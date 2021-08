Coronavirus Spucktests an Schulen zeigen auch in Basel-Stadt Wirkung Nachdem im Baselbiet Schulklassen reihenweise positive Speicheltests festgestellt wurden, liegen nun auch die ersten Resultate im Stadtkanton vor. Elodie Kolb 19.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Basel bald auch auf Sekundarstufe: repetitive Spucktests in Schulen. Symbolbild: Keystone

Seit Montag sind die Schülerinnen und Schüler beider Basel wieder in der Schule, eine Maskenpflicht gilt nicht mehr. Das, obwohl die Kinder und Jugendlichen gerade aus den Sommerferien kommen, in denen wohl der eine oder andere ins Ausland gefahren ist. Wenig überraschend dominiert derzeit die Ansteckungsquelle Ferien mit 35 Prozent der nachvollziehbaren Infektionen im Stadtkanton. Dies ist dem neusten Coronabulletin des Gesundheitsdepartements zu entnehmen. Mit Pooling-Tests sollen dafür Infektionen möglichst früh und schnell nachvollzogen werden. Bereits im Baselbiet zeigten erste Pooling-Tests ihre Wirkung: In 18 Klassen wurden durch die Spucktests Covid-Infektionen nachgewiesen.

Wie das Gesundheitsdepartement auf Anfrage mitteilt, spuckten die Schülerinnen und Schüler von 179 Klassen in insgesamt 13 Basler Primarschulen ins Röhrchen. Auch hier konnten dadurch positive Fälle aufgedeckt werden: Fünf Klassen, in fünf verschiedenen Schulhäusern, wiesen positive Proben auf. Während im Baselbiet rund 6 Prozent der Pools positiv waren, waren es in Basel-Stadt damit rund 2,8 Prozent. Es seien dann auch weniger gewesen als erwartet, so Valentin Kressler, Sprecher vom Gesundheitsdepartement.

Ab nächster Woche gibt es auch auf Sekstufe Spuck-Tests

Die Schülerinnen und Schüler dieser Klassen mussten sich nun Einzeltests unterziehen, um die positiven Fälle zuordnen zu können. Wer und wie viele Personen nun in Quarantäne müssen, könne man allerdings noch nicht sagen, schreibt Kressler. Die Einzeltests liefen noch und die Quarantänebestimmung werde erst im Nachgang entschieden. Es werde in jedem Fall ein detailliertes Contact-Tracing durchgeführt, allfällige Massnahmen werden, so Kressler, individuell festgelegt.

Flächendeckend getestet werde bisher im Stadtkanton in den Primaschulen. Ab nächster Woche sollen auch die Sekundarstufen getestet werden. Kressler schreibt, es gehe bei ersten Klassen auf Sekstufe diesen Freitag los, «um die Prozesse zu testen».

Das Gesundheitsdepartement schliesse wegen des Wegfalls der Maskenpflicht nicht aus, dass die Infektionszahlen erneut zunehmen. «Deshalb versucht man die Infektionsketten so rasch wie möglich mit den Tests zu unterbrechen. Allenfalls müssen wieder strengere Massnahmen eingeführt werden.» Die Entscheidung dennoch auf die Masken zu verzichten, sei mit diversen Expertinnen und Experten «eingehend diskutiert» worden. Dabei seien vornehmlich pädagogische Aspekte mit epidemiologischen abgewogen worden.

Baselbiet froh über Breites Testen

Auch am Dienstag wurden im Baselbiet erneut positive Pools festgestellt: Bei 538 getesteten Klassen waren 16 Pools positiv. Davon betroffen seien diverse Bildungsinstitutionen. So sagt Roman Häring vom kantonalen Krisenstab auf Anfrage. Wie viele Infektionen und wie viele Personen in Quarantäne seien, könne er noch nicht sagen, «jedenfalls gibt es gemäss aktuellem Stand keine Häufung von positiven Befunden pro Klasse», so Häring.

Auch im Baselbiet gebe es keine Allgemeinquarantäne. Das heisst: Wenn eine Person positiv getestet wurde, schaut man zunächst auf die Kontakte und entscheidet dann, wo eine Quarantäne angebracht wäre. Häring betont aber auch:

«Wir sind sehr froh, dass wir das Instrument Breiten Testen Baselland haben. Dieser Sensor hilft uns Personen mit COVID-19 sehr rasch zu erkennen. Dadurch können wir auch sehr schnell reagieren und die Virus-Verbreitung eindämmen.»