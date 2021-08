Impfen in Apotheke oder Arztpraxis: Kommen beide Basel zu spät?

Coronavirus Bald können sich auch Baselbieter und Basler beim Hausarzt oder in der Apotheke impfen lassen: Doch kommt es zu spät? Ab kommendem Montag bieten 15 Baselbieter Arztpraxen und Apotheken die Covid-19-Impfung an. Weitere sollen erst im September folgen. Dann startet auch Basel-Stadt. Das Timing stösst bei der Hausärzte-Vereinigung auf Kritik. Michael Nittnaus 11.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In anderen Kantonen kann man sich teils schon seit Monaten beim Hausarzt gegen Corona impfen lassen. Alex Spichale

Die Zahl liess aufhorchen: Ab dem 16. August solle man in Baselland in 50 bis 60 Apotheken und Arztpraxen gehen können, um sich gegen Covid-19 impfen zu lassen, sagte Roman Häring, Sprecher des kantonalen Krisenstabs, vor einer Woche in der bz. Dies, um näher bei den Leuten zu sein als nur mit den drei Impfzentren in Muttenz, Lausen und Laufen. So soll die bei rund 50 Prozent stagnierende Impfquote gesteigert werden.

Gestern Dienstag veröffentlichte der Kanton nun die Liste der teilnehmenden Anbieter. Statt 60 umfasst sie zwölf Adressen, je sechs Arztpraxen und Apotheken. Auf Nachfrage präzisiert Häring, dass drei weitere Arztpraxen mit an Bord seien, aber nicht namentlich genannt werden wollen, da sie sich auf ihre eigenen Patienten konzentrieren.

Ab 16. August: Diese Arztpraxen bieten die Coronaimpfung an Hausarztpraxis Reigoldswil, Unterbiel 26, 4418 Reigoldswil

Praxis im Brühl, Gewerbestrasse 3, 4416 Bubendorf

Praxis Lausen, Ergolzstrasse 52, 4415 Lausen

Praxis Letten, Binningerstrasse 94, 4123 Allschwil

Steinbühl Praxis, Steinbühlallee 212, 4123 Allschwil

Praxis am Bach, Ergolzstrasse 13, 4460 Gelterkinden

Auch in diese Baselbieter Apotheken können Sie ab Montag gehen: Amavita Apotheke Paradies, Spitzwaldstr. 215, 4123 Allschwil

Amavita Apotheke Schneeberger, Bachweg 1, 4144 Arlesheim

Apotheke Gelterkinden Handschin, Poststrasse 9, 4460 Gelterkinden

Bahnhof Apotheke Liestal, Bahnhofplatz 11, 4410 Liestal

Dropa Apotheke Laufen, Bahnhofstrasse 11, 4242 Laufen

Lindenapotheke Füllinsdorf, Hauptstrasse 2, 4414 Füllinsdorf

Was ist geschehen? «In dieser ersten Rollout-Phase starten wir extra in kleinerem Kreis. Wir wollen erste Erfahrungen sammeln, schauen, wie gross die Nachfrage ist und ob die Prozesse funktionieren», sagt Häring. Es stimme nach wie vor, dass rund 60 Anbieter ihr Interesse signalisiert hätten, mitzumachen. Diese wolle man in zwei weiteren Rollout-Schritten im September und Oktober berücksichtigen.

In anderen Kantonen hören Arztpraxen schon wieder auf

Dass Interessenten nun vertröstet werden, löst bei einigen Bedauern aus: «Wir wären eigentlich ready. Das einzige, das noch fehlt, ist die Bewilligung durch den Kanton», sagt etwa Stephan Locher, Geschäftsführer der Toppharm-Apotheke Dorenbach in Binningen. Häring betont, dass die Selektion der Standorte gemeinsam mit der Baselbieter Ärztegesellschaft sowie dem Basellandschaftlichen Apothekerverband vorgenommen werde. Beide Verbände waren gestern für eine Stellungnahme nicht erreichbar.

Dass Baselland erst kommenden Montag und Basel-Stadt gar im September Coronaimpfungen in Arztpraxen und Apotheken zulässt, sieht die Hausärzte-Vereinigung beider Basel (VHBB) kritisch. Schliesslich kennen Kantone wie Zürich, Aargau oder Solothurn dieses Angebot schon seit dem Frühling oder Sommeranfang. VHBB-Präsident Stefan Kradolfer sagt:

«Die beiden Basel sind spät dran und ihr Timing ist seltsam.»

Denn bereits stellen viele Arztpraxen in anderen Kantonen die Impfungen wieder ein – mangels Nachfrage. «Der grosse Nachfragesog ist mittlerweile durch», bestätigt Häring. Da interessierte Betriebe eine Mindestmenge an Impfstoff beziehen müssen und ein geöffnetes Fläschchen Moderna, das für elf Impfdosen reicht, innert eines Tages verbraucht werden muss, ist die Hürde für einige Praxen hoch. Kradolfer appelliert denn auch, dass sich die Hausärzte vernetzen und ihre impfwilligen Patienten zu den teilnehmenden Kollegen schicken.

Schliesst Basel-Stadt das Impfzentrum im November?

Die Kritik, dass man eher spät dran sei, könne er nachvollziehen, so Häring. Aber: «In der Anfangsphase der Coronaimpfungen war es uns wichtig, die Verteilung gut steuern und rasch viele Personen impfen zu können. Das ging in den Impfzentren am besten.» Nun sieht die Strategie vor, die Zentren in Lausen und Laufen im September zu schliessen. In Basel-Stadt teilt das Gesundheitsdepartement zwar mit, dass man das Impfzentrum am Messeplatz nicht schliessen wird. Felix Eymann, Präsident der Medizinischen Gesellschaft Basel, spricht gegenüber der bz aber vom Ziel des Kantons, das Zentrum bis Ende November dicht zu machen. Ab dann wolle man voll auf Impfungen in Arztpraxen und Apotheken setzen.

«Wir richten uns an jene Impfwilligen, die nicht in ein grosses Zentrum wollen, daher glaube ich, dass wir die Impfquoten nochmals erhöhen können»,

sagt Kradolfer. Deshalb sei es wichtig, dass Arztpraxen und Apotheken nun auch in beiden Basel bald loslegen könnten. Für Kradolfer gilt hier das Motto: «Besser spät als nie.»

Kradolfer weiss in Basel-Stadt von einem knappen Dutzend Arztpraxen, die im September an Bord seien. «In der Stadt braucht es auch nicht so viele wie auf dem weitläufigen Land», merkt Eymann an. Am Geld kann die geringe Teilnahme derweil nicht liegen: In beiden Basel erhalten Anbieter 50 Franken pro Impfung – das Doppelte des Bundesbeitrages.