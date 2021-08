Infektiologen zur Lage im Spital: «Wir müssen immer bereit sein»

Coronavirus Infektiologen zur Lage im Basler Unispital: «Wir müssen immer bereit sein» Die beiden Infektiologen Sarah Tschudin Sutter und Manuel Battegay sprechen über die steigenden Corona-Fallzahlen und die Folgen für das Universitätsspital Basel. Aus ihrer Sicht sind noch immer viel zu wenige Menschen geimpft. Sie ­appellieren daher, dass sich möglichst viele immunisieren lassen. Nora Bader und Andreas Möckli 07.08.2021, 05.00 Uhr

In den SRF-Sendungen Arena, Club oder in zahlreichen Interviews verschiedenster Medien: während der Pandemie wurde der Basler Manuel Battegay schweizweit bekannt. So geht es mittlerweile auch Sarah Tschudin Sutter. Wir treffen die beiden im Universitätsspital Basel. Ihr Terminkalender ist vollgepackt, ihr Hauptgeschäft die Arbeit im Spital. Engagements für die Taskforce und verschiedene andere Gremien laufen nebenher. Unermüdlich kämpfen die beiden an vorderster Front seit über eineinhalb Jahren gegen die Pandemie.

Manuel Battegay und Sarah Tschudin Sutter zur aktuellen Pandemielage im Universitätsspital Basel. Kenneth Nars

Die Corona-Ansteckungszahlen steigen, diese Woche wurde die Tausendermarke in der Schweiz wieder geknackt. Mit welchen Gefühlen schauen Sie dem Herbst entgegen?

Sarah Tschudin Sutter: Mit gemischten Gefühlen. Seit Mitte Juni steigen die Zahlen wieder an, auch wenn wir in den letzten Wochen eine leichte Abflachung verzeichnen. Das ist auf die Ausbreitung der Delta-Variante zurückzuführen. Derzeit ist vor allem die jüngere Bevölkerung betroffen, also weniger die Risikogruppen. Entsprechend haben Infektionen weniger häufig zu Hospitalisierungen und schweren Verläufen geführt. Das ist auf die Impfung zurückzuführen.

Was erwarten Sie vom Herbst?

Tschudin Sutter: Wir wissen nun, wie gross das Potenzial der Delta-Variante ist, sich zu verbreiten. Hinzu kommt, dass ein wesentlicher Teil der Bevölkerung noch nicht geimpft ist – über alle Altersgruppen. Das bedeutet, dass die Pandemie nochmal mindestens so heftig ausfallen könnte wie bisher.

Zur Person Kenneth Nars Sarah Tschudin Sutter

Sarah Tschudin Sutter (44) ist stellvertretende Chefärztin der Klinik für Infektiologie und Spitalhygiene und leitet die Abteilung für Spitalhygiene am Universitätsspital Basel. Sie ist Professorin für Infektionsepidemiologie an der Universität Basel und leitet die Expertengruppe für Infektionsprävention und –kontrolle der Swiss National Covid-19 Science Task Force . (no)

Manuel Battegay: Die Sorge ist gross, dass in der Schweiz die Zahl der Spitaleinweisungen bald wieder stark ansteigt. In anderen Ländern ist dies recht schnell geschehen. Zu viele Menschen der vulnerablen Gruppe, aber auch jüngere Personen sind nicht geimpft. Wir wissen, dass sich die Zahl der Spitaleinweisungen nicht völlig unabhängig von Fallzahlen entwickelt. In den USA etwa sind derzeit rund 50'000 Covid-19-Patienten hospitalisiert. Je nach Impfrate im jeweiligen Bundesstaat sind jedoch grosse Unterschiede zu verzeichnen.

Sie sprechen die USA an. In Florida etwa sind die Intensivstationen erneut stark belegt. Bereitet sich das Unispital Basel auf ein solches Szenario vor?

Battegay: Wir sind ja seit eineinhalb Jahren auf einen solchen Fall vorbereitet, die Spitäler haben in der Schweiz Hervorragendes geleistet. Dies zeigt sich auch an der Spitalsterblichkeit. In der ersten und zweiten Welle betrug sie um die zehn Prozent. In der dritten Welle war die Sterblichkeit mit 5,4 Prozent wegen der durch Impfung vorhandenen Verschiebung zu jüngeren Personen noch etwa halb so hoch wie in den ersten beiden.

