Coronavirus Spucke fremder Lehrer dazugemischt? Positive Klassenpools verunsichern viele Eltern in Frenkendorf Das Beispiel der Primarschule Frenkendorf zeigt, wie viele Fragezeichen noch rund um die Reihentests an den Schulen bestehen. Gerücht und Wahrheit liegen dabei oft nahe beieinander. Ein Klärungsversuch. Michael Nittnaus 28.08.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Jede Woche spucken Tausende Schülerinnen und Schüler aller Stufen in ein Röhrchen. Zusammen mit den Speichelproben der Lehrer werden anonyme Klassenpools gebildet. Erst durch PCR-Einzeltests können die infizierten Personen entdeckt werden, die einen gesamten Pool positiv werden liessen. Alexandra Wey / Keystone

Es war eine böse Überraschung für die Primarschule Frenkendorf. Frisch aus den Sommerferien gekommen, spuckten die Schülerinnen und Schüler am Montag vor einer Woche brav in ein Röhrchen. Die Proben jeder Klasse wurden zu Pools zusammengeleert und ausgewertet. Das breite Testen schlug sofort an: Gleich vier Klassenpools waren in Frenkendorf mit dem Coronavirus infiziert.

Und die Schule war damit nicht allein. Am ersten Schultag wurden in Baselland 18 positive Klassenpools entdeckt. Nimmt man die ganze erste Schulwoche, waren es deren 61, bis vorgestern Donnerstag kamen weitere 60 dazu, wie Andrea Bürki vom kantonalen Krisenstab auf Anfrage sagt. Dies bei wöchentlich rund 2000 getesteten Klassenpools. 315 Schüler und 21 Lehrpersonen wurden in den darauf folgenden PCR-Einzeltests als coronapositiv diagnostiziert.

Schulleitungen entscheiden, wer in einen Pool kommt

In Frenkendorf allerdings rieben sich viele Eltern verdutzt die Augen. Bei einem der vier positiven Pools fielen sämtliche Einzeltests der Schüler negativ aus – und auch die Klassenlehrer hatten kein Corona. Auf Nachfrage einer Mutter hielt Schulleiterin Doris Erb in einem Schreiben fest:

«Ein Klassenpool besteht grundsätzlich aus allen Schülerinnen und Schülern einer Klasse, die beim Breiten Testen mitmachen. Zusätzlich sind die Klassenlehrpersonen und noch weitere Lehrpersonen einem Klassenpool zugeteilt.»

Der letzte Teilsatz löste bei den Eltern grosse Verunsicherung aus, wie die bz weiss. Wurde etwa die Spucke von Lehrern in einen Klassenpool gemischt, mit denen die Schüler gar keinen Kontakt hatten? Der Ärger wuchs, denn schliesslich war die gesamte Klasse wegen des positiven Pools nach Hause geschickt worden und durfte erst am Donnerstag wieder in den Präsenzunterricht zurückkehren. Und die obligatorischen Einzeltests im Testzentrum Muttenz bedeuteten für viele Erziehungsberechtigte einiges an Aufwand.

Tatsächlich bestätigt Bürki, dass die genaue Zusammenstellung der Spuck-Pools in der Kompetenz der Schulleitungen liegt und auch nur sie wissen, wer zu welchem Pool gehört. Sie sind es auch, die entscheiden, ob nach einem positiven Poolresultat die ganze Klasse zu Hause bleiben muss, bis das Ergebnis der Einzeltests bekannt ist oder ob der Präsenzunterricht bis dahin weitergeführt wird. Bürki hält aber fest: «Der Kanton empfiehlt den Schulleitungen, klassenweise Pools zu bilden. Lehrerproben sollten nur dazugemischt werden, wenn sie Kontakt zu der Klasse hatten.»

Ein positiver Klassenpool allein genügt nicht

Und genau daran hält sich auch die Primarschule Frenkendorf, versichert Schulleiterin Erb auf Anfrage:

«Alle zusätzlichen Lehrer, welche einem Pool zugewiesen werden, müssen mit der Klasse zu tun gehabt haben. Das können Praktikanten, Musik-, Französischlehrer oder auch Lehrer des Förderunterrichts sein.»

Im Falle der betroffenen Primarklasse sei eine Lehrperson positiv getestet worden, die an jenem Montag nur vorübergehend mit einem Teil der Schüler in Kontakt gestanden habe. Genaueres möchte Erb aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht verraten.

Kein klassenfremder Lehrer, aber einer, der nur wenig Kontakt hatte, löste also die zwei Tage Fernunterricht und die Verwirrung aus. Erb versteht den Frust und die Verunsicherung der Eltern, bittet aber auch um Verständnis für die Entscheide der Schulleitung: «Auch wir wollen möglichst klare Pools bilden, da alles mit grossem organisatorischen Aufwand verbunden ist.» Neben den Klassenpools führe die Schule noch vier weitere Mitarbeiterpools mit jeweils rund zwölf Personen. Hier kämen alle unter, die nicht gut einer Klasse zugeordnet werden können, etwa Angestellte des Sekretariats, des Hausdienstes, der Logopädie, des Mittagstisches oder auch Religions- oder Handarbeitslehrerinnen. «Unser höchstes Ziel ist es, dass die Schule offen bleibt», sagt Erb. Denn auch sie wisse, dass unter Fernunterricht vor allem die schwächsten Schüler leiden würden.

Übrigens: Dass auf einen positiven Klassenpool lauter negative Einzeltests folgen, kommt gemäss Bürki durchaus ab und zu vor. Dies, da schon einen Tag später die Virenlast im Körper nachgelassen haben kann. Zudem spielt auch eine Rolle, dass die Virenkonzentration im Morgenspeichel, der für die Poolings verwendet wird, in der Regel höher ist.