest Im Kanton Zürich wird dem Rekurs von Eltern aufschiebende Wirkung gewährt. Die hängigen Beschwerden in Baselland und Basel-Stadt werden dagegen auf die lange Bank geschoben. Kommen Urteile erst, wenn schon lange kein Schüler mehr Maske tragen muss? Michael Nittnaus 08.06.2021, 05.00 Uhr

In beiden Basel müssen 5.- und 6.-Klässler seit dem Frühjahr im Unterricht eine Maske tragen. Mindestens bis zu den Sommerferien Anfang Juli soll es auch so bleiben. Georgios Kefalas / Keystone

Es ist eine der umstrittensten Coronaschutzmassnahmen überhaupt: die Maskenpflicht für Primarschüler. In Baselland gilt sie seit Ende Januar für die fünften und sechsten Klassen. Basel-Stadt zog wenig später nach. Als schweizweit erste reichten Baselbieter Eltern eine Beschwerde vor dem Kantonsgericht ein, auch hier folgten Basler Eltern.

Baselbieter Maskengegnerin Jockel freut Zürcher Entscheid

Das erste Gericht, das einen Entscheid zum Thema fällt, ist nun aber das Verwaltungsgericht des Kantons Zürich. Und es ist ein Urteil, das so manche Eltern auch bei uns aufhorchen lassen wird: Vergangene Woche entschied es in einem ersten Zwischenschritt, dass der Rekurs der Eltern gegen die Maskenpflicht, die in Zürich bereits ab der vierten Klasse gilt, aufschiebende Wirkung erhält. Per sofort muss der Regierungsrat die Maskenpflicht auf Primarstufe aussetzen. Sie kann frühestens wieder eingeführt werden, wenn das Verfahren abgeschlossen ist.

«Der Zürcher Entscheid freut mich natürlich sehr», sagt Caroline Jockel auf Anfrage der bz. Die Primarlehrerin aus Seltisberg, die im Verein «Eltern für Kinder» an vorderster Front gegen Masken für Primarschüler kämpft, hofft, dass sich der Zürcher Gerichtsentscheid auch auf die beiden Basel auswirkt.

Diese Hoffnung ist allerdings vergebens: Auf Anfrage halten beide Bildungsdirektionen fest, dass sie keine Auswirkungen erwarten. Und sogar der Anwalt der Baselbieter und Basler Eltern, der Zürcher Philipp Kruse, bestätigt dies und muss zugeben:

«Die beiden Basel haben es, wenn man so will, ‹richtig› gemacht, während Zürich gepfuscht hat.»

Keine aufschiebende Wirkung in beiden Basel

Konkret hat in Zürich nur die Bildungsdirektion die Maskenpflicht verhängt, während in beiden Basel der Gesamtregierungsrat die Covid-Verordnung verabschiedet hat. Das Zürcher Gericht urteilte nun, dass die Bildungsdirektion nicht berechtigt war, sondern nur die Regierung.

In Baselland hingegen habe das Kantonsgericht den Antrag Kruses auf aufschiebende Wirkung bereits im Februar abgewiesen, wie die Bildungsdirektion sagt. Der zuständige Gerichtsschreiber Stefan Suter hält grundsätzlich fest, dass es in der Regel keine aufschiebende Wirkung gebe, wenn ein Gesetz oder eine Verordnung angefochten wird.

Urteilt Kantonsgericht erst, wenn Maskenpflicht schon obsolet ist?

Doch wie geht es nun weiter? «Ich rechne spätestens Mitte Juli mit einem Entscheid in Baselland und etwas später in Basel-Stadt», sagt Kruse. In Anbetracht des sich vergrössernden Schadens am Kindswohl habe er ein beschleunigtes Verfahren beantragt. Suter möchte das nicht kommentieren, hält aber fest: «Noch läuft der Schriftwechsel zwischen den Parteien. Vor Herbst ist kein Urteil zu erwarten.»

In beiden Basel gilt die Maskenpflicht auf Primarstufe vorerst bis zu den Sommerferien. In Baselland nur drinnen, in der Stadt auch auf dem Schulhof. Da mehr und mehr Kantone wie der Aargau oder Luzern die Pflicht schon aufgehoben haben, kann es gut sein, dass das Gericht im Herbst über etwas befindet, das gar nicht mehr gilt.