Steigende Fallzahlen: Droht wieder eine Maskenpflicht an Schulen?

Coronamassnahmen Maskenpflicht wird in den beiden Basel wieder zum Thema: «Für uns hat höchste Priorität, dass die Schulen offen bleiben» Weil der Unterricht davon profitiert, wollen die Lehrerverbände in Stadt und Land möglichst auf eine generelle Maskenpflicht verzichten. Dennoch ist den Verantwortlichen klar, dass es schon bald nicht mehr ohne gehen könnte. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 16.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Schutzmasken werden an den Schulen in der Region Basel wieder zum Thema. Bild: Anthony Anex / KEYSTONE

Dass Schutzmasken an Schulen der Region Thema waren, ist länger her. Zuletzt war dies nach den Herbstferien an den Sekundarschulen in Muttenz und Pratteln der Fall. Der Kantonsärztliche Dienst sprach für die zwei Wochen nach der Ferienrückkehr eine dringende Maskenempfehlung aus.