Zur Person Kenneth Nars Manuel Battegay Manuel Battegay (61) ist seit 2002 Chefarzt der Klinik Infektiologie und Spitalhygiene am Universitätsspital Basel und Professor für Infektiologie an der Universität Basel. Er befasst sich seit knapp 35 Jahren mit Infektionskrankheiten. Er war ein Jahr Vizepräsident der Swiss National Covid-19 Science Task Force und hat insbesondere in diesem Rahmen die schweizerische Regierung und Behörden in der aktuellen Covid-19-Krise mitberaten. (no)

Tschudin Sutter: Seit Beginn der Pandemie haben wir eine Spitaltaskforce etabliert, auch bestehend aus Mitgliedern der Direktion und Schlüsselbereichen wie der Intensivmedizin, der inneren Medizin und dem Notfallzentrum. Die Taskforce tagt noch immer mindestens alle zwei Wochen. Wir analysieren permanent, wie wir auf die aktuelle Entwicklung reagieren müssen, etwa indem wir Stationen umfunktionieren. Zudem kann die Taskforce falls nötig jederzeit aktiviert werden. Sie sehen also, dass wir besorgt sind und jederzeit damit rechnen, die Kapazitäten wieder hochfahren zu müssen.

In den USA gibt es Ärzte, die ­verzweifeln, weil sie zuschauen müssen, wie auch jüngere ­Menschen auf die Intensivstation eingewiesen werden, obwohl es jetzt die Impfung gäbe. Geht es Ihnen ähnlich?

Battegay: Es ist tragisch, wenn wir ungeimpfte Patienten mit schweren Verläufen behandeln müssen. Hätten sie sich geimpft, hätten sie mit guter Wahrscheinlichkeit nicht zu uns kommen müssen oder einen günstigeren Verlauf. Besonders tragisch ist, dass auch junge Leute mit Risikofaktoren teils schwer erkranken.

Tschudin Sutter: Mit dieser Frustration müssen wir leider leben. Natürlich ist der Standpunkt jetzt ein anderer als zu Beginn der Pandemie. Da waren wir in einer Notsituation und taten, was wir konnten, um möglichst viele Leute zu retten. Deshalb ist es jetzt umso frustrierender, weil wir als Gesellschaft einen grossen Teil der Erkrankungen verhindern könnten, diese Möglichkeit aber nicht nutzen.

Haben Sie in Ihrer langjährigen Karriere schon mal so was erlebt?

Battegay: Wir Ärzte geraten immer wieder in Situationen, wo wir Patienten überzeugen müssen, lebensrettende Therapien zu erhalten. Als die ersten Kombinationstherapien gegen HIV erhältlich wurden, griffen auch Betroffene zu, die vorher nur an Homöopathie glaubten. Heute sind wir in einer anderen Situation, weil die Impfung ein vorbeugendes Mittel ist. Die Vorstellung, etwas zu sich zu nehmen, wenn man gesund ist, ist für viele schwer begreiflich. Wir müssen aber akzeptieren, dass dies eine persönliche Entscheidung ist.

Sind sich die Jüngeren einfach noch zu wenig bewusst, wie gefährlich die Delta-Variante auch für sie sein kann?

Tschudin Sutter: Die Daten zeigen, dass die Übertragbarkeit der Delta-Variante höher ist als die des Wildtyps oder auch der Alpha-Variante, zuvor britische Variante genannt. Studien schätzen, dass die Ansteckungsgefahr mit der Delta-Variante um bis zu 50 Prozent zugenommen hat. Mit ein Grund: Die Viruslast mit der Delta-Variante ist höher als mit der herkömmlichen. Die Daten hinsichtlich der Schwere der Erkrankung durch die Delta-Variante sind noch nicht schlüssig. Es gibt aber diverse Berichte über schwerere Verläufe.

Wenn sich also nicht mehr ­Personen impfen lassen, muss Ihr Spital wieder mehr Covid-Betten bereitstellen?

