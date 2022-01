Wegen Maskenpflicht: Baselbieter Eltern drohen mit Homeschooling

Coronamassnahmen Wegen Maskenpflicht: Baselbieter Eltern drohen an Demo mit Homeschooling Sie würden ihre Kinder aus der Schule nehmen und daheim unterrichten, berichten mehrere Teilnehmer der Elterndemo in Liestal der bz. Doch in beiden Basel ist das nicht so einfach. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 04.01.2022, 05.00 Uhr

Sie rief und viele kamen: Caroline Jockel. Nicole Nars-Zimmer

«Wir sind das Volk», skandieren die schätzungsweise 300 Eltern und Kinder vor dem Regierungsgebäude in Liestal. Sie alle sind an diesem Montagmorgen um acht Uhr in die Baselbieter Kantonshauptstadt gepilgert, um gegen die in beiden Basel neu geltende Maskenpflicht ab der ersten Primarklasse sowie die obligatorischen wöchentlichen Coronatests zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hatte Caroline Jockel. Die Seltisberger Lehrerin und Mutter, die schon lange im Verein Eltern für Kinder gegen die Schutzmassnahmen an den Schulen kämpft, zeigte sich überwältigt vom Aufmarsch und rief unter lautem Jubel in die Menge:

«Ich habe gelesen, dass es nur 3,5 Prozent der Bevölkerung braucht, um eine Veränderung herbeizuführen. Und diese 3,5 Prozent sind jetzt heute hier.»

Etwas später, als sich der friedliche Protestzug auf seiner von der Stadt Liestal bewilligten Route in Bewegung gesetzt hatte, gab sich Jockel gegenüber der bz etwas zurückhaltender: «Ob all unsere Aktionen wirklich die Veränderung bringen, die wir uns wünschen, steht in den Sternen. Doch steter Tropfen höhlt den Stein. Ich bin schon lange hier und werde nicht aufhören.»

Homeschooling-Anfragen haben in Baselland zugenommen

Was auffiel: Viele Eltern brachten wie von Jockel gewünscht ihre Kinder an die Demo mit. Dass Baselland im Gegensatz zu Basel-Stadt das neue Jahr im Fernunterricht startet, dürfte bei der Mobilisierung geholfen haben. Ob aber alle teilnehmenden Kinder bei der Wiederaufnahme des Präsenzunterrichts gegen Ende Woche in der Schule erscheinen, ist unsicher. Im Gespräch mit der bz gaben mehrere Eltern an, ihre Kinder aus der Schule zu nehmen und privat zu unterrichten, sollten die Schulleitungen auf der Maske bestehen. Eine Mutter zweier Primarschüler hielt fest:

«Wir sind schon viele und tun uns zusammen. Dann bezahlen wir gemeinsam Privatlehrer. Dagegen kann die Schule nichts tun.»

Auffallend viele Kinder waren bei der Demonstration dabei. Nicole Nars-Zimmer

Während das Basler Erziehungsdepartement (ED) auf Anfrage betont, seit Beginn der Pandemie «keine oder praktisch keine Anträge auf Homeschooling wegen Corona» erhalten zu haben, heisst es bei der Baselbieter Bildungsdirektion (BKSD): «Die Anfragen bezüglich privater Schulung haben zugenommen.» Die neusten Verschärfungen dürften sich dabei aber in beiden Kantonen erst in den kommenden Wochen statistisch niederschlagen.

Basel-Stadt kennt andere Privatunterricht-Regeln als Baselland

Doch was für Regeln gelten überhaupt, wenn man sein Kind aus der Regelschule nehmen will? In Basel-Stadt genügt laut ED ein Antrag an die Volksschulleitung. Gemäss Schulgesetz müssen aber «nachweisbar besondere Gründe vorliegen, dass ein Unterrichtsbesuch nicht möglich ist». Die Begründung «will Maske nicht anziehen», reiche sicher nicht aus, so das ED. Eine Bewilligung werde längstens für ein Jahr erteilt. Interessant: Erst ab dem zweiten Jahr muss die unterrichtende Person ein Lehrdiplom vorweisen.

In Baselland beendet BKSD-Sprecher Michael Lehner die Hoffnungen vieler Eltern mit einem Satz:

«Innerhalb eines laufenden Schuljahres kann kein Wechsel zu einer privaten Schulung stattfinden.»

Gemäss der Verordnung über die private Schulung müssen in Baselland auch von Anfang an Eltern oder Privatlehrer ein Lehrdiplom haben. Zudem gilt eine Obergrenze von acht Kindern, ansonsten muss eine Privatschule gegründet werden. Diese würde dann wieder den kantonalen Covid-Bestimmungen unterliegen – und müsste die Maskenpflicht ab der ersten Primar umsetzen.

Nur vereinzelt Zwischenfälle an Basler Schulen Während die Baselbieter Schülerinnen und Schüler den Unterricht im neuen Jahr von zu Hause aus begannen, startete der Stadtkanton die Schule am Montag vor Ort. Das bedeutet: Maskenpflicht für Kinder ab der ersten Klasse und obligatorische Pool-Tests. Die Massnahmen haben erwartungsgemäss funktioniert, sagt Simon Thiriet, Mediensprecher des Erziehungsdepartements zum ersten Schultag. Nur vereinzelt sei es zu Zwischenfällen gekommen. Es habe sich gezeigt, dass erklärende Gespräche in den meisten Fällen geholfen haben. Diese Erfahrung hat auch Matthias Henke gemacht, wie er auf Anfrage sagt. Der Schulleiter des Sevogelschulhauses weiss, dass die Maskentragpflicht besonders für die Erstklässler schwierig sei. «Aber der Einschnitt wäre grösser, wenn sie die Schule gar nicht mehr in Präsenz besuchen könnten. Es ist ein nötiges Übel, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten». (elk)

