Coronavirus Die Ausfälle beim Personal machen dem Unispital Basel zu schaffen: «Die Kapazitätsgrenze ist erreicht» Die Anzahl der Coronapatientinnen und Patienten in den Spitälern steigt in Basel seit einigen Tagen wieder an. Auch auf den Intensivstationen sind wieder mehr Betten belegt. Die Spitäler sind gezwungen, zu reagieren. Das Hauptproblem: Die Ausfälle beim Personal. Lea Meister Jetzt kommentieren 24.03.2022, 15.41 Uhr

Das Unispital Basel kämpft mit Personalausfällen. Nicole Nars-Zimmer

Im Kanton Basel-Stadt sind am Donnerstag, 24. März, 161 Personen mit dem Coronavirus hospitalisiert. Zum Vergleich: Vor einer Woche waren es noch 130 Personen. Auf der Intensivstation liegen 11 Personen, gleich viele wie vor einer Woche.

Die Lage am Universitätsspital Basel sei derzeit sehr herausfordernd, bestätigt Mediensprecher Nicolas Drechsler auf Anfrage. Vor allem, weil hohe Ausfälle beim Personal dem Spitalgeschehen zu schaffen machten. «Die Zahlen scheinen sich sowohl bei den Hospitalisationen, als auch bei den Ausfällen zu stabilisieren, aber aktuell ist es sehr angespannt», so Drechsler.

Daten: Kanton Basel-Stadt

Notfallstation kommt an ihre Grenzen

Die Kapazitätsgrenze sei erreicht und nicht dringliche Eingriffe müssten wieder verschoben werden. Im Unterschied zu früheren Coronavirus-Wellen sei aber nicht in erster Linie die Intensivstation am Limit, sondern die Normalstationen. «Aufgrund der Personalausfälle durch Coronainfektionen können die normalen, sehr hohen Pflegestandards nur noch knapp aufrechterhalten werden», fügt Drechsler an.

Besonders die Notfallstation komme derzeit regelmässig an ihre Kapazitätsgrenze, da zwei Drittel aller Patientinnen und Patienten über die Notaufnahme ins Unispital gelangten. Das gelte auch für Coronapatientinnen und -patienten.

Viele Patienten liegen «mit» und nicht «wegen» Corona im Spital

In den letzten Tagen sei die Zahl der Hospitalisierten derart angestiegen, dass es gar bei den Stellplätzen für Betten knapp geworden sei. Eine Aufstockung des Personals sei indes keine Option, da der Arbeitsmarkt komplett ausgetrocknet ist.

Selbstverständlich liegen nicht alle Patientinnen und Patienten auf der Normalstation wegen des Coronavirus im Spital, allerdings sind derzeit etwa 50 Prozent aller Personen auf der Normalstation mit Corona infiziert. Sie liegen also «mit» Corona und nicht wegen Corona im Spital. Am Aufwand der Behandlung ändere das aber wenig, so Drechsler, denn isolieren müsse man die angesteckten Patienten trotzdem.

Situation im Baselbiet etwas weniger angespannt

Etwas weniger angespannt sieht die Lage im Baselbiet aus. Von derzeit 44 Hospitalisierten liegen drei auf der Intensivstation. Vor einer Woche waren 46 Personen hospitalisiert, wovon vier auf der Intensivstation lagen. Die Zahlen stagnieren also etwas stärker als im Stadtkanton.

Daten: Kanton Baselland

An die sich stets verändernden Fallzahlen habe man sich gewöhnt, sagt Anita Kuoni, Kommunikationschefin des Kantonsspitals Baselland auf Anfrage. Das Konzept mit vordefinierten Eskalationsstufen habe sich in den vergangenen Monaten bewährt. Auch sie bestätigt, dass derzeit vor allem die hohen Absenzen beim Personal problematisch seien.

Auch im Baselbiet gelangen ausserdem die meisten Patientinnen und Patienten über die Notaufnahme ins Spital. Veränderungen zeigten sich im Vergleich zu den vergangenen Monaten bei der Liegezeit: Patientinnen und Patienten kämen mit eher milderen Verläufen ins Spital und könnten entsprechend auch rascher wieder nach Hause gehen.

