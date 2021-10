Kanton sieht Potenzial für Verbesserung bei Schutzmassnahmen

Herbstmesse Kanton Basel-Stadt sieht Potenzial für Verbesserung bei Schutzmassnahmen Die langen Warteschlangen vor den Pre-Check Schaltern und den Zugangskontrollen will das Präsidialdepartement reduzieren. Helena Krauser Jetzt kommentieren 25.10.2021, 18.01 Uhr

Das Besucheraufkommen war am Wochenende hoch. Nicole Nars-Zimmer

Dank dem wunderschönem Wetter startete die Herbstmesse am vergangenen Wochenende direkt mit einem Härtetest. Die Plätze waren voller Menschen und vor den Pre-Check Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Der Kanton erhebe keine genauen Zahlen, aber aus der Erfahrung wisse sie, dass an einem schönen Herbstwochenende rund Hunderttausend Besucherinnen und Besucher an die sieben Messestandorte im Gross- und Kleinbasel kommen, sagt Sabine Horvath vom Präsidialdepartement Basel-Stadt.

Sie sei grundsätzlich sehr zufrieden mit dem Messestart sagt sie und fügt an: «Aber wir wissen auch, wo wir uns noch verbessern können.» So wolle man einerseits schauen, ob der Personalbestand bei den Pre-Checks erhöht werden muss, um die Wartezeiten vor den Schaltern zu verringern. Zurzeit müsste man jeweils rund 15 Minuten anstehen. Ausserdem sagt Horvath, prüfe das Präsidialdepartement, ob es sinnvoll wäre, mit Beschilderungen die Warteschlangen bei der Zugangskontrolle besser zu koordinieren. «Allenfalls könnte es sinnvoll sein, eine Schlange für die Besuchenden mit Bändeli und eine für diejenigen, die das Zertifikat noch zeigen müssen, zu haben», so Horvath.

Die Umsetzung des Schutzkonzepts würde durch die interdepartementalen Kontrollteams überprüft, zudem versuche man gemachte Erfahrungen an jedem weiteren Messetag einfliessen zu lassen und auch punktuelle Anpassungen vorzunehmen.

Zugang wurde zeitweise gesperrt

Gemäss Horvath hatten die Besucherinnen und Besucher sehr viel Verständnis für die Massnahmen und waren auch sehr gut darüber informiert. Trotzdem werde weiterhin viel Wert auf eine «breit angelegte Kommunikationsarbeit» gelegt. Das Angebot der Pre-Check Bändeli sei rege genutzt worden. «Es wurden bereits mehrere Zehntausend Bändeli herausgegeben, der grösste Teil davon sind die Wochenbändeli für die geimpften und genesenen Personen», so Horvath.

Am Samstagabend und Sonntagnachmittag habe der Zugang zu einzelnen Plätzen aus Sicherheitsgründen kurzzeitig gesperrt werden müssen. Die Sperrung betrug jeweils 15 Minuten. Die Einschätzung darüber, wann keine neuen Besucherinnen und Besucher mehr auf den Platz gelassen werden dürfen, obliegt jeweils den anwesenden Sicherheitsfachleuten, erklärt Horvath: «Es finden keine Besucherzählungen statt. Diese Zugangsbeschränkungen werden nach Augenmass vorgenommen.»

Besonders am Petersplatz, wo keine Zertifikatspflicht gilt, war das Besucheraufkommen am Wochenende sehr hoch. Die maximale Anzahl an zugelassenen Besucherinnen und Besuchern auch dort zu beschränken, sei aber kein Thema, sagt Horvath. Sie schätzt, dass am Petersplatz ungefähr gleich viel Personen waren, wie in den Jahren vor Corona.

Petition gegen Zertifikatspflicht eingereicht

Eine vollständige Abkehr von der Zertifikatspflicht fordert die Petition mit dem Titel «Herbschtmäss fir alli und jeede». Gemäss dem Verfasser würde die Herbstmesse fälschlicherweise als «Grossveranstaltung» anstatt als «Publikumsmesse» eingeschätzt. Aus diesem Grund sei es nicht rechtens, den Zugang von einem Zertifikat abhängig zu machen. Die Onlinepetition mit 1067 Unterstützenden, rund 700 von ihnen kommen aus Basel-Stadt und Baselland, wurde am Montag eingereicht. Dazu sagt Horvath: «Wir haben die Petition zur Kenntnis genommen. Der Regierungsrat wird diese zu gegebener Zeit beantworten.»

Wer nicht geimpft oder genesen ist, kann das nötige Zertifikat für die Herbstmesse auch mit einem negativen Coronatest erhalten. Am vergangenen Donnerstag, Freitag und Samstag waren die Testzentren in Basel dementsprechend etwas besser besucht. Im Schnitt wurden rund 260 Test mehr pro Tag gemacht als in der Vorwoche. Am Freitag waren es beispielsweise 1804 anstatt 1666 Tests.