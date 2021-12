Coronavirus Unsicherheit vor dem Schulstart in beiden Basel: Für Schulen ist es schwierig, die verschärfte Maskenpflicht durchzusetzen Wie sollen Lehrkräfte mit Kindern umgehen, die keine Maske anziehen wollen, aber auch kein ärztliches Attest vorweisen können? Betraf dies bisher nur Einzelfälle, könnte die Maskenpflicht ab der ersten Primar per 3. Januar das Problem verschärfen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 31.12.2021, 05.00 Uhr

Vor den Weihnachtsferien galt die Maskenpflicht in beiden Basel erst ab der fünften Primarklasse. Ab Montag müssen alle Schüler ab der ersten Primar eine Hygienemaske tragen. Archiv: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Am Montag strömen in Basel-Stadt wieder Tausende Schülerinnen und Schüler in die Klassenzimmer. Auch in Baselland sind die Weihnachtsferien vorbei, allerdings starten die Primar- und Sekundarstufe im Fernunterricht, bis die ersten obligatorischen Reihentests durchgeführt wurden. Der Schulauftakt am Montagmorgen um 8 Uhr beginnt aber auch mit einer Demonstration. Der Verein Eltern für Kinder hat aufgerufen, sich vor dem Regierungsgebäude in Liestal zu versammeln und gegen die in beiden Basel auf 1.- bis 4.-Klässler ausgeweitete Maskenpflicht sowie die wöchentliche Testpflicht zu demonstrieren.

Diesen Widerstand werden die Lehrkräfte auch in den Klassenzimmern zu spüren bekommen. Dann nämlich, wenn Eltern ihren Kindern verbieten, Masken anzuziehen. Das gab es bereits bei der Maskenpflicht ab der fünften Primar. In Basel-Stadt habe es in den Primar- und Sekundarschulen aber «weniger als zehn Fälle» gegeben, hält Simon Thiriet, Sprecher des Erziehungsdepartements, fest. Sein Pendant in Baselland, Michael Lehner, möchte dagegen keine Einschätzung abgeben, da man dazu noch nicht systematisch Zahlen erhoben habe.

Kinder ohne Maske werden ans Fenster gesetzt

Die erweiterte Tragepflicht dürfte die Zahl der Maskenverweigerungen steigen lassen. Doch wie gehen die Schulen damit um? Die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind gibt gegenüber der bz den Rahmen vor: «Die Schulleitungen suchen mit den Eltern das Gespräch. Ausnahmen zum Breiten Testen oder zur Maskenpflicht müssen von den Eltern schriftlich begründet werden; die Schulleitung kann Ausnahmen bewilligen. In der Folge kann der Schulrat Disziplinarmassnahmen wie eine Verwarnung oder Busse androhen und verfügen.» Wenn es allerdings darum geht, wie die Lehrpersonen konkret mit den Kindern umgehen sollen, wird es schwammig. Gschwind:

«Es sind mit den Eltern gemeinsame Lösungen zu suchen. Sich weigernde Schülerinnen und Schüler sollen wenn möglich wie diejenigen mit ärztlichem Attest behandelt werden.»

Im Schulalltag sah das dann bisher so aus: Schüler ohne Maske wurden nah ans Fenster platziert mit Abstand zu den anderen. Dazu wurden wenn möglich Plexiglas-Trennscheiben aufgestellt, wie Marianna Hersche, Co-Schulleiterin der Primar Muttenz, schildert. Auch in Basel-Stadt betont Thiriet, Maskenverweigerer nicht nach Hause zu schicken: «Der Präsenzunterricht wird sehr hoch gewichtet. Deshalb sucht und findet man in diesen Ausnahmefällen eine Lösung, damit das Kind den Unterricht mitverfolgen kann.»

In Basel-Stadt wurden Eltern gebüsst, weil sie Kinder zu Hause behielten

Hersche, die auch Co-Präsidentin des Verbands der Baselbieter Schulleitenden ist, sagt: «Für die Schulleitungen ist es wahnsinnig schwierig, die kantonalen Vorgaben in jedem Fall durchzusetzen. In Muttenz konnten wir zwar bisher immer eine Lösung finden und mussten noch nie eine Busse sprechen, doch ich weiss nicht, wie sich die verschärften Regeln auswirken werden.» Sorgen bereitet ihr etwa, dass die Schulen laut dem kantonalen Schutzkonzept neu dazu verpflichtet sind, von Kindern ohne Maske ein ärztliches Attest einzufordern. Hersche:

«Weigern sich die Eltern, gerät das Kind in eine Zwickmühle. Das wichtigste sollte aber doch sein, dass es sich in der Schule wohlfühlt.»

Bussen hält Hersche für den falschen Weg. Für Basel-Stadt hält Thiriet hierzu fest: «Wegen Maskenverweigerung mussten wir noch keine Busse aussprechen. Seit Pandemiebeginn gab es aber zwei Bussen, weil Eltern ihre Kinder aus Angst vor einer Corona-Ansteckung nicht mehr zur Schule schicken wollten.»

Bei den wöchentlichen Spucktests ist das Vorgehen übrigens deutlich klarer: Ist ein Klassenpool positiv, muss in beiden Basel jeder zehn Tage in Quarantäne, der nicht teilgenommen hat. Eine generelle Verweigerung kann mit Busse bestraft werden.

