Regierungsrat spricht sich für konsequentere Massnahmen aus

Coronavirus Basler Regierungsrat spricht sich für verschärftere Massnahmen aus Die Regierung geht davon aus, dass es sich beim aktuell geltenden Bundesratsentscheid zu den Coronamassnahmen nur um einen Zwischenschritt zu weiteren Massnahmen handelt.

Die Basler Regierung hält an den konsequenteren Massnahmen im Vergleich zu den Empfehlungen des Bundesrats fest. In einem weiteren bundesweiten Beschlusspaket würde sich der Regierungsrat in gewissen Bereichen eine 2G-Pflicht inklusive Maskenpflicht wünschen. Symbolbild: Gaetan Bally / KEYSTONE

Der Kanton Basel-Stadt hat als einer der wenigen Kantone die vom Bundesrat empfohlenen Massnahmen schärfer umgesetzt als verlangt. In einer Medienmitteilung vom Dienstag bezieht der Regierungsrat erneut Stellung zu den aktuell geltenden und möglicherweise noch folgenden Massnahmen. Die Regierung sei zum Schluss gekommen, die geltende kantonale Regelung unverändert zu belassen und die Bundesregelung im abweichenden Bereich nicht zu übernehmen.

Die vom Bundesrat am Freitag erlassenen Massnahmen seien vor dem Hintergrund einer bedenklichen epidemiologischen Entwicklung nicht ausreichend, weshalb man sie auch nicht so übernommen habe. Ein weiterer Bundesratsentscheid sei absehbar und die derzeitigen Massnahmen somit wohl nur ein Zwischenschritt. Nur eine hohe Impfquote in Kombination mit einer konsequenten Maskenpflicht könne einen weiteren Anstieg der Fallzahlen verhindern.

Der Regierungsrat spreche sich deshalb für ein bundesweites Massnahmenpaket aus, welches in gewissen Bereichen eine 2G-Pflicht inklusive Maskenpflicht beinhalte.

Unterstützungsprogramm wird erarbeitet

Die von den Massnahmen besonders betroffenen Betriebe sollen finanziell unterstützt werden. Bei den Veranstaltern mit Live-Acts könne die Unterstützung durch das Kulturprogramm dank des aktuellen Beschlusses im Bundesparlament weitergeführt werden. Für die anderen Betriebe werde der Kanton ein neues Unterstützungsprogramm erarbeiten.

Das Erhalten der kantonalen Massnahmen erachtet die Regierung auch im Hinblick auf die Lage an der Grenze für sinnvoll. Baden-Württemberg und das Elsass hätten niedrigere Inzidenzen und dennoch strengere Massnahmen. Basel soll nicht zur Ausweichdestination für Einkäufe und Freizeitaktivitäten von Menschen aus Frankreich und Deutschland werden. Die Diskrepanz der jeweiligen Regelungen solle nicht zu gross werden.

