Coronamassnahmen Vom Staat gerettet: Basler Beizensterben bleibt aus Die baselstädtische Gastrobranche kommt bisher besser als befürchtet durch die Pandemie. Trotzdem werden die letzten zwei Jahre die Branche dauerhaft schwächen, sagt ein Experte. Helena Krauser Jetzt kommentieren 31.01.2022, 19.08 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die zweite Welle im November 2021 traf die Lokale stark. Nicole Nars-Zimmer

Für Gastronominnen und Gastronomen gab es in den letzten zwei Jahren wenig gute Nachrichten. Mit dem Beginn der Pandemie und der Verschärfung der Massnahmen häuften sich die Schreckensbilder. Experten und Beizerinnen gingen davon aus, dass viele Betriebe den Lockdown nicht überleben werden.

Als Basel-Stadt im November 2020 dem Bundesrat zuvor kam und im Alleingang einen Beizen-Lockdown beschloss, sagte Maurus Ebneter, der Präsident des Wirteverbands Basel-Stadt, gegenüber der bz: «Es geht jetzt um die Existenz eines jeden einzelnen Betriebs. Die Leute kämpfen um ihr Überleben.» Raphael Wyniger, Präsident des Basler Hotelier-Vereins, formulierte es sogar noch dramatischer: «Viele Restaurants, Cafés und Hotels stehen unmittelbar vor dem Aus.» Jetzt, ein Jahr später kommt die gute Nachricht: So schlimm wie befürchtet, hat es die Gastrobranche nicht getroffen. Der Grund dafür liegt nach Einschätzungen von Ebneter zum Grossteil bei den finanziellen Unterstützungsleistungen. «Ohne staatliche Hilfen wäre es schlimm ausgegangen. Die Härtefallprogramme haben viele Existenzen gerettet. Sie haben einen Kahlschlag verhindert.» Auch die Kurzarbeit, die Corona-Erwerbsersatzentschädigung und die kantonale Mietzinshilfe seien für die Betreibenden hilfreich gewesen, lobt Ebneter die Massnahmen. Die Vielfältigkeit bei den finanziellen Unterstützungen habe dazu geführt, dass wenige Betriebe durch die Maschen gefallen sind. Gemäss Brigitte Meyer vom Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt wurden in Basel-Stadt bisher 60,1 Millionen Franken Härtefallunterstützungen an Betriebe im Bereich Gastronomie ausbezahlt. Das entspricht 34 Prozent aller Härtefall-Unterstützungen. Hinzu kommen Bürgschaften in der Höhe von 4,9 Millionen Franken, womit die Branche einen Anteil von 48 Prozent aller Bürgschaften erhalten hat.

Der Tiefpunkt war der zweite Lockdown

Die düsteren Prognosen seien in einer Zeit der Ungewissheit getroffen worden, sagt Ebneter nun. Der kantonale Lockdown Ende November 2020 sei für seine Branche der bisherige Tiefpunkt der Pandemie gewesen. «Die Verzweiflung war gross. Den ersten Lockdown konnten viele noch einigermassen wegstecken und mit Reserven oder Versicherungsleistungen ausgleichen.» Die erneuten Schliessungen und die Unsicherheit darüber, wann die Massnahmen wieder gelockert werden, hätten dann aber nicht nur gewaltige finanzielle Schäden angerichtet, sondern auch stark an den Kräften der Gastronomen und ihren Mitarbeitenden gezerrt. Darin sieht Ebneter eine Quelle für weitreichende Folgen in der Gastronomie: «Die Spuren werden noch lange sichtbar sein», sagt er und präzisiert: «Viele Wirtinnen und Wirte, aber auch viele der Angestellten fragen sich, ob es Sinn macht, auf eine Branche zu setzen, die ständig von massiven behördlichen Einschränkungen bedroht ist.» Einen Einfluss auf die instabile Lage der Gastronomie haben auch Entwicklungen, die durch die Pandemie beschleunigt wurden, wie die grössere Verbreitung von Homeoffice und Online-Kongressen.

Rasche Digitalisierung und grosse Solidarität

Die beschleunigte Digitalisierung hat in der Gastronomie aber auch positives bewirkt. So haben beispielsweise viele Restaurants und Bars ihren Webauftritt überarbeitet, sind auf ihren Social-Media-Kanälen aktiver geworden und haben auf digitale Reservierungssysteme umgestellt. Auch das Angebot im Bereich Take-away und Lieferdienst hat sich erweitert. Das und die grosse Solidarität der Baslerinnen und Basler mit ihren Lieblingslokalen, seien positive Erfahrungen, die in den vergangenen Monaten gezogen werden konnten, reflektiert Ebneter.

Nun, Ende Januar ist aber noch nicht alles überstanden. Die Verunsicherung in Teilen der Bevölkerung sei immer noch gross und viele potenzielle Kunden sähen von Reservierungen für Anlässe ab: «Bei grösseren Gruppen ist das Risiko sehr gross, dass dann doch ein paar Personen in Isolation oder einige nicht geimpft sind», so Ebneter. Die Äusserungen von Bundesrat Alain Berset, die Zertifikatspflicht könnte bereits Mitte Februar fallen, gäbe der Branche Hoffnung. Sicher ist die Aufhebung der Massnahmen aber noch nicht. Besonders aus Basel gibt es auch kritische Stimmen dazu: «Wir sind aus epidemiologischer Sicht der Meinung, dass es nun nicht mehr viel Zeit benötigt, um die Auswirkungen der Omikron-Welle auf die Hospitalisationen besser einschätzen zu können. Diesen Vorteil sollten wir nun nicht aus der Hand geben. Zu rasche Lockerungen könnten dazu führen, dass die Fallzahlen rasch wieder ansteigen», sagt der designierte Kantonsarzt Simon Fuchs gegenüber der bz.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen