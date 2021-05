Coronavirus Im Baselbiet werden Lehrpersonen bei der Impfung neu priorisiert, in Basel-Stadt nicht – das sorgt für Unmut Lehrer, Betreuende und Polizisten können in Baselland an einem Wochenende gemeinsam zur Impfung antraben. In Basel-Stadt gibt's keine Privilegien. Nun macht die Lehrerschaft bei der Regierung Druck. Lea Meister und Michael Nittnaus 19.05.2021, 05.00 Uhr

Der Wartebereich vor den Impfkabinen im Corona-Impfzentrum am Basler Messeplatz. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Vor einem Monat wurde die Baselbieter Lehrerschaft vom Kanton noch abgewatscht. Sie hatte gefordert, prioritär gegen das Coronavirus geimpft zu werden. Dabei hatten die Lehrer sogar die Unterstützung der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion (BKSD). Am Dienstag nun die überraschende Kehrtwende: Der Kanton teilt mit, dass er gleich drei Berufsgruppen an Wochenenden gezielt durchimpfen möchte: Lehrpersonen, weitere Betreuungspersonen sowie Polizisten.

Als Betreuungspersonen gelten Mitarbeitende von Kinder- und Jugendheimen sowie von familien- und schulergänzenden Betreuungseinrichtungen wie Kindertagesstätten. Nicht in den Genuss der Sonderbehandlung kommen dagegen Tagesfamilien, Mittagstische oder Spielgruppen, wie die BKSD auf Anfrage präzisiert. Schon das Gesundheitspersonal durfte in Baselland an zwei Wochenenden zur Impfung antraben. Die Teilnahme bleibt dabei freiwillig. Zudem öffnet man die Registrierung für Impftermine für alle Personen ab 16 Jahren. Letzteres hat auch der Kanton Basel-Stadt getan.

Nur wenige Berufsgruppen werden in Basel bevorzugt behandelt

Doch Berufsgruppen werden in Basel nur wenige bevorzugt behandelt, beispielsweise Gesundheitspersonal mit Patientenkontakt und Pflegepersonal in Wohneinrichtungen für ältere oder behinderte Personen. Lehrpersonen hingegen müssen sich in Basel-Stadt wie alle anderen auf die Warteliste setzen lassen. In einem Regierungsratsbeschluss vom 15. April, der die «Ermöglichung der Teilnahme an Covid-19-Impfterminen für die Mitarbeitenden des Arbeitgebers Basel-Stadt» behandelte, steht:

«Der Arbeitgeber Basel-Stadt ist an einer raschen Covid-19-Impfung seiner Mitarbeitenden interessiert und stellt ihnen daher pro Impfung maximal eine Stunde als bezahlte Arbeitszeit zur Verfügung, falls keine Impftermine ausserhalb der ordentlichen Arbeitszeit zur Verfügung stehen.»

Verlorene Zeit muss nachgeholt werden

Wie verschiedene Lehrpersonen der bz auf Anfrage bestätigen, wird bestraft, wer diese Stunde nicht einhalten kann. So muss die «verlorene» Unterrichtszeit entweder nachgeholt werden, oder sie wird den Lehrpersonen vom Lohn abgezogen. In Baselland gilt für das Staatspersonal dieselbe Regel. Für unterrichtende Lehrpersonen allerdings gab es laut der BKSD bisher schon keine Zeitbeschränkung.

Jean-Michel Héritier – Präsident der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt Zvg

Jean-Michel Héritier, Präsident der Freiwilligen Schulsynode Basel-Stadt, sagt auf Anfrage, dass der Unmut gross sei. Man habe die Bedenken an allen möglichen Stellen deponiert, auch bei Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger direkt. «Wir rufen aber ins Leere», sagt Héritier. Bis zum Anfang der laufenden Woche hätten sich mehr als 20 Betroffene bei der Beratungsstelle des Berufsverbandes wegen der Impftermine gemeldet, um sich darüber zu informieren, ob auf rechtlicher Basis etwas gegen den angedrohten Lohnabzug getan werden könne, sagt Héritier.

«Vermutlich sind aber noch viel mehr Lehrpersonen davon betroffen.»

Direkt zum Erziehungsdepartement ist bisher keine Beschwerde gelangt, wie Sprecher Simon Thiriet der bz bestätigt: «Wir gehen mit dieser Thematik pragmatisch um. Oberstes Ziel ist, dass die Lehrpersonen ihre Impftermine wahrnehmen können. In Fällen, in denen es länger als eine Lektion geht, suchen die Schulleitungen mit den Lehrpersonen unkomplizierte Lösungen.»

Anreiz, sich impfen zu lassen, wird nicht gefördert

Ähnlich äussert sich auch das Gesundheitsdepartement dazu. Die Vorgesetzten seien gebeten worden, Impftermine zu ermöglichen. Grundsätzlich werde aber maximal eine Stunde als bezahlte Arbeitszeit zur Verfügung gestellt, sagt Sprecherin Anne Tschudin. Was das tatsächlich bedeutet, zeigt ein Beispiel: Eine Lehrperson, die im Gellertschulhaus unterrichtet, braucht mit dem öffentlichen Verkehr je nach Verkehrslage 17 bis 25 Minuten bis zum Messeplatz. Muss man dann im Impfzentrum noch einen Moment warten, hat man keine Chance, innerhalb einer Stunde geimpft wieder am Arbeitsplatz zu sein. Der Anreiz, sich impfen zu lassen, wird dadurch nicht gerade gefördert. Dies bestätigt auch Héritier und hält es für bedauerlich, da es gerade auch in dieser Berufsgruppe wichtig sei, sich möglichst bald schützen zu können.

Hinzu kommt, dass laut Héritier rund 20 Prozent der Basler Lehrpersonen aus Deutschland kommen, wo ihre Berufsgruppe schon prioritär geimpft wurde. Die Freiwillige Schulsynode Basel-Stadt werde heute Mittwochabend an ihrer Delegiertenversammlung eine Resolution mit konkreten Forderungen verabschieden, die parallel direkt Erziehungsdirektor Conradin Cramer und Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger unterbreitet werden wird.

Baselland will nicht noch mehr Berufsgruppen priorisiert impfen

Der Kanton Basel-Stadt sagt derweil auf Anfrage, dass es aktuell nicht vorgesehen sei, Impfwochenenden wie in Baselland zu planen. Dort wiederum sollen die Priorisierungen nach Gesundheits- und Pflegepersonal, Lehrern, Betreuerinnen und Polizisten auch ein Ende haben, wie Rolf Wirz, Sprecher des Baselbieter Krisenstabs, festhält:

«Weitere Berufsgruppen sind nicht vorgesehen, sonst sind irgendwann ja plötzlich alle priorisiert.»