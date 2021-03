Coronavirus Die Prognose für den Impffahrplan in den beiden Basel steht Die beiden Basel blasen zur Impfoffensive. Bis im Juli sollten über 60 Prozent der Bevölkerung zwei Impfdosen erhalten haben. Täglich sollen im Kanton Baselland 6000 Impfdosen verabreicht werden. In Basel-Stadt sind es deren 4000.

Maximilian Karl Fankhauser 31.03.2021, 05.00 Uhr

Ein kleiner Stich für den Patienten, ein grosser für die Menschheit: Kann dank der Impoffensive bald mit schrittweisen Öffnungen gerechnet werden? Georgios Kefalas / Keystone

Die Prognosen stehen gut. Über acht Millionen Impfdosen sollte die Schweiz bis Ende Juli geliefert kriegen. Bald kann deshalb in der gesamten Schweiz und somit auch in beiden Basel grossflächig losgeimpft werden. Doch was bedeutet das im Hinblick auf allfällige Öffnungen im Sommer oder gar Auslandferien, nach denen sich die Menschen in der Region mittlerweile sehnen? Anne Tschudin, Leiterin Kommunikation des Basler Gesundheitsdepartements, verweist auf die Abhängigkeit der Impfbereitschaft und darauf, dass die Impfdosen auch rechtzeitig eintreffen. «Mit zunehmender Anzahl geimpfter Personen wird Stück für Stück Normalität zurückkehren. Dies betrifft alle Kantone, ja sogar alle Länder auf der Welt.»

Auch der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber sagt: «Die Baselbieter Regierung erachtet bis Frühsommer 2021 landesweit einheitliche Regelungen als sachgerecht.» Hierbei sieht er auch die noch nicht vorhandene Definition der Herdenimmunität als wichtigen Baustein. «Es ist wissenschaftlich noch nicht erhärtet, ob die Herdenimmunität bei 65 bis 70 Prozent schon erreicht ist, oder ob ein höherer Wert nötig ist.» Dies hänge unter anderem von den mutierten Virusvarianten und deren Übertragbarkeit ab. Zudem sei der Schutz von besonders gefährdeten Personengruppen ein entscheidender Faktor, gibt Weber zu bedenken.



Zuerst das Pflegepersonal, dann der Rest der Bevölkerung

Doch zuallererst sollen nun jene Menschen in den Genuss der Impfungen kommen, die dem Virus tagtäglich ausgesetzt sind. Wie Roman Häring, Sprecher des Baselbieter Krisenstabs bestätigt, wird das Pflegepersonal, dass im direkten Patientenkontakt steht, zuerst geimpft.

«Da die Durchführung der Impfungen erheblich von den Impfstofflieferungen abhängig ist, werden die Erstimpfungen frühestens ab dem Wochenende vom 24./25. April 2021 stattfinden können.»

Und wie sieht es mit der Restbevölkerung aus? Häring spricht von rund 260'000 Impfdosen, die der Kanton Baselland bis Ende Juli erhalten sollte. Mit den bereits verabreichten 60'000 Dosen ergäbe sich ein Gesamttotal von 320'000 verabreichten Dosen, womit 160'000 Personen vollständig geimpft werden könnten. «Zu Spitzenzeiten kann der Kanton somit 6000 Impfungen täglich verabreichen.» Bis Ende Juni wären somit 65 Prozent der Baselbieter Bevölkerung, die 16 Jahre oder älter sind, doppelt geimpft. Aber Achtung! Da es sich hierbei um Prognosen handelt, sind diese Zahlen mit Vorsicht zu geniessen.

Auch der Kanton Basel-Stadt will sich an den prognostizierten Zahlen nicht festmachen lassen. Hier spricht Anne Tschudin von 180'000 Impfdosen, die laut dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) bis Ende Juni voraussichtlich eintreffen werden. Die Impffrequenz könne hierbei von 2000 auf 4000 Impfdosen täglich erhöht werden. Das bedeutet, dass Ende Juni etwa 62 Prozent der impfberechtigten Bevölkerung geimpft sein werde. «Das sind aber nur Richtwerte. Die Lieferung der Impfdosen erfolgt unregelmässig.» Der Impffahrplan des Stadtkantons ist in drei Phasen aufgeteilt. Bis in die ersten April-Tage werden alle Pflegeheimbewohner, die das wünschen, zwei Impfungen erhalten haben. Bis Ende April werden voraussichtlich alle über 65-Jährigen und Risikopersonen einen Termin für die Erstimpfung erhalten haben. Und bis Ende Juni werden voraussichtlich alle Erwachsenen einen Termin für die erste Impfung erhalten haben. Die zweite Impfung wird wie bis anhin vier Wochen später durchgeführt.

Auch Apotheken sollen bald impfen können

Die kurzfristige Aufforderung zu einem Impftermin sorgt im Kanton Basel-Stadt teilweise für rote Köpfe. So wurde etwa ein Patient erst einen Tag vor seinem Impftermin per SMS über diesen informiert. Eine Verschiebung sei unmöglich. Der bz liegt ein entsprechendes Schreiben vor. Laut Tschudin ist auch hier die kurzfristige Bestätigung der Impfstofflieferung dafür verantwortlich. Zudem sei bei Bekanntgabe der Impfterminregistrierung mitgeteilt worden, dass dieser nicht verschiebbar sei. Tschudin betont:

«Wir gehen gerne davon aus, dass die Vorteile, beim aktuell noch knapp vorhandenen Impfstoff einen Termin zu erhalten,die Nachteile der Kurzfristigkeit des Impftermines überwiegen.»

Um die Kapazität der Impfzentren mache sie sich keine Sorgen, sagt Tschudin. Zudem hat der Basler Regierungsrat gestern entschieden, die Heilmittelordnung anzupassen. Somit sind neu auch Apotheken befugt, Patienten gegen Covid-19 zu impfen. Die soll dabei helfen, die Basler Bevölkerung möglichst flächendeckend durchimpfen zu können. Möglich sollte dies voraussichtlich ab dem 21. Mai sein.