In beiden Basel: Maskenpflicht aber der ersten Klasse

Coronavirus in Basler Schulen Maskenpflicht ab der ersten Klasse: «Ein nötiges Übel, um den Betrieb aufrechtzuerhalten» Am Montag beginnt in beiden Basel wieder die Schule. Die Maskenpflicht gilt neu ab der ersten Klasse. Probleme hat es in den Basler Schulen, die direkt vor Ort starteten, damit aber kaum gegeben. Elodie Kolb 03.01.2022, 17.31 Uhr

Die Maske sei besser als Homeschooling, findet ein Basler Schulleiter. Symbolbild: Michael Buholzer / Keystone

Während die Baselbieter Schülerinnen und Schüler den Unterricht im neuen Jahr von zu Hause aus begannen, startete der Stadtkanton die Schule am Montag vor Ort. «Die Verlagerung des Einstiegs ginge vor allem zu Ungunsten der Kinder», weiss Simon Thiriet, Sprecher des Basler Erziehungsdepartement, in Absprache mit dem Gesundheitsdepartement. Dies würde die Chancenungleichheit verstärken und Probleme bei Fragen der Betreuung mit sich bringen.

Das bedeutet ab heute, Montag: Maskenpflicht für alle Schülerinnen und Schüler ab der ersten Klasse und obligatorische Pool-Tests. Die Massnahmen haben erwartungsgemäss funktioniert, sagt Thiriet weiter: «Eine sehr grosse Mehrheit der Schülerinnen und Schüler sowie der Eltern trägt sie mit.» Vereinzelt sei es zu Zwischenfällen gekommen, in welchen Kinder die Masken nicht tragen wollten. Es habe sich allerdings gezeigt, dass erklärende Gespräche in den meisten Fällen geholfen haben. «Bei den Situationen, in denen das nicht geklappt hat, schauen wir nun jeden Fall einzeln an und klären weitere Schritte ab», so Thiriet.

Maske sei besser als Homeschooling

Diese Erfahrung hat auch Matthias Henke gemacht. Der Schulleiter des Sevogelschulhauses und Co-Präsident des Verbands der Schulleiterinnen und Schulleiter Basel-Stadt sagt: Bei ihm in der Schule seien fast 100 Prozent der Kinder mit Masken gekommen. Insbesondere für die Schülerinnen und Schüler der ersten Klasse sei die Maskenpflicht jedoch nicht ganz leicht. «Aber wir wägen ab. Der Einschnitt wäre grösser, wenn sie die Schule gar nicht mehr in Präsenz besuchen könnten. Es ist ein nötiges Übel, um den Schulbetrieb aufrechtzuerhalten», sagt Henke weiter.