Coronapandemie Das ist der Impffahrplan in der Region – und so kommen Sie im Baselbiet schneller an einen Termin In den nächsten Monaten soll es mit dem Impfen vorwärts gehen. Im Baselbiet gibt es einen Trick, um schneller an einen Termin zu kommen.

Warten auf den Piks: Bis Ende Juni sollen in beiden Basel alle Impfwilligen die erste Spritze erhalten haben. Peter Klaunzer / KEYSTONE

Die Meldung sorgte für Aufsehen: Erst im Verlauf des Monats Juni soll im Kanton Basel-Stadt die breite Bevölkerung – Personen unter 65 Jahren ohne Risiko-Vorerkrankungen – geimpft werden können. Dies berichtete am Donnerstag Abend die Nachrichtensendung «10vor10» des Schweizer Fernsehen. Im Baselbiet solle die Gruppe 5, wie sie nach Impfplan des Bundes klassiert ist, dagegen schon ab Mitte April die erste Spritze bekommen.

Die Meldung ist allerdings mehr als fehlerhaft und zwar gleich in beiden Kantonen. Offenbar wurden auf der Fernsehredaktion die Antworten der beiden Sprecher nur sehr oberflächlich gelesen. «Da gab es ein Missverständnis», sagt Anne Tschudin vom Basler Gesundheitsdepartement. «Korrekt ist, dass bis Ende Juni alle Personen unter 65 Jahren, welche dies möchten, eine erste Impfung erhalten haben.» Wenn die angekündigten Dosen termingerecht eintreffen, sollten bis Ende April alle Impfwilligen über 65 Jahren und Risikopersonen (die Gruppen 1d und 1e), die das wünschen, eine erste Spritze erhalten haben.

Lieferungen werden monatlich grösser

Im besten Fall könnte also im Verlauf des Monats Mai mit dem Impfen der letzten und grössten Bevölkerungsgruppe gestartet werden. Dann werden auch die grossen Impfmengen erwartet. Die voraussichtlichen Impfdosen für BS liegen im April bei rund 37’000, im Mai bei rund 53’000, im Juni bei rund 56’000. Das Gesundheitsdepartement kündigt nun an, man werde eine verfeinerte Detailplanung erstellen, damit für die Bevölkerung zur Planung bald mehr Klarheit herrscht.

Den Impfplan in besserer Auflösung finden Sie hier.

Total wurden in Basel-Stadt bisher 35’843 Impfdosen verabreicht. 15’403 Personen sind komplett geimpft mit Erst- und Zweitimpfung. Weitere 3800 Baslerinnen und Basler haben bereits einen Termin für die Erstimpfung erhalten. Über 50’000 haben sich bereits angemeldet und befinden sich auf der Warteliste. Vorgestern Mittwoch wurden auch die Zweitimpfungen in seinen Alters- und Pflegeheimen abgeschlossen. Damit sind alle Bewohnenden der 42 Pflegeheime, die dies wünschten, komplett geimpft. Der Fokus der mobilen Impfequipen liege nun auf Impfungen in Alterssiedlungen und Wohnformen für ältere Menschen sowie auf Impfungen in Behinderteneinrichtungen.



In Lausen kommt man schneller dran

Im Baselbiet hat mittlerweile ein Sechstel der Bevölkerung über 16 mindestens eine Impfung erhalten, 10 Prozent sind bereits komplett geimpft – alles in allem rund 66’000 Spritzen, die bereits verabreicht wurden. Aktuell wird in zwei Zentren in Muttenz und Lausen geimpft. Am 19. April nimmt in Laufen ein drittes Impfzentrum seinen Betrieb auf.

Auffallend ist dabei, dass sich viele Personen bei der Anmeldung nur Muttenz für die Impfung ausgewählt haben. Während dort die Agenda voll ist, gibt es in Lausen noch Kapazitäten. «Es empfiehlt sich, bei der Anmeldung alle Impfzentren anzuwählen», sagt Roman Häring vom Kantonalen Krisenstab. «Das kann gut zwei bis drei Wochen ausmachen.» Pikant: Obwohl der Kanton Impfberechtigte gar aktiv dazu aufgerufen hat, nach Lausen zu wechseln, haben viele diese Chance ziehen lassen.

First come, first geimpft

Der Impffahrplan im Baselbiet ist praktisch identisch mit demjenigen in der Stadt: «Wenn der Impfstoff wie angekündigt eintrifft, erhalten alle aus der Gruppe 5, die wollen, im Juni sicher einen Impftermin», sagt Häring. Gemäss dem aktuellen Stand hat die der Eidgenössische Kommission für Impffragen innerhalb dieser letzten Gruppe keine weitere Staffelung empfohlen – weder nach Alter noch Beruf, wie immer wieder gefordert wird. Das heisst, es würde nach dem Prinzip «First come, first serve» geimpft. Wer sich früher angemeldet hat, erhält vom System zuerst einen Termin. Verschieben lassen sich die Impftermine, die per SMS mitgeteilt werden, nur bedingt. Man kann sich zwar abmelden, muss dann aber wieder hinten in der virtuellen Warteschlange anstehen.

Unklar ist noch, ab welchem Zeitpunkt die Hausärzte und Apotheken in die Impfoffensive einbezogen werden. In beiden Kantonen laufen zurzeit Pilotprojekte und Abklärungen. «Der Zeithorizont ist abhängig von den Lieferungen unter Einbezug der zugelassenen Impfstoffe», sagt Anne Tschudin.