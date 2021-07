Coronavirus Testen vor dem Festen: Sind mobile Teststationen die Lösung für regionale Festivals? Das Netzwerk-Technofestival in Muttenz will eine mobile Teststation aufstellen – ein Unterfangen mit grossen Hürden. Julian Förnbacher 02.07.2021, 05.00 Uhr

Endlich wird wieder getanzt: Am Samstag steigt das Netzwerk-Technofestival am Rand des Muttenzer Hardwalds. Das Festival hat sich in der Schweizer Technoszene längst einen Namen gemacht. Auch in diesem Jahr locken die Veranstalter mit einem Line-up rund um den bekannten Leipziger Musikproduzenten Matthias Tanzmann. Nach der langen Zeit des Wartens für Club- und Technofreunde ein Grund zur Freude. ­Eigentlich.

Denn für viele von ihnen könnte es unmöglich werden, das Festival zu besuchen. Aufgrund der Verordnungen des Bundes haben nur Inhaberinnen und Inhaber eines Covid-Zertifikats Zutritt zum Gelände – also nur jene Personen, die entweder genesen, geimpft oder getestet sind. Insbesondere die letzten beiden Punkte werden dabei für die Festivalgänger zum Problem.

Einerseits konnte sich ein Grossteil des zumeist jungen Technopublikums noch nicht zweimal impfen lassen; dieser Weg zum begehrten Türöffner fällt also oft weg. Bleibt noch derjenige via negativen PCR- oder Antigentest. Dieser ist jedoch steinig: Durch Beginn der Feriensaison und die Wiedereröffnungen der Clubs herrscht derzeit ein Run auf die begrenzten Testtermine.

Entsprechend drückt bei vielen Technofans die Ungewissheit rund um die Einlasssituation auf die Euphoriebremse. Das bekommt auch das Netzwerk zu spüren. Auf Instagram setzten die Organisatoren am Mittwoch einen Post ab, in dem sie sich an die Community wenden, die zuvor verunsichert an sie herangetreten war. Darin schreiben sie: «Wir arbeiten auf Hochtouren an Lösungen, damit wir alle zusammen feiern können.» Man empfehle den Besuchern Apotheken, Arztpraxen, Testzentren, Spitäler und Labore – auch über die Kantons- und Landesgrenzen hinaus – anzufragen, um noch rechtzeitig einen Termin zu erhalten.

Interessant ist auch die Antwort auf eine Rückfrage eines Gastes, ob man nicht vor Ort eine Testmöglichkeit bieten könne. Hier schreibt das Netzwerk, das für die bz gestern nicht zu erreichen war: «Wir sind an einer Lösung dran. Diese ist aber vom Kanton abhängig und noch nicht bewilligt.» Ein Test direkt am Festivalzaun wäre für Publikum und Organisatoren natürlich die stressfreiste Lösung.

Eine Lösung jedoch, die kaum realisierbar sein dürfte, wie Rolf Wirz vom Baselbieter Krisenstab erklärt: «Ein Eventorganisator kann alleine keine mobile Teststation betreiben. Die nötige Bewilligung können nur Arztpraxen oder Apotheken erhalten, die auch regulär testen und geschultes Personal haben.» Und selbst wenn die Netzwerk-Organisatoren einen solchen Partner fänden, dürfte es zu spät sein, um die nötige Bewilligung noch einzuholen. Denn ein konkretes Gesuch inklusive Konzept sei, so Wirz, bis gestern Donnerstagnachmittag nicht eingegangen. Der Krisenstab-Sprecher ergänzt: «Ohnehin ist der finanzielle und logistische Aufwand so gross, dass das Ganze für Organisatoren schnell zu einem Ding der Unmöglichkeit werden kann.»

Das sind frustrierende Nachrichten für die Basler Technofans. Doch Wirz gibt Entwarnung – der Weg über eine reguläre Teststation stehe vor der Party am Samstag noch immer offen: «Wir haben eine Buchungsplattform für kostenlose Antigen-Schnelltests für das Testzentrum Muttenz eingerichtet. Dort haben wir am Donnerstag 700 Terminslots vergeben – am Freitag und am Samstag sind es auch nochmal rund 600. Viele davon sind noch frei.» Zudem seien Tests ohne Anmeldung möglich, dann jedoch mit Wartezeiten. Für Wirz ist entsprechend klar: «Eine mobile Teststation auf dem Festivalgelände braucht es nicht.»