Battegay: Das könnte sein. In der Diskussion um die Belegung der Spitäler geht oft vergessen, dass unsere Intensivstationen bereits ohne Pandemie zwischen 80 und 90 Prozent ausgelastet sind. Wir können uns in «normalen» Zeiten keine leeren Betten leisten. Obwohl wir vorbereitet sind, wäre es nicht gut, wenn wir in eine Situation kämen, die wir schon in der zweiten Welle mit einer Grenzbelastung hatten.

Was ist aus Ihrer Sicht das schlimmste Szenario?

Battegay: Dieses trifft ein, wenn wir mit einer weiteren grossen Welle konfrontiert wären, da viele vulnerable oder ältere Menschen nicht geimpft sind. Vulnerable Menschen jeden Alters sollten sich impfen lassen, damit Krankheit und Leid verhindert werden können.

Diskussionen gibt es ja auch immer wieder um das Pflegepersonal, das sich nicht impfen lassen will. Wie ist die Situation im Unispital?

Battegay: Das hat sich massgeblich geändert. Die Impfquoten bei Ärzten und Pflegenden sind in unseren Kliniken mittlerweile häufig zwischen 70 und über 90 Prozent. Wir sind aber auch daran aufzuklären, um eine höhere Impfquote zu erreichen.

Tschudin Sutter: Insbesondere sind die Impfquoten sehr hoch bei Mitarbeitenden, die erlebt haben, wie schwer die Krankheit bei den Patienten verlaufen kann.

Diese Woche sagte der Chef der Covid-Taskforce, wenn sich alle impfen liessen, wäre die Pandemie innert acht Wochen beendet. Wie realistisch schätzen Sie dieses Szenario ein?

Tschudin Sutter: Wenn die Immunität in der Bevölkerung 100 Prozent wäre, gäbe es kaum noch Ansteckungen und schwere Verläufe.

Battegay: Das basiert auf Daten, ja. Damit würden wir auch die Kinder am meisten schützen. Realistisch ist es leider so, dass es viele Skeptiker gibt und Menschen, welche durch falsche Informationen sehr misstrauisch sind.

Man spricht ja sogar von einer Epidemie der Falschinformationen. Gerade auf den sozialen Medien geistern viele Fake News rum. Führen Sie als Mediziner und Wissenschafter auch einen Kampf gegen Windmühlen?

Tschudin Sutter: Ja. Wir kennen den Kampf schon länger hinsichtlich anderer Impfungen. Das ist frustrierend, weil wir oft den Eindruck haben, dass diese Diskussionen nicht auf Fakten basieren und nicht rational geführt werden. Es handelt sich oft um sehr emotionale Konstrukte, die für mich schwer nachvollziehbar sind.

Battegay: In Notfallsituationen akzeptieren schwerkranke Menschen eine Therapie fast immer. Entscheide sind nicht selten innert Minuten oder weniger Stunden notwendig. Dies spüren Patienten unmittelbar und intuitiv. Risikoabwägungen wie jetzt für so viele Menschen sind viel schwerer fassbar, obwohl sie schnell relevant werden könnten. Die Studien sprachen nie von einer Schutzwirkung von 100 Prozent. Insofern ist eine absolute Sicherheit nicht gegeben. Das erschwert die Botschaft. Zudem löst die schnelle Impfentwicklung, welche aber in jedem Schritt nachvollziehbar und sehr seriös ist, Fragen und Ängste aus.

Tschudin Sutter: Ich habe manchmal schon den Eindruck, dass Aussagen, die Angst generieren, höher gewichtet werden als solche, die Lösungen präsentieren und Sicherheit bieten.

Wie meinen Sie das konkret?

Tschudin Sutter: Wenn man die Nebenwirkungen und die vielen kursierenden Gerüchte ins Verhältnis setzt, dann ist das extrem frustrierend. Es ist auch einfach Ausdruck einer Wohlstandsgesellschaft. In anderen Ländern können Leute nicht mit Sauerstoff versorgt werden, haben gar nicht erst Zugang zu einer Impfung und sterben.

