Coronavirus Schon wieder uneins: Baselland will bald alle Massnahmen aufheben, Basel-Stadt warnt vor zu viel Tempo In ihren Antworten zur Vernehmlassung des Bundesrates bezüglich weiterer Lockerungen der Covid-19-Schutzmassnahmen schlagen beide Basel unterschiedliche Wege ein. Michael Nittnaus 3 Kommentare 08.02.2022, 18.18 Uhr

Baselland will bloss noch eine Maskenempfehlung im öV, Basel-Stadt vorerst weiter die Pflicht. Symbolbild: Boris Bürgisser

Der Bundesrat hat alle Kantone aufgerufen, bis morgen Mittwoch Stellung zu beziehen, wie rasch und umfassend Coronaschutzmassnahmen aufgehoben werden sollen. Heute Dienstag publizierten beide Basel ihre Haltungen – und einmal mehr sind die Nachbarn uneins. Schon bei der grundlegenden Frage des Bundesrates, ob alle Massnahmen der Covid-Verordnung besondere Lage in einem oder in zwei Schritten aufgehoben werden sollen, schlagen Baselland und Basel-Stadt verschiedene Wege vor.

Die Baselbieter Regierung will die Zertifikatspflicht für Restaurants, Veranstaltungen oder Freizeit- und Kulturbetriebe, die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, in Läden und in allen andern öffentlich zugänglichen Innenräumen, die Einschränkungen privater Treffen sowie die Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen auf einen Schlag aufheben (Variante 1).

Der 17. Februar als «Freedom Day» ist aber auch Baselland zu schnell

Einschränkend hält sie aber fest, dass dafür Gewissheit bestehen müsse, dass der Höhepunkt der fünften Coronawelle überschritten ist. Zudem möchte Baselland bis zum 31. März an der Maskentragpflicht in Gesundheitseinrichtungen festhalten. Im öffentlichen Verkehr und im Detailhandel plädiert die Regierung für eine Maskenempfehlung. Anders als der Bundesrat vorschlägt, möchte Baselland noch bis Ende April am repetitiven Testen in Gesundheitseinrichtungen und Schulen festhalten. Variante 1 schlägt für Baselland dann doch ein zu forsches Tempo vor: Statt alles Massnahmen per 17. Februar aufzuheben, bittet die Regierung um eine Übergangsfrist bis zum 26. Februar.

Die Basler Regierung hingegen warnt vor der All-In-Variante:

«Bei zu schnellen Lockerungen werden mehr Kontakte zu mehr Virusübertragungen führen.»

Die Belastung in den Spitälern sei noch immer hoch und auch diverse Versorgungssysteme aufgrund der hohen Personalausfälle stark belastet. Daher befürwortet Basel-Stadt Variante 2, wonach Maskenpflicht, 2G-Regel und Bewilligungspflicht für Grossveranstaltungen in Innenräumen erst später in einem zweiten Schritt aufgehoben würden. Wichtig ist der Basler Regierung zudem, dass das repetitive Testen an Schulen und Hochschulen weiter finanziert wird.

Der Bundesrat entscheidet am 16. Februar.

3 Kommentare Christoph Widmer vor 23 Minuten Ist doch klar, "Bischof Engelberger" fürchtet sich vor der Fasnacht und hält deswegen noch ein paar Stossgebete, damit er "Dank" Covid nochmals jegliche Freude verhindern kann. Alle Kommentare anzeigen