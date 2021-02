Coronavirus Anthroposophen sollen sich impfen lassen Die medizinische Sektion am Goetheanum spricht eine Corona-Impfempfehlung aus. Auf ihren Gründungsvater Rudolf Steiner kann sie sich nur partiell berufen. Christian Mensch 15.02.2021, 05.00 Uhr

«Eine Impfung gegen Sars-CoV-2 ist ein wichtiges Element zur Eindämmung der Covid-19-Pandemie.» Zu diesem Satz hat sich die internationale Vereinigung anthroposophischer Ärztegesellschaften und die medizinische Sektion am Goetheanum durchgerungen. In einer Medienmitteilung, die vor allem an die eigene anthroposophische Gemeinde gerichtet ist, heisst es: «Die bisherigen Zulassungsstudien zu den aktuell in den USA und der EU zugelassenen Impfstoffe zeigten nach ihrer Einschätzung nach zweimaliger Impfung gute Wirksamkeits- und Sicherheitsdaten.»

Diese Stellungnahme dürfte in der Community nicht durchgängig auf Zustimmung stossen. Zum einen gehört eine starke Impfskepsis zu den Merkmalen der von Rudolf Steiner begründeten Bewegung. Zum anderen zählen manche Anthroposophen zum Stammpublikum der von rechten Kreisen und verschwörungsanfälligen Personen dominierten Demonstrationen gegen staatliche Corona-Schutzmassnahmen.

Die Suche bei Rudolf Steiner nach der richtigen Haltung

Anthroposophische Medizin würdigt nicht zum ersten Mal den Beitrag von Impfungen zur weltweiten Gesundheit und als wichtige Massnahme zur Vermeidung lebensbedrohlicher Erkrankungen. Von anthroposophisch ausgebildeten Ärzten wird auch erwartet, dass sie im Einklang mit der jeweiligen nationalen Rechtsgebung handeln. Doch seit dem Ausbruch der Pandemie ringt die Bewegung um eine richtige Haltung.

Da über allem das Wort Steiners zählt, wurde sein umfangreiches Gesamtwerk nach Anhaltspunkten durchforstet und die gefundenen Bruchstücke zu einem Buch mit dem Titel «Rudolf Steiner zum Corona-Rätsel» zusammengefasst. Auch die betriebseigene Freie Hochschule für Geisteswissenschaft hat sich – nach der coronabedingten Schliessung des Goetheanums – in Klausur begeben und das Resultat ihrer Reflexionen als «Perspektiven und Initiativen zu Coronazeiten» in Buchform publiziert.

Die Legitimation, um für eine Corona-Impfung zu werben, ziehen die anthroposophischen Mediziner letztlich aus Steiners Diktum, das er im Zusammenhang mit einer Pockenepidemie gemacht hat: «Da muss man eben impfen. Es bleibt nichts anderes übrig.» Er wandte sich dabei explizit gegen die absoluten Impfgegner, gegen das «fanatische Sichstellen gegen diese Dinge», wie Steiner formulierte.

Steiner glaubte an Placebowirkung von Pockenimpfung

Mit der Berufung auf Steiner geraten die anthroposophische Ärzte in ein Dilemma und hören nach den ersten Sätzen meist auf, weiter den Gründungsvater zu zitieren. Eingefleischte Impfgegner werden jedoch auf die Fortsetzung von Steiners Ausführungen verweisen. Denn dieser ergänzte: Es solle nicht etwa aus medizinischer Einsicht geimpft werden, sondern vielmehr aus «allgemein anthroposophischen Gründen». Nach Steiners Überzeugung sollte die Schulmedizin nicht bekämpft, sondern durch geistige Dimensionen ergänzt und so überwunden werden. Oder in seinen Worten:

«Wir wollen durch Einsicht die Dinge im Grossen anders machen.»

Sofern der Impfstoff nicht aus Tieren gewonnen wird, habe ein Steiner-Schüler durch eine Impfung nichts zu befürchten, beruhigte Steiner. Er sagte an anderer Stelle: «Sehen Sie, wenn man jemand impft, und man hat den Betreffenden als Anthroposophen und erzieht ihn anthroposophisch, so schadet es nicht.» Problematisch sei eine Impfung für Nicht-Anthroposophen: «Es schadet nur denjenigen, die mit vorzugsweise materialistischen Gedanken herangewachsen.» Für diese werde das Impfen zu «einer Art ahrimanischer Kraft». Damit bezeichnete Steiner alles Niedere oder Teuflische. Der Pockenimpfung, mit der sich Steiner beschäftigte, unterstellte er eine Placebowirkung. Es sei nämlich «durchaus nicht ausgeschlossen, dass der Glaube, dass die Impfung hilft, eine unberechenbar grosse Rolle spielt».

Steiner: Ansteckungsgefahr lasse sich vermeiden

Die anthroposophischen Mediziner, die ihre Corona-Impfempfehlung ausgesprochen haben, versuchen mit zusätzlichen Forderungen eine Brücke zu schlagen: Eine Impfung müsse zum einen auf Freiwilligkeit beruhen und auch eine indirekte Impfpflicht sei auszuschliessen. Dies sei einerseits ein Grundrecht, andererseits eine Voraussetzung für eine «ausreichend hohe Akzeptanz in der Bevölkerung».

Zum anderen solle die Impfung von einer «umfassenden Stärkung der Resilienz» begleitet sein. Es seien dies Massnahmen zur Förderung der Gesundheit wie der individuellen Widerstandsfähigkeit. Georg Soldner, stellvertretender Leiter der medizinischen Sektion am Goetheanum, lässt sich mit den Worten zitieren:

«Ernährung, psychologische und soziale Faktoren müssen mitberücksichtigt werden, da die Pandemie nicht nur eine virologische Herausforderung darstellt.»

An dieser Stelle verzichten die anthroposophischen Mediziner darauf, Rudolf Steiner zu zitieren. Denn dieser gab an, er habe sich als 22-Jähriger bewusst der Gefahr einer Pockeninfizierung ausgesetzt. Doch er habe «den an Pocken Erkrankten wahrgenommen wie ein Stein oder einen Strauch, dem gegenüber man gar keine weiteren Furchtgefühle noch sonst psychische Regungen hat». Auf diese Weise lasse sich die «Ansteckungsgefahr in hohem Masse» vermeiden.