Battegay: Ich kann heute Patienten sehr gut über Nebenwirkungen informieren. Die Zulassungsstudien wurden mit Zehntausenden Teilnehmern durchgeführt. Hinzu kommen nun all die Daten dank der täglichen Anwendung. Bis heute wurden weltweit 4,3 Milliarden Dosen verabreicht. Wir müssen annehmen, dass in den nächsten 8 bis 16 Monaten diese Infektion praktisch alle tangieren wird und da ist es viel besser, geimpft zu sein.

Das klingt, als würden wir wieder in dieselbe Situation hineinschlittern wie vor einem Jahr?

Battegay: Bei zu tiefer Impfquote wäre die Frage aufgrund der Daten nur wann, nicht ob.

Braucht es eigentlich ein Impfobligatorium?

Battegay: Eine Lehre der letzten eineinhalb Jahre ist es, dass wir aus den verschiedenen Verantwortungen heraus sprechen. Meine Aufgabe ist es nicht, Obligatorien zu fordern, sondern die Impfung zu erklären. Über ein Obligatorium muss die Gesundheitspolitik entscheiden. Im Epidemiengesetz ist das Obligatorium unter bestimmten Voraussetzungen vorgegeben.

Wie stehen Sie zu einer Impfpflicht für das Spitalpersonal?

Battegay: Auch hier handelt es sich um einen gesundheitspolitischen Entscheid. Ich spreche aus der Emotionalität der letzten eineinhalb Jahre heraus. Wir mussten ein unglaublich gutes Team sein. Das gilt nicht nur für unser Spital, sondern für das ganze Gesundheitspersonal in der Schweiz mit grossen Belastungen. Und jetzt würde ich ein Obligatorium fordern – das fände ich nicht gut.

Sie sind also dagegen?

Battegay: Ja. Wir klären auf und bieten auch persönliche Gespräche an. Natürlich steht die Sicherheit der Patienten immer an oberster Stelle. Übertragungen auf Patienten gab es wenige. Wir hatten am Unispital Basel rund 1250 Patientinnen und Patienten stationär in Behandlung wegen Covid-19. Wir müssen davon ausgehen, dass sich in rund 70 Fällen Patientinnen und Patienten bei uns am Haus angesteckt haben. Mitarbeitende haben sich im Spital wenige angesteckt. Wir haben absolute Stringenz bei Hygienemassnahmen einschliesslich Masken und haben Erfolg mit diesen Massnahmen.

Bekommen denn Ungeimpfte bald einmal Anrufe der Corona-Hotline?

Tschudin Sutter: Wichtig wäre, dass das nicht eine anonyme Hotline wäre, aber vielleicht der Hausarzt, der seine Patienten kontaktiert und jeden darauf aufmerksam macht und bei seinen Ängsten abholt. Da wird schon sehr viel gemacht.

Welche Massnahmen halten Sie weiterhin für sinnvoll?

Battegay: Massnahmen sind Entscheide der Gesundheitspolitik. Von der epidemiologischen Seite gesprochen sind Masken zusätzlich zu Gesundheitseinrichtungen im ÖV, in öffentlichen Räumen oder in Schulen je nach Dynamik weiterhin sinnvoll. Persönlich finde ich, dass wir etwa gerade in der Gastronomie, im Tourismus oder in Kultur im weitesten Sinn alles daransetzen sollten, dass diese Bereiche nicht wieder belastet werden.

Reden wir noch über die Akutmedizin. Wie sieht es mit einem Medikament aus?

Battegay: In der Schweiz konnte die Mortalität vor allem dank des Entzündungshemmers Dexamethason tief gehalten werden. Andere Medikamente wie Hydroxychloroquin oder Kaletra, auch Ivermectin erreichen in der Lunge eine zu geringe Konzentration, um das Coronavirus zu bekämpfen.

Das sind ja alles ältere Medikamente. Wie sieht es mit neuen Präparaten aus?

Battegay: Idealweise hätten wir ein Arzneimittel, das möglichst rasch nach der Infektion und Diagnose verabreicht werden könnte. Ist die Viruslast im Körper noch nicht so hoch, hat ein Medikament bessere Chancen. Derzeit befinden sich solche Präparate in Studien der letzten Phase III. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir in einem halben bis einem Jahr über ein solches Coronamedikament verfügen.

Und Ihre Zukunftsprognose in Bezug auf die Pandemie?

Battegay: Je mehr Menschen sich impfen lassen, desto mehr wird die Pandemie endemisch. Es wird Ausbrüche geben, Menschen können schwer erkranken, aber die einzelnen Wellen würden deutlich kleiner. Bisherige Pandemien von akuten Erkrankungen gingen letztlich vorbei. Die Impfungen leisteten einen unglaublichen Beitrag, wenn wir an Pocken oder Polio denken. Seit Februar finden Studien mit Impfstoffen statt, die noch besser gegen Varianten wirken sollten. Darauf können wir aber nicht warten, wir hinken sonst immer dem Geschehen hinterher.

Tschudin Sutter: Wichtig ist hier zu betonen, dass die aktuell vorhandenen Impfstoffe auch noch immer eine hohe Wirksamkeit gegen die aktuell zirkulierende Deltavariante aufweisen – sie schützen vor schwerer Krankheit in neun von zehn Fällen.

Hochrisikopatienten werden bereits zum dritten Mal geimpft. Wann ist dieser Schritt bei der Gesamtbevölkerung nötig?

Battegay: Es gibt noch zu wenig Daten dazu. Meiner Meinung nach sollten wir uns in der Schweiz überlegen, ob wir nicht auch zu Daten beitragen wollen und mit einer dritten Impfung bei älteren Menschen beginnen. Die Schweiz profitierte im Therapie- und Impfbereich während dieser Pandemie stark von internationalen Daten. Und es wäre bei uns alles da, damit wir auch eine proaktivere Stellung einnehmen könnten.

Sie sind seit eineinhalb Jahren im Dauerstress. Zeitweise waren 80 oder 100 Stunden Arbeit pro Woche an der Tagesordnung. Wie geht es Ihnen jetzt?

Tschudin Sutter: Ich habe selbstverständlich langsam genug von dieser Pandemie und wäre gerne in einer Situation, wo ich mich nicht andauernd damit auseinandersetzen muss. Da geht es wohl allen gleich. Und ja, es ist nach wie vor herausfordernd, das Management im Spital anzupassen an alle Änderungen, die stetig dazukommen.

Battegay: Das engagierte, manchmal kämpferische Element, um Menschenleben zu retten und Leid zu lindern, sollte ein Selbstverständnis sein, sonst ist man im falschen Beruf. Aber auch Krankheit und Tod müssen wir akzeptieren. Mir bereiten die Polarisierung und die Art der Diskussion in Teilen der Bevölkerung Sorge. Da versuchen wir aus dem Gesundheitswesen – nahe an Patientinnen und Patienten – auch zu vermitteln.

Sind Sie nicht langsam am ­Anschlag?

Battegay: Es geht mir «ordelig», aber nicht selten befand ich mich in der roten Zone. Das habe ich auch dem Team gesagt. In der Extremsituation machen aber alle das Bestmögliche, sei dies am Spital oder Gremien wie der nationalen Taskforce – das motiviert. Belastung ist ja für sehr viele in Akutspitälern nichts Neues. Wir müssen bedenken, dass wir hier am Unispital pro Jahr alleine stationär deutlich mehr als 40'000 Patienten betreuen. Wir müssen immer bereit sein.

Zum Schluss: Diese Woche waren Sie als Gast im SRF «Club» und standen Coronakritikern gegenüber. Hat die Kritik etwas abgenommen, seit sie nicht mehr Mitglied der nationalen Taskforce sind?

Battegay: Es kommt ja auch viel Zuspruch. Kritik – gerade in der Schweiz muss man auch aushalten – Bürgerinnen und Bürger haben ihre Meinung. Jemand schrieb mir nach einer öffentlichen Impfungsempfehlung, ich sei ein «hoffnungsloser Narr». Da er seine Natelnummer angegeben hatte, kontaktierte ich ihn. Er war erfreut, das Gespräch verlief sehr gut. Am Schluss bedankten wir uns gegenseitig und er sagte, das «hoffnungslos» würde er jetzt streichen. Ob er sich hat impfen lassen, weiss ich nicht.